Удастся ли Суяргулову «раскулачить» генерала Изаака?

Прокурор Татарстана требует изъять квартиры и участок на 22 млн у семьи бывшего замглавы МВД республики Владимира Изаака

Новый антикоррупционный иск Альберта Суяргулова ударил по бывшему коллеге из силового блока. В Ново-Савиновский суд Казани поступило заявление об изъятии в доход государства трех квартир в Казани и участка в Лаишевском районе, оформленных на близких Владимира Изаака — замгендиректора АО «Сетевая компания», ранее занимавшего пост заместителя министра и главного следователя в МВД Татарстана. По данным источников «Реального времени», свою проверку доходов и расходов семьи Изаака проводило и министерство. Но не закончило. Детали — в материале «Реального времени».

В соответчиках — жена, тесть и теща

Результаты проверки активов 57-летнего генерал-майора юстиции выплеснулись в публичную плоскость на днях. 27 февраля по месту жительства Владимира Изаака — в Ново-Савиновский суд Казани поступил гражданский иск прокуратуры республики. В ответчиках — сам бывший замминистра, его супруга Екатерина Изаак, ее родители Любовь и Сергей Логоша. Данные о еще двух соответчиках скрыты, вероятно, речь идет о несовершеннолетних детях.

В качестве третьего лица к рассмотрению привлечено МВД Татарстана. Первое заседание по делу «Прокуратура против ВИП-силовика» судья Лилия Закирова назначила на 25 марта.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По данным источников «Реального времени», изначально процедура контроля за соответствием расходов официальным доходам генеральской семьи проводилась в отношении супруги главного ответчика, которая также являлась сотрудницей МВД, однако на фоне проверки уволилась. Впрочем, это не помешало проверяющим довести эту историю до подачи иска.

Речь в нем идет о недвижимости в Казани и Лаишевском районе Татарстана, которая приобреталась в 2017–2023 годах. Собственниками числятся супруга Изаака и ее родители, однако прокурор РТ Альберт Суяргулов и его подчиненные считают реальным владельцем бывшего замглавы республиканского МВД. При этом полагают — при его официальных доходах покупку активов за 22,3 млн рублей он позволить себе не мог. Речь идет о покупке земельного надела в пригороде и четырех квартирах, из которых две были смежными и ныне соединены в одну. Именно в ней проживает главный ответчик, отмечают источники «Реального времени».

Борец с ОПГ, наркотрафиком и «пирамидами»

С сентября 2024 года Владимир Изаак работает заместителем гендиректора — начальником управления экономической защиты и режима АО «Сетевой компании». Высокий пост в сфере энергетики Татарстана он занял после 36 лет службы в органах внутренних дел. Последнюю десятилетку он руководил Главным следственным управлением МВД по РТ, одновременно являясь заместителем министра.

В свое время Изаак стал первым «варягом», назначенным на руководящий пост в татарстанском министерстве внутренних дел. Уроженец Алтайского края пришел в систему МВД после службы в армии, в 1988-м, уже с дипломом Омской школы милиции в 1992-м пришел в органы предварительного следствия в Томске, а уже в 2007-м дослужился до начальника следственного управления и замначальника УВД Томской области, в 2011-м перешел на аналогичную должность в Саратовскую область, а в октябре 2014-го получил назначение в Казань.

Именно при генерале Владимире Изааке сотрудники ГСУ МВД Татарстана возбудили дело на сооснователя криптопирамиды Finiko Кирилла Доронина, отправили под суд бывшего замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова (также попавшего под антикоррупционный иск прокуратуры), первыми в России привлекли к ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии «положенца» Сергея Нейдерова и так называемого вора в законе Рашида Хачатряна, отрицающего данный статус.

На период службы Изаака в Татарстане пришлось несколько громких дел по борьбе с наркотрафиком, включая историю с задержанным под Казанью «наркододжем», которая в ходе следствия разрослась до обвинения в ОПС и закончилась пожизненным сроком организатору. Также под его началом силовики расследовали большое количество финансовых пирамид всех мастей, включая дело казанского КПК «РОСТ», который наследил по всей стране.

С кем еще судятся прокуроры

Владимир Изаак стал самым высокопоставленным представителем МВД Татарстана, которому предъявили разницу в доходах и расходах. Ранее отбиваться от прокурорского иска пришлось дознавательнице отдела полиции «Азино-2» — в 2021 году суд постановил обратить в доход государства Infiniti QX70 ее супруга.

В 2024-м Верхнеуслонский райсуд вынес решение по первому «криптовалютному» иску прокуратуры РТ — «приговорил» к изъятию денежного эквивалента цифровых активов в размере 59,7 млн рублей семью бывшего наркополицейского Руслана Бурганова. На днях Верховный суд Татарстана утвердил это решение. Не помогли даже заявления, что близкие Бурганова торговали на криптобирже сами и даже уплатили налог с дохода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В настоящее время в Приволжском суде Казани заново рассматривают иск надзорного ведомства к бывшему начальнику отдела полиции «Зареченский» Тарасу Дорошкевичу и членам его семьи. В 2023-м полковнику и его адвокатам удалось одержать победу, отстояв права семьи на земельный участок с жилым домом, а также доказав законность приобретения пяти автомобилей. В Верховном суде республики это решение устояло, однако в августе 2024-го Шестой кассационный суд общей юрисдикции аннулировал решения по Дорошкевичу и отправил дело на пересмотр.

В числе других резонансных дел — спор за 63 объекта недвижимости на треть миллиарда у близких бывшего главы КирМоса Сергея Миронова и претензии на 120 млн рублей по главе Бугульмы Линару Закирову и его родственникам. В марте стартует разбирательство по иску к замглавы Советского района Казани Денису Воробьеву.

На памяти журналистов «Реального времени» ни один из ответчиков по антикоррупционным искам справедливость претензий прокуратуры не признавал.

Ирина Плотникова