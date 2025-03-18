Эксперты: в Казани предложение квартир в новостройках выросло в 2 раза за год

Фото: Динар Фатыхов

Аналитики «Авито Недвижимости» проанализировали рынок первичного жилья в феврале 2025 года и выявили значительный рост предложения квартир в новостройках Казани. По сравнению с февралем 2024 года выбор жилья в городе увеличился в два раза.

В Казани отмечается рост предложения по всем типам квартир. Число однокомнатных квартир увеличилось в 1,8 раза, двухкомнатных — в 1,1 раза, трехкомнатных — в 1,7 раза, а студий стало в два раза больше.

Спрос на первичном рынке города также демонстрирует положительную динамику. За месяц интерес к однокомнатным квартирам вырос на 34%, а к двухкомнатным — на 3%. В среднем по России спрос на первичное жилье увеличился на 11% относительно января 2025 года.

По данным исследования, средняя стоимость квартиры в новостройках Казани составляет 11,9 млн рублей, что делает город одним из самых дорогих в России после Москвы и Сочи.

При этом эксперты отмечают, что снижения цен на новостройки не ожидается, несмотря на рост предложения, из-за увеличения издержек на строительство и кредитных обязательств застройщиков.



Напомним, что Казань вошла в число крупных российских городов, где сдача в аренду квартир площадью до 32 кв. м является наименее прибыльным бизнесом.



Матвей Гавриков