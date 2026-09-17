Спрос россиян на отдых в Таиланде и ОАЭ снизился
При этом популярность Вьетнама выросла на 58%, Китая — на 41%
Спрос российских туристов на бронирование отелей в Таиланде летом 2026 года упал на 11%, в ОАЭ — на 17%, во Франции — на 26% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом говорится в отраслевом отчете сервиса онлайн-бронирования «Островок», передает ТАСС.
При этом популярность Вьетнама выросла на 58%, Китая — на 41%. По данным сервиса, Вьетнам значительно усилил позиции, частично перетянув спрос с курортов Таиланда.
Замедление темпов бронирований в ОАЭ и Франции связывают с конфликтом на Ближнем Востоке и ужесточением правил выдачи виз россиянам. Однако эти направления по-прежнему остаются в топ-15 самых востребованных.
Рост спроса также показали Армения (+41%), Грузия (+37%), Узбекистан (+32%), Абхазия (+25%), Турция (+19%), Италия (+13%), Казахстан (+7%) и Япония (+6%).
По числу бронирований летом 2026 года лидировали Белоруссия, Абхазия и Турция. Италия расположилась на восьмой строчке, за ней — Китай, Таиланд, Франция, Япония и ОАЭ. Замыкает топ-15 Вьетнам.
Ранее сообщались, что российский турпоток в ОАЭ упал на 40%. Цены на отдых в ОАЭ пока остаются демократичными.
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