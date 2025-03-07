Татарстан выполнил план ввода жилья на треть

Фото: Максим Платонов

В Татарстане план по вводу жилья на текущий год выполнен на 33%, введено 1 млн 93 тыс. кв. метров. Об этом стало известно сегодня на совещании в Доме правительства, сообщает пресс-служба главы республики.

Лидирует индивидуальное жилищное строительство, на долю которого приходится 1 млн 113 тыс. кв.м.

Однако по линии коммерческого строительства сдано всего 2% от запланированного объема — 11 многоквартирных домов суммарной площадью более 36 тыс. кв. м. В рамках соципотеки годовой план выполнен на 16%. Из 35 домов, запланированных к строительству в этом году, сдано три общей площадью 25,4 тыс. кв.м.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На совещании также обсудили ход реализации программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан:

молодые семьи — Минмолодежи заключило соглашения с 42 муниципалитетами по 66 молодым семьям в системе «Электронный бюджет»;

многодетные семьи (5 и более детей) — из 24 сертификатов на получение жилья оформлено 15;

вынужденные переселенцы, переселенцы с Крайнего Севера и чернобыльцы — оформлены все 3 сертификата, предусмотренные на этот год.

Рустам Минниханов подчеркнул важность активизации работы по всем направлениям жилищного строительства для достижения плановых показателей.

Рената Валеева