Куда утекают деньги: построенную учителями кровлю «Ак Барс Арены» снова обследуют на предмет ремонта

Татинвестгражданпроект за 3,5 млн рублей будет искать решение, как избавить главный стадион Казани от протечек

Как выяснило «Реальное время», сданному в эксплуатацию всего лишь семь лет назад стадиону «Ак Барс Арена» (до 7 ноября 2019 года — «Казань Арена») предстоит ремонт, связанный с регулярными протечками здания. Во сколько обойдутся обследование здания и проект ремонта, каковы причины, по которым «стадион со 100-летней гарантией» будут ремонтировать уже второй раз за семь лет, а также почему конструкции арены не выдерживают проверку временем, — подробнее в нашем материале.

Контракт на борьбу с протечками



Как стало известно «Реальному времени», главный футбольный стадион Казани вновь готовят к ремонту. На этот раз поводом стала необходимость устранить протечки на арене.



Под конец ноября в ГИСУ РТ подвели итоги открытого аукциона на разработку проектной документации для проведения технического обследования стадиона «Ак Барс Арена» с разработкой проектных решений по устранению протекания деформационных швов конструкций стадиона. Право выполнить эти работы было «упаковано» в один тендер вместе с другим лотом — «Капитальный ремонт цокольного этажа здания по адресу: Казань, ул. Достоевского, 35/10 для размещения многофункционального центра». За право выполнить работы общей начальной стоимостью 4,93 млн рублей соревновались два учреждения — «Татинвестгражданпроект» и ООО «Инженерно-техническая экспертиза». Оба участника предложили одинаковую цену, «уронив» стоимость контракта на 24637 рублей 25 копеек — с 4927450 руб до 4902812,75 руб.

В итоге победа осталась за проверенным поставщиком. Однако сведений о заключении с ним контракта на момент сдачи этого материала на сайте госзакупок опубликовано не было.

Согласно условиям технического задания, начальная цена работ по техобследованию деформационных швов и разработке и согласованию со всеми инстанциями проекта (включая получение положительного заключения госэкспертизы) устранения протечек составила 3,5 млн рублей. Выполнить эти работы подрядчик обязан в течение трех месяцев со дня заключения контракта. Львиная доля затрат — более 2,5 млн — приходится на проведение инженерных обследований.

Как можно понять из аукционной документации, средства на работы были выделены недавно из республиканского бюджета неопубликованным на официальном сайте правительства Татарстана распоряжением кабмина № 2193-р от 15 октября 2020 года. Выходу этого постановления предшествовало несколько, мягко говоря, не самых красивых историй затопления помещений стадиона ливневыми водами прямо во время матчей. Наибольшую известность приобрел «потоп», случившийся в марте 2019 года во время матча ¼ финала Кубка России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом», когда медиацентр стадиона заливало потоками воды, просачивавшимися через отверстия системы пожаротушения в подвесном потолке.



«Другие стадионы тоже сталкиваются с этой проблемой»

— Протечки в пресс-центре стадиона во время матчей случались неоднократно, — говорит спортивный корреспондент «Реального времени» Эрик Добролюбов. — Чтобы собирать воду, пол заставляли тазами и ведрами.

— Протечки возникают в деформационных швах здания, — подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе «Ак Барс Арены». — Стадион — это много разных зданий, которые разделяются деформационными швами. И это сооружение «ходит» как минимум два раза в год, а иногда и чаще. Это связано с погодой. Ранее проблемой являлась локальная зона — медиацентр. Но уже год, как там нет протечек, их ликвидировали. Однако ситуация может меняться, проблемы могут возникать и в других коммерческих зонах. И каждый раз ее приходится исправлять. В железобетонных конструкциях деформационные швы используются для снижения давления на элементы в тех местах, где может произойти деформация материала. Причиной нарушения изначального состояния изделия могут стать температурные колебания, очаговая усадка грунта, сейсмическая активность и прочие воздействия, создающие собственные небезопасные нагрузки, которые уменьшают несущую функцию конструкции. На сегодняшний день данная технология была использована и при строительстве других стадионов, которые также сталкиваются с проблемами протечек. В настоящее время для решения проблемы ГИСУ, как заказчиком строительства стадиона, объявлена закупка на выполнение работ по проведению соответствующего обследования и подготовке возможных решений [по ремонту].

Десятки миллионов на ремонт нового стадиона

Предстоящий ремонт самого большого стадиона Казани — не первый, несмотря на юный возраст этого спортивного сооружения и «гарантию на сто лет» — со слов строителей. Генподрядчиком на объекте выступало ПСО «Казань» Равиля Зиганшина и за время строительства его цена выросла с 6 млрд до 13,5 млрд руб. В числе субподрядчиков были дочерняя компания входящего в холдинг долларового миллиардера Зиявытдина Магомедова «Сумма» ООО «Интэкс» — ООО «ГлавСтрой», а также ОАО «КамГЭСэнергострой».

Скандалы сопровождали арену еще во время ее возведения. Так, буквально за месяц до старта Универсиады помочь с окончанием строительных работ на стадион согнали татарстанских педагогов, о чем те сообщили в профсоюз «Учитель». Жаловаться в прокуратуру работники школ остереглись, хотя юристы и советовали, в районных отделах образования ситуацию не комментировали.



— Сегодня мы выехали в 6 утра, на работе были в 8. До 3 работаем, потом ещё 2 часа до дома. Занимается кто чем — кто цемент таскает, кто носит кирпичи. Труд тяжёлый. И так с конца апреля уже, даже по воскресеньям заставляли или вместо уроков, — приводит слова одной из учительниц sports.ru.

По словам педагога, на стройке трудилось около 2 тыс. приезжих со всех районов республики, в основном учителей, примерно по 5 человек от школы.



В 2016 году — всего через три года после сдачи объекта в эксплуатацию — компания ICN Service Engineering выиграла конкурс на производство работ по устройству вентиляции в производственных помещениях, водоотведения с балконов трибун, «обеспечение работоспособной системы автоматизации дымоудаления» и ряда других работ общей стоимостью 14,75 млн рублей.

В 2017 году на ремонт кровли, фасада, оконных проемов, дверей и входных групп стадиона из бюджета республики выделили 61 миллион рублей. А в ноябре 2019 года на восстановление футбольного поля стадиона из бюджета республики направили еще 96 млн.

Никто не хотел говорить

«Реальное время» попыталось выяснить причины, по которым «Ак Барс Арене» снова понадобился ремонт. Однако телефон Константина Кузовкова — директора по финансам и экономике компании «Сумма групп» — оказался недоступен, вернее, абонент упорно сбрасывал звонки. Если представитель подрядчика захочет высказаться, мы опубликуем его мнение.

Другой крупный специалист по строительству и оборудованию спортивных сооружений — бывший заместитель генерального директора компании «Магнум», занимавшейся подготовкой и оснащением российских стадионов к ЧМ-2018, Сергей Ковальногов дал понять, что не желает даже теоретически рассуждать о качестве работ и гарантиях на «Ак Барс Арене»:

— Я не работаю в компании «Магнум» уже пять лет, поэтому вопрос не по адресу. То, что там делал «Магнум», меня мало интересует, а что там было почти 10 лет назад — я этим даже заморачиваться не хочу.

Подрядчикам не до гарантий

Как пояснили «Реальному времени» в Минстрое РТ, даже при строительстве таких крупных инфраструктурных объектов, как футбольный стадион «Ак Барс арена», действует стандартный срок гарантийных обязательств — пять лет. Хотя изредка бывают исключения, которые прописывают в контракте, например, срок гарантии может составлять только три года.

Так что на ремонт за счет генподрядчика (ПСО «Казань») рассчитывать не приходится — срок гарантийных обязательств уже истек.



Привлечь к ответу субчиков, строивших арену, также было бы трудно с учетом того, что владельца «Суммы» Зиявудина Магомедова и его старшего брата — миллионера Магомеда Магомедова — арестовали в апреле 2018 года по уголовному делу, возбужденному по факту организации преступного сообщества, мошенничества (ч. 1 статьи 210 УК РФ и ч. 4 статьи 159 УК РФ) и растратам в особом крупном размере (с ущербом, предварительно оцененным в 2,5 млрд.рублей).

Речь идет, в частности о хищениях, допущенных при строительстве стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, где дочерняя компания «Суммы» выступала в роли подрядчика. А конкретно компании «Интекс» вменяют ущерб в 668 млн по контракту на 2,3 млрд рублей, предметом которого был намыв участка в 16 га у стадиона на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.