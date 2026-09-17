Сегодня в Татарстане ожидается до +18 градусов
Утром местами кратковременный дождь, возможна гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Утром местами кратковременный дождь, возможна гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.
Днем без существенных осадков. Утром местами туман. Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с. Температура составит от +13 до +18 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».