Почем «Мерседес» для дежурной казанского отдела полиции?

О «раскулачивании» полицейских, строительных фотожабах и последствиях свадьбы в музее для министра — детали борьбы с коррупцией в Татарстане

Фото: tatar-inform.ru (на фото — Дмитрий Козлов)

Всего один оправдательный приговор по коррупционному делу вынесли в Татарстане в 2020 году. Однако к сегодняшнему дню и его отменили. При этом общий ущерб по делам о должностных преступлениях, уводу бюджетных средств и имущества за год достиг 333 млн рублей. Возмещено лишь 40 млн рублей. Шанс пополнить казну есть у двух сотрудников полиции — их уличили в расходах, выходящих далеко за пределы официальной зарплаты, и теперь хотят «раскулачить» через суд. За что в зону критики антикоррупционеров попали Минюст, Минсельхозпрод, Минобр и Минкульт — в материале «Реального времени».

Фотожабы с трехэтажными фермами и ремонтом в трех ракурсах



Полной фикцией назвал сегодня ряд красивых картинок с портала мониторинга Жилищного фонда РТ начальник отдела УЭБ и ПК МВД по РТ Дмитрий Козлов. На брифинге ко Дню борьбы с коррупцией он остановился на результатах проверок этого веб-ресурса в разрезе выявленных фактов завышения объемов строительных работ по капремонту. Портал позволяет жителю любого дома посмотреть, какая организация получила подряд, на какую сумму и что сделала. Однако не всем данным стоит верить.

— Я это называю «фотожабы». Если в вашем доме ничего не было, а есть фотообзор в трех ракурсах — до, во время и после капремонта, а открываешь соседний дом, и там те же фото... Где-то дублируются, где-то полностью искажены данные, идет такая подтасовка, — прокомментировал ситуацию представитель МВД республики.

С его слов, фантастические расхождения с действительностью экономическая полиция обнаружила и в аграрном секторе: «На фотографиях и по отчетам Министерства сельского хозяйства все замечательно — целые фермы существуют, двух-трехэтажные, километровые... А на месте бывает — с 80-го года ни одного ржавого гвоздя не вколотили». При этом каждый год на поддержку и развитие сельских хозяйств, молочных ферм и развития жилья на селе выделяется 10—15 млрд рублей, подчеркнул выступающий.

Остановился он на примере Пестречинского района, где владельца КФХ заподозрили в уводе 6 млн рублей — получив эти субсидии из бюджета, он на протяжении года информировал руководство ведомства об успехах новой фермы, где якобы произвели 96 тонн мяса. На месте ударного хозяйства силовики обнаружили лишь недострой. Всего за год по аграрной линии выявили 15 коррупционных преступлений.

Зато Татарстан стал одним из лидеров по стране в сфере вскрытых преступлений по нацпроекту «Экология». Шесть из 20 дел за год по России возбуждены в Татарстане. Практически все связаны с работой руководителей федерального учреждения «Средволгаводхоз» и компаний-подрядчиков, получивших госконтракт на берегоукрепление и обналичивших деньги без проведения работ, по версии силовиков. Напомним, под суд уже пошли и экс-глава учреждения Фоат Мухаметшин, и два коммерсанта. Очередь за бывшим главным инженером, которому инкриминируют еще и взятку в 400 тысяч рублей.

Практически все нарушения связаны с работой руководителей федерального учреждения «Средволгаводхоз» и компаний-подрядчиков, получивших госконтракт на берегоукрепление и обналичивших деньги без проведения работ. Фото: средволгаводхоз.рф

В доходах-расходах дежурной и гаишника разберется суд?

На проверках деклараций госслужащих и чиновников детально остановился начальник отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры РТ Ринат Латыпов. В этой части в республике за год выявлено 497 нарушений — вдвое меньше, чем в прошлый, «нековидный». Прокурор напомнил — в случае, если расходы превышают трехлетний доход семьи, сотрудник должен обосновать источник средств.

В этом году проверки контроля расходов проводились в отношении 17 муниципальных чиновников и шести полицейских, по одной декларации было истребовано из Минюста, ФНС, управления ветеринарии. Причем если муниципалов проверяет аппарат главы республики, то госслужащих — ведомственные комиссии по контролю по урегулированию конфликта интересов.

Латыпов рассказал, что два материала проверки, «свидетельствующих о приобретении имущества на неподтвержденные доходы, прокуратура получила из органов МВД. В одном случае сотрудница купила в 2017 году «Мерседес-Бенц» за 3,8 млн рублей, а также участок в Лаишевском районе, на котором позже отстроила дом. Зарплата оперативного дежурного отдела полиции Казани в Приволжском районе не позволяла такие покупки. Прокуратурой уже подан иск с требованием об изъятии имущества в доход государства. По данным источников «Реального времени», объяснение полицейской-хозяйки «Мерса» неоднократно менялось. Поверит ли ей суд — покажет время.

Ринат Латыпов рассказал, что при проверках деклараций госслужащих и чиновников в республике за год выявлено 497 нарушений — вдвое меньше, чем в прошлый, «нековидный». Фото tatar-inform.ru

Схожая ситуация в Елабужском районе. Там усомнились в возможности приобретения сотрудником ГАИ и квартиры, и иномарки «Хендэ» в 2018 году. Стоимость имущества оценена в 4,4 млн рублей. «Он также не смог обосновать законными доходами данное обстоятельство», — заметил Латыпов и похвалил коллег из МВД за то, что «не укрывают такие факты».

Примером обратного прозвучала история проверки декларации дамы из Министерства юстиции РТ. В 2018 году она потратила 9,2 млн рублей на покупку участка и жилого дома.

— На запрос прокуратуры — проводился ли контроль расходов, Минюст вначале ответил, что необходимости, они посчитали, нет, — рассказал о развитии событий борец с коррупцией. — Нами были затребованы материалы, проведена проверка — вновь отправлено обращение в комиссию по урегулированию конфликта интересов Минюста, которая пришла к мнению — у них сомнений нет. А у нас сомнения почему-то есть...

Повод для сомнения добавили объяснения самой дамы — мол, взяла беспроцентный заем в 1,7 млн у подруги (но подруга за год получила только 360 тысяч, заметил прокурор), а еще взяла кредит 5,3 млн рублей, вот только ежемесячный платеж по нему превышает ее зарплату. На заседании комиссии выяснилось: деньги подругам якобы дали их сожители, о чем ранее умалчивалось. В Минюсте поверили. В прокуратуре — нет. Нюанс в том, что без заключения ведомственной комиссии надзорное ведомство не вправе обращаться в суд. Прецедент обращения в доход государства нетрудового имущества в Татарстане был создан еще в 2017-м.

Примером обратного прозвучала история проверки декларации дамы из Министерства юстиции РТ. Фото: yandex.ru

Министру культуры припомнили свадьбу дочки, приставу — долг жены

В докладе Латыпов остановился и на несоблюдении мер по урегулированию конфликта интересов. Напомнил историю про увольнение по утрате доверия главного закупщика отделения ФСС Ковылина, что получил беспроцентный заем от юрлиц-поставщиков средств реабилитации для инвалидов.

А еще рассказал, за что дрожжановский пристав Григорьев лишился работы — возбудил исполнительное производство о взыскании денежного долга против своей жены (чего не имел права делать, — прим. ред.), а затем необоснованно прекратил его. О возникшем конфликте интересов начальство не информировал.

«Также по представлению прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечена и министр культуры Татарстана [Ирада] Аюпова, которая провела свадьбу в Госмузее изобразительных искусств», — сообщил Ринат Латыпов. Напомним, еще в марте прокуратура РТ сообщала о нарушениях, выявленных при проверке той свадьбы дочки министра.

По представлению прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечена и министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, которая провела свадьбу в Госмузее изобразительных искусств. Фото: instagram.com

Минобрнауки Татарстана покритиковали за то, что с виду открытая электронная очередь приема в детсады на деле позволяет «блатным» очередникам перепрыгивать через чужие головы и получать дефицитные места раньше. Так, с месяц назад была задержана одна сотрудница системы образования Казани, которую силовики считают причастной к серии взяток 30—100 тысяч рублей за устройство малышей в детсады, а подростков в престижные профколледжи.

Говоря о коррупционных преступлениях, представитель прокуратуры сообщил — в числе осужденных за таковые в текущем году — 15 силовиков, 12 чиновников местного самоуправления, 10 руководителей коммерческих организаций, девять государственных и муниципальных служащих, по два врача и педагога. 53 осужденных коррупционера наказаны условными сроками, 37 отделались штрафами, 12 сидят.

Ущерб в данной сфере Латыпов оценил в 333 млн рублей, отметив, что по результатам расследования 40 млн рублей уже погашены. При этом в качестве обеспечительных мер по таким делам под арест в этом году попало имущество на 356 млн рублей. Сумма взысканного может вырасти — Тукаевский райсуд удовлетворил иски к бывшему начальнику экологической полиции автограда и его подельнику-коммерсанту на 3,6 млн рублей. Сумму эту нужно вернуть в казну государства за неосновательное обогащение в результате незаконного получения земельных участков.

Говоря о коррупционных преступлениях, представитель прокуратуры сообщил — в числе осужденных за таковые в текущем году — 15 силовиков, 12 чиновников местного самоуправления, 10 руководителей коммерческих организаций, девять государственных и муниципальных служащих, по два врача и педагога. Фото: tatar-inform.ru

К слову, по итогам года был вынесен и отменен один оправдательный приговор. В Буинском горсуде постановили, что директор коммерческих фирм «Благоустройство» и «Благоустройство+» Айрат Яфизов не уводил денежные средства муниципалитета, Верховный суд РТ указал на ошибки в приговоре и вернул дело на новое рассмотрение.