В Казани на 70 суток закрыли ночной клуб Nebar

В ходе проверки выявлены нарушения санитарного законодательства

Фото: Динар Фатыхов

Суд приостановил деятельность ночного клуба Nebar в Казани на 70 суток. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Проверку предприятия на улице Пушкина, 46 организовало МВД по Татарстану. В ходе совместной проверки выявлены нарушения санитарного законодательства: нарушение поточности технологических процессов, режима мытья посуды, отсутствие условий для приготовления блюд и соблюдения правил личной гигиены персонала, неудовлетворительное санитарное состояние помещений.

Также установлено, что в приготовлении блюд использовалась продукция с истекшим сроком годности и признаками порчи, продукты без маркировки и сопроводительных документов. Производственный лабораторный контроль не организован. К работе допущены сотрудники без сведений о медосмотре и осмотра на наличие гнойничковых заболеваний.

По выявленным нарушениям на юридическое лицо составлены протоколы об административном правонарушении и временном запрете деятельности. Помещения опечатаны, материалы переданы в суд.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор закрыл в Казани кафе «Омут». В ходе проверки выявили множество нарушений.

Алсу Сабирзанова