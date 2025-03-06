Суд Казани разрешил «раскулачить» экс-чиновника Россельхознадзора лишь на 0,2 га

Первый процесс по этому же делу закончился полной победой ответчика, но прокуроры дошли до Верховного суда РФ

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Приволжском райсуде Казани завершился повторный процесс по иску прокуратуры Татарстана об обращении в доход государства активов семьи бывшего сотрудника управления Россельхознадзора в Татарстане Рустема Гараева. На сей раз суд посчитал иск на 13 млн рублей обоснованным лишь в части одного объекта, — передает с места журналист «Реального времени».

«В остальной части иска — отказать», — сообщил свое решение председательствующий судья Наиль Марданов.

Обращению в доход государства, если решение вступит в силу, подлежит участок 0,2 га в деревне Орел Лаишевского района. Исковые требования были значительно шире, они включали в себя земельный участок 525 кв. м и жилой дом 150 кв.м в поселке «Казанская усадьба» и автомобиль Hyundai Santa Fe 2019 года выпуска, а кроме того сумму в 3,5 млн рублей — стоимость двух уже отчужденных квартир и доли в нежилом здании молочного цеха 425 кв. м с участком в селе Русское Макулово Верхнеуслонского района Татарстана.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В своем иске зампрокурора РТ Алексей Заика еще в 2023 году указывал, что считает заниженной вдвое — до 4 млн рублей стоимость жилого дома с участком в Казани, приобретенных в 2020 году.

Позицию надзорного ведомства в судах представляла Лилия Фаттахова. В прениях она сообщила о том, что при даче объяснений в Россельхознадзоре и прокуратуре республики главный ответчик давал непоследовательные и противоречивые показания. В частности, говорить о договорах займов на 6,5 млн рублей с Билаловым и Сафиуллиным начал лишь через несколько месяцев после начала проверок — в апреле 2023-го. При этом ранее в своих декларациях Гараев ни разу не отражал данные обязательства имущественного характера. Кроме того, в ходе проведения следственных действий по подозрению заемщика и заимодавцев в фальсификации доказательств (ныне это дело прекращено) было установлено: 4 мая 2021 года, в день подписания договора о займе с Сафиуллиным, заемщика Гараева вообще не было в Татарстане, он отмечал майские на юге страны.

Рустем Гараев, его жена и родители, а также их представители претензии надзорного ведомства не признавали, настаивая — доходы семьи превышали ее покупки. В обоснование представляли кредитные договора и расписки о солидных займах, которые, по их версии, пошли на покупку указанного имущества.

«Даже если мы не будем учитывать договора — сумма доходов ответчиков все равно превышает расходы», — настаивала адвокат Светлана Шарапова. Она считает, что при изначальных расчетах прокуроры допустили ошибку и не включили в доход пенсионные средства родителей чиновника, социальные выплаты его жене, а также доход от продажи одной из квартир.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Кроме того, защитник подчеркивала — решение суда ударит по детям. Ведь в свое время за счет материнского капитала Гараевы погасили кредит, который брали для покупки квартиры в Сокурах, а после продажи той площади и приобретения дома выделили в новом жилище доли детей, в соответствии с законодательством.

Напомним, первый судебный процесс по «раскулачиванию» экс-чиновника Россельхознадзора закончился в Приволжском суде в сентябре 2023-го полной победой ответчика. Причем с тем решением согласились и Верховный суд РТ, и Шестой КСОЮ. Однако в октябре 2024-го кассационная инстанция Верховного суда России отменила все решения по этому делу и вернула материалы на пересмотр в первую инстанцию.

Согласно определению Верховного суда РФ, нижестоящие суды необоснованно отклонили доводы прокурора о реальной стоимости казанских активов на день покупки со ссылкой на указанную в договоре цену сделки и тот факт, что в судебном порядке договор не оспаривался и недействительным не признавался. Такой подход вышестоящая инстанция назвала фактическим уклонением от установления других важных обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора, и «не установили, какая сумма денежных средств была реально потрачена Гараевым Р.И. и его семьей на приобретение указанного жилого дома и земельного участка, соответствовали ли расходы Гараевых полученным ими доходам».

В ходе пересмотра дела вопрос о покупке недвижимости в «Казанской усадьбе» по заниженной цене задавался не только ответчикам, но и свидетелям.