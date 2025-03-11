Проекты СМУ-88 — в финале международной премии PROESTATE Awards

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Стали известны финалисты ежегодной престижной премии PROESTATE Awards — среди них проекты группы компаний «СМУ-88». PROESTATE Awards — первая и одна из крупнейших международных премий в сфере девелопмента, оценивающая компании и проекты в России. Мероприятие проводится при поддержке Правительства Москвы, Российской гильдии управляющих и девелоперов, а также Ассоциации инвесторов Москвы.

В этом году СМУ-88 претендует на победу в следующих номинациях:

«Проекты КРТ» — ЖК «Яналиф», ЖК «Минтимер»;

«Успешный старт» — ЖК «Минтимер»;

«Редевелопмент» — здание фабрично-торгового товарищества «Братья Крестовниковы»;

«Девелопер года».

В этот раз из нескольких сотен поданных заявок в финал прошли только 146. Оценка проектов проходила в два этапа — онлайн-голосованием экспертов в личном кабинете и во время очных заседаний жюри с презентациями финалистов. В жюри входят ведущие эксперты отрасли: основатели и CEO девелоперских компаний, архитектурных бюро, IT, банков, инвестиционных фондов, общественных организаций и СМИ. Торжественная церемония награждения пройдет 28 марта в Москве.

«Выход в финал авторитетной международной премии еще раз подтверждает, что проекты СМУ-88 соответствуют самым высоким стандартам качества и востребованы на федеральном уровне. Для нас это не просто признание, а мотивация двигаться вперед, реализуя знаковые и ответственные проекты», — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.

Напомним, группа компаний «СМУ-88» работает на рынке Татарстана с 2016 года и на сегодняшний день второй год подряд признается «Надежным застройщиком России». Компания награждена Золотым знаком за высочайшие достижения в соблюдении законных прав и интересов участников долевого строительства на территории Татарстана и Приморского края. Согласно информации единого ресурсного застройщика (ЕРЗ), СМУ-88 пять лет подряд сохраняет наивысший рейтинг своевременности ввода жилья. В настоящее время, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, СМУ-88 является одним из крупнейших застройщиков Татарстана по объему текущего строительства и доле рынка. Сегодня проекты компании входят в топ самых востребованных ЖК в Казани и являются лауреатами и победителями всероссийских конкурсов в области архитектуры, нового строительства и территориального развития.

Реклама. ООО «ДиВиЭм Групп».