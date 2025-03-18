В Казани прокурор просит полвека для фигурантов «дела БТИ и Росреестра»

Ада Зайдуллина. Фото: Реальное время

До прений дошло «дело БТИ и Росреестра» по обвинению в подделке первичных документов и записей в ЕГРН с уводом 13 муниципальных участков и квартир в Казани. Накануне гособвинитель запросил для Ады Зайдуллиной, в прошлом — заместителя руководителя управления Росреестра по Татарстану 7 лет колонии общего режима.

При этом прокурор поддержал ходатайство защиты о прекращении преследования главной фигурантки еще по 10 эпизодам преступлений — включая покушение на мошенничество, превышение должностных полномочий, внесение заведомо недостоверных данных в ЕГРН и подстрекательство к этому. О реабилитации речь не идет — по данным эпизодам истекли сроки давности. Вину Ада Зайдуллина по-прежнему отрицает.

С учетом истекших сроков для одного из группы подсудимых гособвинитель наказания не запрашивал, группу остальных предложил посадить по данному делу на 48,5 лет.

Напомним, разбираться в этой истории Приволжский суд Казани начал еще в январе 2021-го. На скамье подсудимых девять человек — бывшие сотрудники БТИ и Росреестра и коммерсанты, в том числе — в сфере сделок с недвижимостью. По версии сотрудников СК и прокуратуры, преступления совершались в 2012—2018 годах, общий ущерб по 27 эпизодам дела составил 47 млн рублей, из которых большая часть — потери казанского муниципалитета.

Список подсудимых по «делу БТИ и Росреестра»:

бывший замруководителя управления Росреестра по РТ Ада Зайдуллина,

экс-замначальника отдела управления Росреестра по РТ Светлана Рахматуллина,

экс-ведущий юрисконсульт БТИ РТ Мария Чинахова,

бывший техник АО «Бюро технической инвентаризации РТ», позже — директор и учредитель риелторской компании «Барс-Сити Групп» Марина Мазитова,

председатель ЖСК «Заря-28» Артур Акчурин, имеет погашенную судимость 2000 года — условный срок за незаконный оборот наркотиков и сильнодействующих веществ,

бывший замдиректора МУП «Центральная коммунальная служба» города Кирова Михаил Мартыненко, 44 года, ранее привлекавшийся за хулиганство и грабеж, побои, угон и нарушение ПДД,

Виталий Зотов, свояк Михаила Мартыненко — их жены являются сестрами, больше года находился в розыске по этому делу, потом явился к следователям сам,

осужденный Сергей Бикбулатов, с 2018-го отбывает 17-летний срок по приговору Верховного суда РТ за вымогательство и убийство в составе ОПГ «Казаевские»

бывшая гражданская супруга Бикбулатова, санитарка Лариса Васильева.

Как защита критиковала СК за «лжепотерпевшего», а обвинитель разоблачал главную фигурантку показаниями ее экс-подчиненных — в репортаже «Реального времени».