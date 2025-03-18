Замглавы Советского района Казани пришел на суд по антикоррупционному иску прокурора

Надзорное ведомство предъявило муниципальному чиновнику претензии по объектам в Казани и Крыму на 21,9 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани приступил к разбирательству по иску на 22 млн рублей к заместителю главы администрации района Денису Воробьеву. На предварительное заседание пришли не только адвокаты, но и главный ответчик, передает с места журналист «Реального времени».

Напомним, иск за подписью прокурора Советского района Николая Седова поступил в суд еще в феврале текущего года. В надзорном ведомстве полагают, что именно муниципальный чиновник является собственником активов семьи в Крыму и Татарстане, но убеждены — официальные доходы Воробьева и его близких не позволяли нести такие расходы.

Прокуратура требует аннулировать права собственности Дениса Воробьева на шесть объектов, расположенных на двух улицах казанского жилого массива Вознесенское и в городе Керчи:

двухэтажный дом площадью 440 кв. м с земельным участком 580 кв.тм в Казани, купленные в декабре 2022-го за 10,2 млн рублей (указанная в договоре между продавцом и покупателем Воробьевым цена, — прим. ред.);

двухэтажный дом общей площадью 176 кв. м с земельным участком в 10 соток в Казани, полученные Воробьевым, согласно документам, от бабушки. Кадастровая стоимость этой недвижимости оценена в 7 млн рублей;

смежные участки общей площадью 936 «квадратов» в Керчи, в полукилометре от Черного моря, оформленные на мать заместителя главы района Казани Веру Воробьеву в январе 2024 года, цена покупки в договоре — 4,5 млн рублей.

Кроме самого Воробьева в качестве ответчиков привлекаются его жена — предприниматель и мать с отцом — пенсионеры. Исковые требования никто из них не признает.

Подробности заседания и комментарий главного ответчика — в репортаже «Реального времени».