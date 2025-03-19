На строительство спортивных объектов регионам требуется более 3 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

На строительство спортивных объектов в российских регионах требуется более 3 трлн рублей. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

По словам главы ведомства, вероятнее всего, данные расходы будут растянуты на три ближайших года.

— Суммарно запрос от регионов составляет более 3 трлн рублей, если на три года распределим, то получится 1 трлн рублей в год. Это в принципе те цифры, которые мы увидим в госпрограмме, — от 700 млрд рублей до 1 трлн рублей, — сказал Дегтярев ТАСС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также министр спорта Дегтярев рассказал о начале работы по организации хоккейного матча между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ.

Ранее в Госдуме предложили увеличить отчисления от букмекеров до 3%, в том числе для развития спортивной инфраструктуры в стране.

Зульфат Шафигуллин