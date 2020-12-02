В России все готово для начала массовой вакцинации от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова доложила президенту России Владимиру Путину о технической возможности начать массовую вакцинацию от коронавируса в стране уже в декабре.
«Сейчас завершаем подведение итогов, у нас есть возможности начать масштабную вакцинацию уже в декабре», — сказала зампред правительства.
Она подчеркнула, что прививаться от COVID-19 будут на добровольной основе, передает «РИА Новости». Вакцина будет бесплатной.
Напомним, президент поручил начать вакцинацию от ковида уже на следующей неделе.ОбществоМедицина
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