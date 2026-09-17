Ozon запустил платформу для аренды и строительства складов

Для готовых помещений Ozon рассматривает объекты от 5 тыс. кв. м, для строительства с нуля — от 10 тыс. до 85 тыс. кв. м

Фото: Динар Фатыхов

Ozon запустил онлайн-платформу, где арендодатели и застройщики смогут предложить маркетплейсу логистические объекты в долгосрочную аренду или построить новые по модели build-to-suit. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

Партнеры могут подать заявку на аренду сортировочных и фулфилмент-центров в любом регионе России через сайт сервиса или откликнуться на проекты с заданными параметрами.

Для готовых помещений Ozon рассматривает объекты от 5 тыс. кв. м, для строительства с нуля — от 10 тыс. до 85 тыс. кв. м. Объекты и территория должны соответствовать техническим требованиям маркетплейса: наличие парковки, удобный подъезд и доступность для общественного транспорта. Все операционные процессы и техническое оснащение складов компания берет на себя.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

У владельцев подходящих объектов компания запросит арендную ставку и другие коммерческие детали. Договор долгосрочной аренды будет подписан с теми, кто предложит лучшие условия по площади, расположению и оснащенности. Платежи — ежемесячные с ежегодной индексацией.

В дальнейшем через платформу Ozon планирует привлекать и профессиональных операторов сторонней логистики. 3PL-партнеры будут принимать поставки, сортировать товары, передавать их курьерам и обрабатывать возвраты. Часть объектов также будет принимать поставки у продавцов и передавать их в логистические центры компании в других регионах.

Ранее сообщалось, что маркетплейсы в России будут обязаны уравнять комиссии российских и иностранных продавцов. Это следует из второго пакета мер для регулирования платформенной экономики, который подготовило Минэкономразвития.

Алсу Сабирзанова