«Аэрофлот» может возобновить полеты в Израиль

Переговоры ведутся с послом Израиля и руководителем авиационных властей страны

Фото: Реальное время

Россия ведет переговоры с Израилем о возобновлении полетов «Аэрофлота» в страну. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях международного фестиваля молодежи, передают РИА «Новости».

— Мы, конечно, в первую очередь ставим в приоритет необходимость снятия ограничений для полетов авиакомпании «Аэрофлот» в Израиль, и в этом контексте наши дискуссии продолжаются, — сказал он.

Реальное время / realnoevremya.ru

Переговоры ведутся с послом Израиля и руководителем авиационных властей страны, добавил глава ведомства.

Полеты «Аэрофлота» в Израиль были остановлены в 2022 году. Израильские авиавласти объясняли это требованиями безопасности и санкциями. В настоящее время рейсы выполняют Red Wings и «Азимут».

Ранее сообщалось, что США продлили экспортные ограничения в отношении «Аэрофлота», Utair и Azur Air. Решение будет действовать один год.

Алсу Сабирзанова