В суд Казани поступило дело о растрате в отношении покинувшего РФ бизнесмена Рашида Таймасова

Первый уголовный процесс без подсудимого может пройти в Вахитовском райсуде Казани. Именно туда из Генпрокуратуры РФ поступило дело в отношении бенефициара «Роял Тайм Групп» Рашида Таймасова, заочно обвиняемого в пособничестве растрате на 936 млн рублей. Сам фигурант по-прежнему находится в международном розыске, уточнили «Реальному времени» в суде.

По данному делу уже осуждены топ-менеджеры «Татфондбанка» и «Тимербанка» Рамиль Насыров и Айрат Камалов. Вину они не признавали, однако получили реальные сроки. Причем районный суд назначил наказание в 3 года и 3 месяца, а Верховный суд РТ увеличил его до 5 лет колонии общего режима каждому.

Застройщик игорных зон Таймасов же успел покинуть Россию еще до возбуждения уголовного дела. По данным источников «Реального времени», первоначально он убыл на Украину — родину своей жены. В 2022-м получил в России статус заочного обвиняемого, однако до экстрадиции дело так и не дошло.

Подробности — в материале «Реального времени».