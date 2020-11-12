Крытую часть экстрим-парка «Урам» построит «король госзаказа», реконструировавший НКЦ и Казанский цирк

Фото: Максим Платонов

«Урам» меняет подрядчика

Тендер на строительство крытой части молодежного экстрим-парка «Урам» достался компании «Евростройхолдинг+» бизнесмена Владимира Казилова. Начальная цена тендера — 539,2 млн рублей, компания в ходе торгов снизила цену до 536,5 млн рублей.

Интересно, что вторым участником аукциона стало ГУП РТ «Татлизинг» — именно эта компания и строила сам экстрим-парк. В ходе аукциона она предложила ту же цену, что и «Евростройхолдинг+», который на предыдущем аукционе не фигурировал.

Согласно документации тендера, работы стартуют сразу после подписания контракта, а завершить строительство подрядчик должен к концу августа 2021 года.

Напомним, экстрим-парк «Урам» официально открылся 30 августа, в День города Казани, неподалеку от моста «Миллениум». Позже, 19 сентября, парк принял первые Всероссийские уличные игры.

Экстрим-парк «Урам» официально открылся 30 августа, а 9 сентября принял первые Всероссийские уличные игры. Фото: Надежда Плотникова

В открытом «Ураме» есть стритбольная площадка, площадки для паркура и воркаута, два памп-трека и скейт-парк. Общая площадь парка составляет порядка 42 тысяч кв. м. На строительство экстрим-парка потратили 368 млн рублей из бюджета республики.

Каким будет «всесезонное» здание парка

Как следует из документов тендера, крытая часть парка будет представлять собой двухэтажное здание, рассчитанное примерно на 260 человек, включая техперсонал, самих спортсменов и зрителей. На первом этаже расположатся залы для тренировок, универсальный спортзал и зал для экстремальных видов спорта, а также отдельная площадка для игры в стритбол и волейбол. На втором этаже, помимо офисных и сопутствующих помещений, будут танцевальный зал и медиатека.

Здание будет оборудовано собственным медблоком. Кроме того, у объекта должно быть предусмотрено место для стоянки автотранспорта.

Документация содержит подробные чертежи здания, но не эскизы его внешнего вида — общее представление можно составить лишь по черно-белой обложке документов. Однако эскизы обнаружились на профильном сайте archi.ru за авторством архитектурных бюро Komos и Legato Sports Architecture при участии Orchestra и «Татинвестгражданпроекта». Проект носит название «На красных холмах» — из-за искусственных возвышенностей рядом со зданием, предназначенных, по-видимому, для катания.

В описании отмечается, что крытый молодежный центр позволит работать «Ураму» в любое время года — напомним, в этом году парк уже завершил сезон и закрылся на зиму в конце октября.

— Лаконичный прямоугольный объем становится доминантной, перекликаясь с огромной «М» понтонного моста «Миллениум» и стелой Национального культурного центра на другом конце парка. Куб облицован профилированным листом, из которого обычно делают ангары и заборы, но отшлифованным до зеркального блеска. Внушительный размер — длина здания составит около 100 метров — и некоторую промышленную сухость «короба» балансируют все те же наползающие на стены бетонные холмы, — пишут авторы проекта.

Внутри же здание будет оформлено в сочетании серого и ярко-желтого цветов.

1 / 8 © Kosmos Architects, Legato / archi.ru

© Kosmos Architects, Legato / archi.ru

© Kosmos Architects, Legato / archi.ru

© Kosmos Architects, Legato / archi.ru

© Kosmos Architects, Legato / archi.ru

© Kosmos Architects, Legato / archi.ru

© Kosmos Architects, Legato / archi.ru

© Kosmos Architects, Legato / archi.ru

Еще один мегазаказ для Казилова



«Евростройхолдинг+» входит в тройку крупнейших стройкомпаний Татарстана, согласно рейтингу «Реального времени». В 2019 году выручка компании перевалила за 6 млрд рублей. Директором и бенефициаром компании является Владимир Казилов.

В активе компании — работа на множестве знаковых для Казани объектов. Так, «Евростройхолдинг+» известен как реставратор Казанского цирка, объектов Казанского кремля, собора Казанской иконы Божией Матери и других сооружений по проектам благотворительного фонда «Возрождение».

В 2018 году «Евростройхолдинг+» выиграл тендер на ремонт Театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина и Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля за 130,1 млн рублей. В 2019 году «Евростройхолдингу+» с достройкой нового казанского зоопарка «Река Замбези» в качестве субподрядчика помогло ПСО «Казань». Также в прошлом году «Евростройхолдинг+» получил 862 млн рублей на реставрацию объектов ансамбля Казанского кремля.

«Евростройхолдинг+» Владимира Казилова известен как реставратор Казанского цирка, объектов Казанского кремля, собора Казанской иконы Божией Матери и других сооружений по проектам благотворительного фонда «Возрождение». Фото: tatmitropolia.ru

А совсем недавно стало известно, что «Евростройхолдинг+» займется реконструкцией присутственных мест и консистории в Казанском кремле за 1,5 млрд рублей, а также построит новое здание для самого загруженного — Советского — райсуда Казани.

Александр Артемьев