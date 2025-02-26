Выплаты на погашение ипотеки могут повысить до 1 млн рублей для семей с тремя детьми

Предложили также увеличить ежемесячное пособие до размера прожиточного минимума для всех беременных женщин, вставших на учет в ранний срок беременности

Фото: Михаил Захаров

Выплаты на погашение долга и процентов по ипотеке для семей, в которых с 1 января 2025 года появился третий ребенок, предлагают повысить до 1 млн рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на совместный доклад Общественной палаты (ОП) России и Росстата.

Такая мера действует сейчас только на Дальнем Востоке, теперь ее предлагают распространить на остальные регионы, где подобная выплата пока составляет 450 тыс. рублей.

Авторы доклада также предлагают увеличить ежемесячное пособие до размера прожиточного минимума для всех беременных женщин, вставших на учет в ранний срок беременности, а также ввести пособия в размере 50% прожиточного минимума на всех детей до достижения ими 17-летнего возраста в многодетных семьях. Принцип нуждаемости и «нулевого дохода» учитываться не будет.

Дарья Беззубова