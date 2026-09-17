Время досмотра грузовиков на границе сократят до 10 минут к 2030 году

Это одна из задач актуализированной Стратегии развития таможенной службы

Время досмотра грузового автотранспорта на пунктах пропуска через госграницу планируется сократить с нынешних 35–50 минут до 10 минут. Это одна из задач актуализированной Стратегии развития таможенной службы до 2030 года, которую утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.

Достичь результата планируется за счет цифровизации контроля. Электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков станут частью перспективных моделей автомобильных, морских, железнодорожных и воздушных пунктов пропуска. С 1 января 2027 года такие модели будут применяться как стандарт при строительстве, модернизации и реконструкции пунктов пропуска.

Еще один механизм оптимизации — это использование предварительных деклараций на товары, поданных при таможенном контроле на автомобильных пунктах пропуска. Рост электронного декларирования планируется за счет совершенствования работы распределительной сети центров электронного декларирования.

Также в числе задач стоит достижение «цифровой зрелости» таможенного администрирования. Этому будет способствовать запуск обновленной информационной системы таможенных органов, которая обеспечит автоматизацию операций и улучшит управление внутренними процессами.

Главный целевой показатель стратегии остается прежним: увеличение доли автоматизированных таможенных операций до 100% к 2030 году.

Ранее сообщалось, власти Финляндии решили оставить закрытой границу с Россией до конца 2028 года. Решение приняли в целях укрепления безопасности.

Алсу Сабирзанова