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Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен, аэропорт Казани — открыт

07:37, 17.09.2026

Ограничения действовали около трех часов

Режим беспилотной опасности в Татарстане отменен, аэропорт Казани — открыт
Фото: скриншот приложения МЧС

Режим беспилотной опасности на всей территории Татарстана отменен. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Аэропорт Казани возобновил работу в полном объеме, уточнили в пресс-службе Росавиации. Ограничения в республике действовали почти три часа — с 04.14 по 07.07 мск.

Зульфат Шафигуллин

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