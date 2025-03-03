Суд Казани рассмотрит иск на 22 млн рублей к бывшему замглавы МВД Татарстана

В суде Татарстана принят к рассмотрению новый иск прокуратуры об обращении имущества в доход государства ввиду несоответствия расходов официальным доходам. В ответчиках — генерал-майор юстиции в отставке Владимир Изаак и его близкие. По данным «Реального времени», претензии надзорного ведомства касаются казанских и лаишевских активов на 22 млн рублей — квартир и участка.

Прокурорский иск зарегистрирован в базе районного суда 27 февраля, его рассмотрение назначено на конец марта.

С сентября 2024 года Владимир Изаак работает заместителем гендиректора — начальником управления экономической защиты и режима АО «Сетевой компании». Высокий пост в сфере энергетики Татарстана он занял после 36 лет службы в органах внутренних дел. Последнюю десятилетку он руководил Главным следственным управлением МВД по РТ, одновременно являясь заместителем министра.

Подробности дела — в материале «Реального времени».