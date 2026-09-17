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Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов

07:00, 17.09.2026

Утром местами кратковременный дождь, возможна гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Утром местами кратковременный дождь, возможна гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Днем без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с. Температура составит от +13 до +18 градусов.

Галия Гарифуллина

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