Эксперты сравнили стоимость хобби с ценами на жилье в Казани

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Аналитики «Яндекс Недвижимости» провели исследование, сравнив расходы на экзотические увлечения с ценами на квартиры в Казани. Оказалось, что некоторые хобби могут обойтись дороже, чем покупка жилья.

Осьминог вместо квартиры: хобби или инвестиция?

Голливудский актер Николас Кейдж однажды потратил на покупку осьминога 150 тысяч долларов (около 13,4 млн рублей). По его словам, это был не просто экзотический питомец, а способ подготовиться к роли. Сегодня за такую сумму в Казани можно приобрести полноценную трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Однако содержание осьминога требует дополнительных затрат: специальный аквариум, система поддержания морской воды и особый уход делают это хобби еще более дорогим.

Самолет или дом?

Для любителей неба обучение на пилота обойдется минимум в 1,8 млн рублей. Аренда самолета стоит около 241 тыс. рублей в час, а покупка собственного — от 120 млн рублей. Такая сумма позволяет приобрести не просто квартиру, а целый коттедж в Казани. Однако для тех, кто мечтает о полетах, владение самолетом может оказаться более привлекательным, чем недвижимость.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Комиксы дороже жилья: коллекционеры не сдаются

Рынок комиксов бьет рекорды: раритетные издания продаются за миллионы. Например, один из первых комиксов с Бэтменом оценивается в 9 млн рублей — столько же стоит однокомнатная квартира в новостройке Казани. Коллекционирование комиксов давно перестало быть детским увлечением и стало серьезным хобби, которое может конкурировать даже с инвестицией в недвижимость.



Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Исследование показывает, что выбор между хобби и жильем зависит не только от финансовых возможностей, но и от личных предпочтений. Кто-то готов инвестировать в квартиру, а кто-то — в свои мечты.

Напомним, что в Татарстане средняя цена квадратного метра жилья в квартире стала на 88,1% выше, чем стоимость «квадрата» в доме.



Матвей Гавриков