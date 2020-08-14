Стройбат без комбата: уход «Татдорстроя», пике подрядчика «Транснефти», взлеты и падения ПСО
Как изменился строительный рынок Татарстана после футбольного мундиаля и насколько поредели ряды главных зодчих
Совокупный оборот ста крупнейших строительных компаний Татарстана в 2019 году вырос на 3,5% — до 181,16 млрд рублей (годом ранее — 175 млрд). Треть пришлась на десятку гигантов, выручка которых достигла почти 60 млрд рублей. Строительный рынок республики за год понес тяжелые потери: в результате банкротства топ-100 покинул один из его экс-лидеров — компания «Татдорстрой» Равиля Зиганшина. Другой его актив — ПСО «Казань» — потерял на волне проблем с налоговиками и заморозкой стройки космодрома Восточный 40% выручки. На грани рентабельности и новый лидер индустрии, крупный подрядчик «Транснефти» — компания «Спецстройсервис» тульского сенатора Дмитрия Савельева. Зато у главных застройщиков соципотечного жилья Татарстана, несмотря на их недовольство низкими сметами ГЖФ, обороты взлетели в 1,5—2 раза. Подробнее об этих и других изменениях — в аналитическом материале газеты «Реальное время».
«Татдорстрою» мундиаль показал «красную карточку»
Всего два года назад топ-100 строительных компаний Татарстана открывала СК «Татдорстрой» Равиля Зиганшина с оборотом в 16 млрд рублей (в 2017-м — он вырос на 63%). Но в июле 2019 г. компанию признали банкротом. Таким образом, «комбат» строительной индустрии РТ в прошлом году покинул поле боя на щите.
Незадолго до этого «Татдорстрой» был субподрядчиком строительства стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу. К 2018 году на компании висело 26,5 млрд рублей кредиторской задолженности. Иск о банкротстве фирмы подала подмосковная компания ООО «Стальмонтаж-электросталь» — один из субподрядчиков на строительстве арен, который жаловался на задержку платежей со стороны компании Зиганшина. «Самара Арена» была сдана в эксплуатацию позже всех стадионов и с многочисленными нарушениями.
Вокруг стройки то и дело разгорались скандалы: подрядчик не укладывался в графики, рисковал не достроить стадион в срок, увеличивал смету. К примеру, окончательная смета составила 18,92 млрд рублей, хотя изначально предполагалось потратить только 13,16 млрд рублей.
Оборот ПСО «Казань» рухнул в 1,5 раза
Другая компания бывшего главного татарстанского строителя, ПСО «Казань», казалось бы, прочно застолбила себе место в первой тройке. Ее выручка в 2017 году составляла 15,3 млрд рублей, в 2018-м — все еще не малые 9,3 млрд рублей.
Однако в прошлом году ПСО «Казань» впервые вылетело из тройки лидеров стройотрасли Татарстана, столкнувшись с рядом проблем. В отношении компании, согласно данным арбитража, 14 июля 2020 года было возбуждено очередное производство по делу о несостоятельности (банкротстве). База данных «СПАРК-Интерфакс» относит ПСО к предприятиям с высоким риском: на его счету 14 незавершенных исполнительных производств, а ранее оно состояло в реестре недобросовестных поставщиков.
О непростой ситуации говорят и финансовые показатели: в 2019 году выручка компании упала на 40%, с 9,3 до 5,8 млрд рублей, это самый низкий показатель наряду с 5,6 млрд рублей оборота в 2014 году за последние десять лет. Чистая прибыль, еще в 2015 году составлявшая почти 400 млн рублей, рухнула в 2016 году в 400 раз и с тех пор покатилась под откос. В 2018 году ПСО «Казань» показало прибыль в размере 55 тыс. рублей, а прошлый год закрыло с плюсом всего в 17 тыс. рублей (данные «СПАРК-Интерфакс»).
Как стройки стадионов чуть не подрезали контракт по космодрому
Как следствие, размер чистых активов ПСО «Казань», еще два года назад превышавший 450 млн рублей, второй год уходит в минус на 1,6 млрд рублей (здесь и далее — данные открытых источников). С 2015 года в компании наличествует отрицательный денежный поток. На ПСО «Казань» висит объем краткосрочных обязательств в размере 53,5 млрд рублей — впервые отметку в 50 млрд рублей долгов ПСО превысило годом ранее, в 2018 году они уже составили 56,3 млрд рублей.
Проблемы у компании начались как раз перед ЧМ-2018 года, в рамках строительства стадионов. В 2014 году объем долгов вырос сразу в три с лишним раза, с 9,7 до 33,7 млрд рублей. К причинам нестабильного положения компании можно отнести те самые «космические» и «футбольно-стадионные» контракты. Так, ПСО после постройки второй очереди космодрома Восточный должны выплатить положенные госсредства, а известно, что общий объем капитальных вложений по объекту должен составить 38,7 млрд рублей.
Судя по всему, немалая часть этого госдолга перед ПСО сидит и в дебиторской задолженности (долгами перед самой компанией Зиганшина), которая хоть и чуть снизилась в прошлом году, но все равно составляет колоссальные 36,5 млрд рублей (согласно базе данных «Руспрофиль»).
С другой стороны, у ПСО периодически возникают долги перед самим государством, а именно — перед налоговиками. Именно поэтому, к слову, исками о банкротстве Равиля Зиганшина и компанию уже никого не удивить. В прошлом году ПСО как минимум дважды отбивалась от исков о банкротстве. Урегулирование только спора с Федеральной налоговой службой на 2 млрд рублей стоило ПСО «Казань» «временной заморозки» выгодного контракта в 39 млрд рублей по строительству второй очереди космодрома Восточный. Выплата 2 млрд рублей, очевидно, сказалась и на резком снижении объема выручки в прошлом году. Следом за налоговиками признания финансовой несостоятельности империи Равиля Зиганшина попытался добиться и конкурсный управляющий «Татфондбанка» — сумма требований к ПСО по ряду поручительств составляла почти 4 млрд рублей. К концу прошлого года, помимо этого, ООО «Казань Экспо» подало к ПСО как своему генподрядчику два иска на 2,2 млрд рублей.
Зиганшину и его компании остается надеяться, что стройка космодрома вытащит их из долгового болота, куда ее затянули обстоятельства несколько лет назад в свете лакомых контрактов мундиаля. Известно, что и само строительство второй очереди Восточного забуксовало из-за финансовых проблем ПСО, которое для достройки как раз стадионов к ЧМ-2018 потратило собственные средства. ПСО «Казань» должно достроить стартовый комплекс на космодроме Восточный, предназначенный для пусков ракет семейства «Ангара». А «Ангара», как мы писали недавно, должна помочь вытащить уже «Центр Хруничева» из предбанкротного состояния.
ПСО «Казань» с 2019 года все же продолжила строительство космодрома Восточный, хотя Минобороны РФ и хотела сменить «татарского» подрядчика на своего, но Путин отказал. Завершить весь объем работ по созданию стартового комплекса «Ангара» генподрядчик должен к 31 декабря 2022 года. И именно 2020 год должен стать решающим для всех вышеупомянутых — на этот год придется пик работ на возводимом ПСО «Казань» стартовом столе Восточного, как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в конце 2019 года. Работы особенно активизировались с наступлением тепла, весной этого года, и продолжались, даже несмотря на локаут и коронавирусный карантин: «Прибывающее пополнение рабочих и специалистов после прохождения карантина вливается в стройку. К лету их здесь уже будет несколько тысяч», — обещал Рогозин в мае.
Почему у крупнейшего подрядчика «Транснефти» могут начаться проблемы
Несмотря на рост отрасли в абсолютных цифрах, проблемы появились, кажется, и у нового лидера — компании ООО «Спецстройсервис» экс-депутата Госдумы РФ и тульского сенатора Дмитрия Савельева, одного из главных до недавнего времени подрядчиков «Транснефти» (Савельев — экс-глава ОАО «АК «Транснефть»). Оборот в прошлом году просел сразу на треть, составив 9,7 млрд рублей. Выручка снижается второй год подряд, в 2018 году она упала с 15,6 до 14,7 млрд рублей.
Что интересно, больших оборотов на подрядах «Транснефти» савельевская компания добилась в год покупки (сделка прошла в октябре 2017 года) сенатором «Спецстройсервиса» у лениногорского бизнесмена Марса Арсланова. С 2016 по 2017 год выручка выросла чуть ли не в 2 раза, с 8,5 млрд рублей. Впрочем, это не только заслуга близкого к «Транснефти» человека, при Марсе Арсланове компания тоже раз за разом выигрывала контракты этой компании, получив только в июле 2017 года подряд на замену участка нефтепровода Ярославль — Москва на 620 млн рублей.
При Арсланове же «Спецстройсервис» набрал кредитов, задолженность уже в 2016 году выросла в 3 раза, составив 4,4 млрд рублей (при тогдашней выручке в 8,5 млрд), к 2018 году она снизилась до 3,8 млрд рубей, но, конечно, продолжала оставаться немаленькой. Что именно случилось с бизнесом подрядчика, непонятно. В 2019 году компания фактически исчезла с радаров, последняя новость датируется концом 2018 года, когда лениногорская компания стала победителем тендера АО «Транснефть-Прикамье» на реконструкцию нефтеперекачивающей станции «Киенгоп» в Удмуртии стоимостью 407,3 млн рублей.
Зато в картотеке арбитражных дел с завидной постоянностью появлялись иски к компании (к примеру, в марте этого года АС РТ удовлетворил иск елабужских «Буровых сервисных технологий» на 2 млн рублей).
Лавина исков привела к банкротству еще одного крупного подрядчика «Транснефти» в РТ — компанию «Центр ДиС» Сирина Бадрутдинова (кредиторам должна 2,5 млрд рублей). В декабре прошлого года один из представителей пула кредиторов «ДиС» юрист Амир Вафин говорил, что везде вместе с «ДиС» (в аукционах) участвовал «Спецстройсервис», контрагент «Транснефти»: «Сам «Спецстройсервис» балансирует на грани, к этому выводу наталкивает картотека Арбитражного суда России. Возможно, есть какая-то закономерность во всем этом».
Газета «Реальное время» в прошлом году писала о том, что ФНС частично приостановила обороты по счетам «Спецстройсервиса». Согласно данным МРИ ФНС №17 по РТ, к 25 апреля 2019 года имелись действующие решения налоговиков по частичному приостановлению операции по счетам в некоторых банках. 19 апреля приостановлены обороты по счетам «Спецстройсервиса» в «Ак Барс» Банке, казанском филиале «Газпромбанка» и нижегородском филиале банка ВТБ. 24 апреля налоговики приостановили операции по счетам в двух отделениях Сбербанка и татарстанском филиале «Россельхозбанка».
Впрочем, несмотря на решение ФНС, согласно данным, предоставленным компанией редакции, по основным счетам операции на момент публикации статьи производились в полном объеме. Сам Савельев, согласно декларации за 2018 год, заработал порядка 180 миллионов рублей и входит в десятку самых влиятельных людей Тульской области. В феврале прошлого года он потратил на юбилей супруги, сообщали СМИ, 10 млн рублей.
Дорожники и реставраторы в топ-3 строительного рынка РТ
У «Татавтодора», который еще пару лет назад лишь замыкал пятерку крупнейших строительных компаний, напротив, выручка выросла на треть, с 6,4 до 8,4 млрд рублей. «Татавтодор» остается одним из крупнейших подрядчиков Татарстана, в 2018 году «Реальное время» писало даже о его лидерстве, тогда он набрал почти 80 заказов на 8,4 млрд рублей (отсюда и большая выручка). Главным заказчиком компании является ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана» при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
Для строительства дорог только в этом году компания собиралась закупить топлива на 831,6 млн рублей. Выручка в 8,4 млрд рублей — лучший результат компании за последние 10 лет (последним рекордом был 2016 год с 7,1 млрд). Несмотря на это, до сих пор чистая прибыль дорожного подрядчика РТ снижалась и достигла 99,5 млн рублей в 2019 г.
Тройку замыкает «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова, чья выручка сократилась в 2019 году на 16%, составив 6 млрд рублей. Компания известна как реставратор Казанского цирка и кремля, а также застройщик собора Казанской иконы Божией Матери и других знаковых объектов.
В 2018 году ООО «Евростройхолдинг+» победило в конкурсе на определение исполнителя работ по ремонту Театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина и Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля за 130,1 млн рублей (заказчик — ГИСУ РТ, деньги на ремонт театров выделены из бюджета РТ). Пару лет назад в собственности компании оказалось семейство крылатых барсов и зилантов руки бурятского скульптора Даши Намдакова, которые собирались устанавливать у Центра семьи «Казан».
В 2019 году «Евростройхолдингу» в качестве субподрядчика помогла ПСО «Казань» с достройкой нового казанского зоопарка «Река Замбези». Компания Казилова регулярно выполняет заказы Главинвестстроя и Минстроя. Сумма контрактов, например, в 2015 году составила 1,26 млрд рублей, в 2016 году — 389,6 млн рублей. В прошлом году «Евростройхолдинг+» получил 862 млн рублей на реставрацию объектов ансамбля Казанского Кремля. Оборот компании прямо зависит от этих заказов, и потому скачет все последние годы: так, с 2015 года он вырос чуть ли не в семь раз с 1,3 млрд рублей, а с 2014 года — в 10.
Опасность для компании представляет существенная кредиторская задолженность, которая в 2018 году достигла отметки в 10 млрд рублей, тогда как еще четыре года назад она не превышала и 1 млрд. Стал ли причиной набора кредитов кризис 2014—2015 годов, можно только гадать. Прибыль тоже скребется по дну, ни разу за 10 лет не превысив и 50 млн рублей, составив в 2018 году лишь 40,3 млн.
Как Владимир Швецов завел челнинских дорожников в Крым
Пятая по величине строительная компания — набережночелнинский «Трест Камдорстрой», у которого выручка выросла вообще почти на 40%, составив 5,2 млрд рублей. Какая чистая прибыль, пока неизвестно, но в 2018 году компания впервые за 10 лет показала убыток в размере 166 млн рублей. Компания считается близкой экс-министру транспорта РТ Владимиру Швецову, который прошел в ней путь от мастера до директора. Ныне ему принадлежит лишь 0,5%, еще 6% принадлежит экс-замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Павлу Чернову, четверть — самому Татарстану, вместо директора — ЗАО «УК «Камдорстрой».
Трест один из немногих республиканских подрядчиков, ставший заметным на федеральном уровне, где компания занимается в том числе строительством, реконструкцией и ремонтом аэродромных взлетно-посадочных полос (ВВП), рулежных дорожек и площадей аэровокзальных комплексов. Среди проектов, в которых был задействован трест в последние годы, реконструкция аэропорта «Талаги» в Архангельске и реконструкция международных аэропортов Липецка, Минеральных Вод и Волгограда.
На этом трест и полетел: в январе 2018 года ФАС выявила картельный сговор на 25 млрд рублей (при том, что объем подрядов самого треста почти 30 млрд рублей) ПАО «Трансстроймеханизация» и ЗАО «Трест Камдорстрой» в рамках строительства взлетно-посадочных полос для аэропортов и строительство аэропортов. Было возбуждено уголовное дело, Генпрокуратора считала, что картель действовал в ходе торгов на вторую очередь реконструкции аэропорта Шереметьево, второй этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию аэропортового комплекса «Новый» в Хабаровске. Впрочем, особо компанию это не задело, прокуроры заявили, что после признания компаний в картельном сговоре одну компанию освободили от ответственности, а второй смягчили административную ответственность.
В марте 2018 года компании уже попало от МВД по РТ, которая выявила факт уклонения от уплаты налогов руководителя компании ЗАО «Трест Камдорстрой» на 82 млн рублей. А весной этого года челнинский трест оказался в центре крымского скандала: ООО «КерчьКапСтрой» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с исками против челнинского АО «Трест Камдорстрой» на 88,7 млн рублей. Впрочем, в мае этого года от города Бахчисарай компания получила благодарность за реконструкцию памятного знака (1958 г.) в честь партизан, воевавших в Великую Отечественную войну на бахчисарайской земле. В Крым, что интересно, компания попала, видимо, с подачи все того же Швецова, который был первым замглавы холдинга «Волгомост», где курировал строительные объекты Крыма и сорвал на этой должности срок строительства трассы Керчь — Симферополь. Сегодня трест занимается реконструкцией улицы Машиностроительной в Набережных Челнах стоимостью 283,5 млн рублей.
Рекорды строителей спортобъектов в Челнах и Нижнекамске
На шестом месте челнинская же ООО «Евростиль» семьи бизнесмена Ильнара Гайсина, ее оборот за год почти не изменился, составив 5,1 млрд рублей (рост на 5%). За пять лет, впрочем, обороты компании выросли в 5 раз (и почти во столько же кредиторская задолженность, перевалившая рубеж в 2 млрд рублей). У компании очень небольшая чистая прибыль, в 2015—2016 годах она ползла на отметках 6,2—6,6 млн рублей, лишь в последние годы она превысила 50 млн.
«Евростиль» — один из королей госзаказа республики, только в 2018 году он набрал заказов на 600 млн рублей. В автограде компания также строила и продавала жилые комплексы «Парус», «Озерный», «Европейский», «Чаллы Яр», а также школы и детские сады. Она же строила и Набережночелнинский городской суд за почти 300 млн рублей, именно ей было в свое время поручено достраивать проблемные объекты «Фона». В настоящий момент «Евростиль» строит новый Татарский драматический театр в автограде за 1,1 млрд рублей на месте бывшего КРК «Колизей», объект может быть сдан уже в июне этого года. Одновременно компания возводит футбольный манеж стоимостью почти 300 млн рублей. В конце мая Банк «Открытие» выделил 400 млн рублей на строительство еще одного блока жилого комплекса «Парус», а также аккредитовал в числе прочих ЖК «Озерный» на ипотечные кредиты в рамках новой госпрограммы под 6,25% годовых.
Выручка ООО «Капитал-Строй» выросла в 2019 году в рекордные три раза, составив 4,7 млрд рублей. С 2014 года оборот компании вырос вообще в 10 раз. Один из застройщиков ЖК «Столичный» (третьей очереди), компания перешла на проектное финансирование (эскроу-счета) еще до 1 июля 2019 года, одной из первых. Компания Руслана Халилова (ныне управляющий партнер «Фонда прямых инвестиций») и Сергея Данилова близка одному из крупнейших подрядчиков «Сетевой компании» — кукморской «Средневолжсксельэлектросетьстрой».
Сейчас «Капитал-Строй» занимается реконструкцией футбольного стадиона в Нижнекамске. На стадионе появятся искусственное поле с подогревом, трибуны с навесом, раздевалки для футболистов и тренеров, качественное освещение и современные системы безопасности.
Несмотря на низкие сметы ГЖФ, у «Ак Таша» выручка выросла в 1,5 раза
Несмотря на сниженную сметную стоимость строительства ГЖФ, заявленные убытки и задержки по зарплате, о которых в прошлом году высказывался владелец компании Газинур Ахметов, выручка «Ак Таша» выросла в 1,5 раза: с 3,1 до 4,6 млрд рублей. Это самая большая выручка за последние лет 10, не считая рекордного оборота 2015 года (5 млрд). При этом только в 2016 году чистая прибыль исчислялась десятками миллионов (40 млн), и все последние годы скребла на отметке 6—7 млн рублей.
У компании, как это привычно для строительной отрасли, немалая кредиторская задолженность, в последние лет 5 превышающая цифру в 4 млрд рублей. Помимо ООО «Ак Таш», в топ-100 попала и ООО «СМК «Ак Таш» (18-е место — выручка снизилась на четверть, до 2,7 млрд рублей) и ООО «СФ «Ак Таш» (27-е место — выручка выросла с 1,4 до 1,8 млрд рублей). Компания Ахметова известна как подрядчик ГЖФ, построивший соципотечные дома «Салават купере», комплекс М-14 на Оренбургском тракте, часть Иннополиса и т.д.
В активе «Ак Таша» дома на Зур Урам, ЖК «Садовое кольцо» на Аметьевской магистрали, ЖК «Триумф» на Губкина (на федеральной земле, полученной в обмен на достройку проблемных домов «ФОНа») и типовые школы и детсады на миллиарды рублей. В этом году компания достроила за 1,6 млрд рублей новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы.
В 2019 году Ахметов поднял вопрос об убыточности строительства именно соципотечных объектов, написав соответствующее письмо в ГЖФ, по его словам, стоимость квадратного метра, устанавливаемая ГЖФ (32,5 тыс.), занижена и должна дойти как минимум до 42,8 тыс.: из-за попытки уложиться в установленные правительством РТ рамки, считают участники рынка, качество таких квартир может сильно пострадать (на рынке коммерческого жилья средняя стоимость квадратного метра превышала еще в прошлом году 80 тыс. рублей).
АБС и «Татэлектромонтаж» нарастили выручку
Следом, на 9-м месте, идет близкая к ГЖФ компания ООО ПСК «Ак Барс Строй» (основанная не так давно — в 2015 году), выручка которой выросла за год в два раза, составив 4,6 млрд рублей. Всего за пару лет обороты компании увеличились в 4 раза, во столько же, впрочем, и кредиторская задолженность, в 2018 году чистая прибыль рухнула в два с лишним раза, до 8,8 млн рублей.
Близкая к «Ак Барс» Банку компания, часть структуры «Ак Барс Девелопмент», в годы руководства Талгата Абдуллина была подконтрольна фактически самому ГЖФ, которому принадлежала треть «АБД», в 2018 году «АБД» полностью перешел под крыло ГЖФ. Именно с подачи ГЖФ в 2017 году в «Ак Барс Строй» сменился гендиректор, на место Эдуарда Галеева пришел Азат Якупов (выходец из «АБД»), которому формально сегодня эта компания и принадлежит — формально же она никак не связана с «Ак Барс Девелопмент».
Проекты по строительству многоэтажных комплексов, на которых работал «Ак Барс Строй» — ЖК «Казань XXI век», «Солнечный город», «Светлая долина». Компания тесно сотрудничает с ГЖФ по строительству домов в Иннополисе (причем с использованием продукции завода «КДСК», принадлежащего «Ак Барс Девелопмент»).
В топ-10 входит и компания-старожил Юрия Солуянова (ему и его семье принадлежит почти 30% предприятия) «Татэлектромонтаж», выручка которого за год практически не изменилась (рост на 4%), составив 4,4 млрд рублей. В районе 4,2—4,7 млрд рублей выручка «Татэм» колеблется уже лет 10. Зато чистая прибыль, когда-то составлявшая и 260 млн (2011 год) и даже 770 млн рублей (2010 год), давно снизилась в 10 раз и в 2018 году составила, например, 24,8 млн рублей. «Татэм» построил почти 10 станций казанского метрополитена, работал на большинстве предприятий нефтегазового и нефтехимического сектора, принимал участие и в строительстве ТАНЕКО.
Помимо РТ, компания активно закрепляется в Москве, в частности, также на метростроительстве. Из-за строительства как раз станций метро в столице РФ «Татэм» в феврале этого года подал иск о банкротстве «Казметростроя» из-за долга в 40 млн рублей, он касается невыплаченных денег за субподряд на выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ на строительстве тоннелей Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от станции «Раменки» до станции «Ново-Переделкино». Формально «Казметрострой» (принадлежит Татарстану) находится под производством о банкротстве с января 2020 года.
«Татэлектромонтаж» может построить новый жилой массив «Северная Чебакса» в Советском районе Казани, компания еще пять лет назад разработала за свой счет проект планировки и межевания этой территории. Руководит компанией сын Юрия Солуянова — Дмитрий, депутат Казгордумы.
Как Швецовы и Демидовы поделили алексеевского игрока на дорожном рынке
Вплотную приблизилась к десятке еще одна компания, близкая к экс-министру транспорта РТ Владимиру Швецову, ОАО «АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ», оборот который составил в 2019 году 4 млрд рублей, прибыль компании составила 92,3 млн. Хотя еще в 2017 году она ушла в минус сразу на 190 млн рублей, а в 2018 году задекларировала всего 230 тыс. рублей. То есть за год чистая прибыль выроса сразу на 92 млн рублей.
Формально компания с пропиской в Алексеевском районе принадлежит Фоату Валиеву, депутату Госсовета от этого же района. Доля в 20% принадлежит сыну экс-министра Владимира Швецова (ранее 23% принадлежало дочке экс-министра Инессе Дроздецкой).
ОАО несколько лет назад попало в коррупционной скандал: 60 местных участков площадью в 7 га выставили на торги по 100 рублей за «квадрат» и продали на втором шаге за 8 млн (110 рублей за «квадрат») как раз этой компании. Отчасти это объясняется тем, что еще один собственник компании — семья Демидовых (сейчас 26% принадлежит Алексею Демидову): после скандала район возглавил Сергей Демидов, экс-замминистра земельных и имущественных отношений.
Ранее носители этой фамилии руководили Алексеевским и соседним Лаишевским районом. Нынешний председатель Счетной палаты РТ Алексей Иванович Демидов (дядя Сергея Демидова) с 1980 по 1990 год был председателем исполкома Алексеевского района и первым секретарем местного райкома КПСС. Отец Сергея Демидова, Анатолий Демидов, возглавлял Лаишевский район в 1987—1989 годах, а позже был первым секретарем райкома и председателем Лаишевского районного совета народных депутатов. Имеет ли Алексей Алексеевич Демидов, совладелец «Алексеевскдорстроя», какое-то отношение к председателю Счетной палаты, сказать трудно.
Сама компания — крупный игрок в дорожном строительстве РТ и обслуживает более 1,3 тыс. километров автодорог, в том числе 120 км — федерального значения. Выступает и подрядчиком программы «Наш двор» в Лениногорске.
Ранее она была замечена на важных инфраструктурных объектах Казани, в частности улиц Павлюхина и Петербургской, Оренбургского тракта и Аметьевской магистрали. Годом ранее компания получила восемь заказов на 843 млн рублей от «Главтатдортранса». В 2017 году она получил 55 госзаказов на 4,44 млрд рублей. Самый крупный из них, на 906 млн рублей, компания получила как раз от Управления автодорог Волго-Вятского региона на капремонт трассы Р-239.
|№
|Краткое наименование
|Руководитель
|Совладельцы
|2019, выручка, тыс. руб.
|2018, выручка, тыс. руб.
|Изменение
|1
|ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС"
|Управляющая компания УРАЛСТРОЙНЕФТЬ, ООО
|РИАЛТИ ЦЕНТР, ООО (7,000 руб., 70%)
ХК КАПИТАЛ, АО (3,000 руб., 30%)
|9.745.835
|14.762.069
|-34%
|2
|АО "ТАТАВТОДОР"
|Шаймиев Айрат Минтимирович
|МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (8,805,000,000 руб.)
|8.417.359
|6.410.860
|31%
|3
|ООО "ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ+"
|Казилов Владимир Александрович
|Казилов Владимир Александрович (10,000 руб., 100%)
|6.083.552
|7.218.092
|-16%
|4
|ООО "ПСО "КАЗАНЬ"
|Зиганшин Равиль Хабибуллович
|Зиганшин Равиль Хабибуллович,
(72 300 000 руб., 100%)
|5.818.893
|9.312.050
|-38%
|5
|АО "ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ"
|Управляющая компания КАМДОРСТРОЙ, АО УК
|ГОСКОМИМУЩЕСТВО РТ (25.25%)
Чернов Павел Петрович (5.92%)
Швецов Владимир Александрович (0.53%)
Якупов Сайдаш Равгатович (0.40%)
Якупов Фарид Фатыхович (0.19%)
Волков Виктор Васильевич (0.060%)
|5.266.171
|3.850.799
|37%
|6
|ООО "ЕВРОСТИЛЬ"
|Гайсин Ильнар Ленарович
|Гайсин Зиннур Ленарович (3,500 руб., 33.33%)
Гайсин Ильнар Ленарович (3,500 руб., 33.33%)
Гайсина Гульнара Фоатовна (3,500 руб., 33.33%)
|5.116.087
|4.874.560
|5%
|7
|ООО "КАПИТАЛ - СТРОЙ"
|Данилов Сергей Алексеевич
|Халилов Руслан Рафикович (6,000 руб., 60%)
Данилов Сергей Алексеевич (4,000 руб., 40%)
|4.782.192
|1.431.856
|234%
|8
|ООО "АК ТАШ"
|Ахметов Газинур Абдулович
|Ахметов Газинур Абдулович (10,000 руб., 100%)
|4.642.807
|3.140.077
|48%
|9
|ООО ПСК "АК БАРС СТРОЙ"
|Якупов Азат Харисович
|Якупов Азат Харисович (10,000 руб., 100%)
|4.611.400
|2.291.122
|101%
|10
|АО "ТАТЭМ"
|Солуянов Дмитрий Юрьевич
|Солуянов Юрий Иванович (19.03%)
Солуянов Иван Юрьевич (9.83%)
Гатин Махмут Мингалимович (8.04%)
Халфин Шавкат Шаймухаметович (4.11%)
Шагивалиев Ахняф Ахметович (2.06%)
Солуянов Дмитрий Юрьевич (1.70%)
Кутуев Валерий Юлдашевич (0.89%)
Храмов Юрий Васильевич (0.71%)
|4.463.636
|4.346.745
|3%
|11
|ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ"
|Саттаров Марат Дамирович
|Валиев Фоат Валиевич (26%)
Демидов Алексей Алексеевич (26%)
Швецов Владимир Владимирович (20%)
Закиров Рустам Файзрахманович (14%)
|4.078.467
|3.971.493
|3%
|12
|ООО "ТАТНЕФТЕДОР"
|Гарифуллин Рустем Габдулбариевич
|ТАГРАС-ХОЛДИНГ, ООО (14,076,764 руб., 100%)
|3.850.617
|3.293.779
|17%
|13
|ОАО "КАЗДОРСТРОЙ"
|Ярулин Ильдар Искандарович
|Ахунова Эльвира Равилевна (18.99%)
Пинская Миляуша Рашитовна (18.51%)
Гарипов Равиль Касимович (17.44%)
Гарипова Лилия Рашитовна (11.41%)
Николаева Светлана Хуршатовна (9.57%)
Фоварисова Зайнап Ахатовна (8.89%)
Нурутдинов Камиль (1.95%)
|3.465.570
|5.234.652
|-34%
|14
|ООО "ГЕМОНТ"
|Акташ Мухиттин
|Акман Садык (25,000,000 руб., 100%)
|3.411.203
|2.126.163
|60%
|15
|ООО "ГРАНЬ"
|Анисимов Леонид Витальевич
|Анисимова Нина Николаевна (1,200,000 руб., 100%)
|3.368.068
|5.436.673
|-38%
|16
|ООО "ЛСР"
|Лишиленко Петр Иванович
|Низамутдинов Альзам Ангамович (10,000 руб., 100%)
|3.266.889
|2.915.631
|12%
|17
|ООО "ДОМКОР СТРОЙ"
|Фролов Владимир Николаевич
|ДОМКОР, ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК (20,000 руб., 100%)
|3.057.963
|3.589.709
|-15%
|18
|ООО "АЛАБУГА ДЕВЕЛОПМЕНТ"
|Бочихин Сергей Владимирович
|ОЭЗ ППТ АЛАБУГА, АО (10,000 руб., 100%)
|2.889.735
|2.292.987
|26%
|19
|ООО "СМК "АК ТАШ"
|Ахметов Газинур Абдулович
|Ахметов Газинур Абдулович (10,000 руб., 100%)
|2.772.598
|3.627.927
|-24%
|20
|ООО "УК "ТНХМ"
|Зотов Сергей Михайлович
|Зотов Сергей Михайлович (600,000 руб., 60%)
Кузьмин Олег Анатольевич (400,000 руб., 40%)
|2.694.411
|4.083.276
|-34%
|21
|ООО "РСС ИНЖИНИРИНГ"
|Таунов Александр Юрьевич
|Резванова Ирина Юрьевна (550,000 руб., 54.46%)
Кулеев Шамиль Гадилевич (450,000 руб., 44.55%)
Таунов Александр Юрьевич (10,000 руб., 0.99%)
|2.346.676
|2.392.564
|-2%
|22
|ООО "СТРОЙТРАСТ"
|Минегалиев Раиль Габдулхаевич
|Шарипов Фарит Фалихович (6,000 руб., 60%)
Минегалиев Раиль Габдулхаевич (2,800 руб., 28%)
Абдуллин Рустем Равилевич (1,200 руб., 12%)
|2.273.473
|1.680.297
|35%
|23
|ОАО "ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ"
|Демидов Иван Петрович
|Пилишкин Александр Геннадьевич (39.62%)
Ведихин Сергей Валентинович (1.05%)
|2.234.039
|1.626.957
|37%
|24
|ООО "КСК"
|Попов Дмитрий Валерьевич
|Сафин Дамир Фаритович (1,210,000 руб., 100%)
|2.164.855
|1.708.300
|27%
|25
|ООО "ФОРТЭКС"
|Галямов Рауф Алмухаметович
|МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ, ООО (9,642 руб., 64.28%)
Галямов Рауф Алмухаметович (5,358 руб., 35.72%)
|2.117.143
|2.360.431
|-10%
|26
|ООО "КИТ СТРОЙ"
|Курбанов Марат Альбертович
|НЕФТЕХИМСТРОЙ, ООО УК (110,000 руб., 100%)
|1.980.571
|1.040.231
|90%
|27
|ООО "МОСТЫ РТ"
|Мухьянов Ринат Сагитович
|Мухьянов Ринат Сагитович (100,000 руб., 100%)
|1.900.326
|557.010
|241%
|28
|ООО "СФ "АК ТАШ"
|Ахметов Газинур Абдулович
|Ахметов Газинур Абдулович (10,000 руб., 100%)
|1.899.892
|1.429.147
|33%
|29
|ООО "ВОЛГАДОРСТРОЙ"
|Насыров Рустем Римович
|Иванов Олег Николаевич (103,545 руб., 67%)
Миннуллин Айрат Абдулович (51,000 руб., 33%)
|1.804.999
|1.267.024
|42%
|30
|ООО "АПМК - БИЛДИНГ"
|Насибуллин Ринат Азгамович
|Насибуллин Ринат Азгамович (2,513,580 руб., 51.48%)
Шарафетдинов Фанис Марихович (2,369,260 руб., 48.52%)
|1.721.198
|1.402.304
|23%
|31
|ООО "АРСЛАН"
|Галеев Миннахтям Ахметович
|Галеев Миннахтям Ахметович (10,000 руб., 100%)
|1.707.090
|1.949.965
|-12%
|32
|ООО ПСК "ТАТЭНЕРГОСТРОЙ"
|Шаймарданов Шамиль Фаизович
|ЭНЕРГИЯ, ООО (9,919,900 руб., 99%)
Газетдинов Раиль Фанисович (100,200 руб., 1%)
|1.643.534
|872.956
|88%
|33
|ООО ТРЕСТ "ТСНХРС"
|Томилов Федор Вячеславович
|НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ, ПАО (4,748,002 руб., 99.98%)
Султанов Айдар Рустэмович (1,000 руб., 0.020%)
|1.622.327
|1.632.525
|-1%
|34
|ООО "СТРОЙЛИНИИ"
|Зиганшина Зульфия Галимзяновна
|Багавеев Ильдар Аюбович (10,000 руб., 100%)
|1.609.430
|2.474.310
|-35%
|35
|ООО "ТАТМЕЛИОВОДСТРОЙ"
|Сунгатуллин Рустем Хизбуллович
|МЕЛИОРАЦИЯ, ООО (2,500 руб., 25%)
ТАТМЕЛИОРАЦИЯ, ООО (2,500 руб., 25%)
ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ ТАТМЕЛИОРАЦИЯ, ОАО (2,500 руб., 25%)
УПТК ТАТМЕЛИОРАЦИЯ, ООО (2,500 руб., 25%)
|1.552.817
|831.140
|87%
|36
|АО "ОЭЗ ППТ "АЛАБУГА"
|Шагивалеев Тимур Наилевич
|ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ , АО ОЭЗ, АО (66%)
МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (34%)
|1.516.618
|1.457.590
|4%
|37
|ООО "АРКАДА СТРОЙ УНИВЕРСАЛ"
|Карабанов Павел Игоревич
|Карабанов Павел Игоревич (10,000 руб., 100%)
|1.463.571
|1.352.922
|8%
|38
|АО "УКС"
|Гатауллин Магдут Махмутович
|МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (5,792,000 руб., 100%)
|1.437.511
|2.521.098
|-43%
|39
|ООО "СК "АК БАРС"
|Сафиуллин Дамир Харунович
|ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АК БАРС, АО (182,928,035 руб., 99.99%)
АК БАРС-АКТИВ, ООО (10,000 руб., 0.010%)
|1.431.007
|401.606
|256%
|40
|ООО "ПСП"
|Яруллин Ильнур Гарафтинович
|Яруллин Ильнур Гарафтинович (10,000 руб., 100%)
|1.426.026
|128.285
|1012%
|41
|ПАО "КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ"
|Гильфанов Ильнар Мансурович
|ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АК БАРС, АО (66.54%)
|1.392.082
|3.680.828
|-62%
|42
|ООО "РУСРЕМСТРОЙ"
|Зарипов Руслан Рустамович
|Зарипов Рустам Галимзянович (10,000 руб., 100%)
|1.340.350
|767.746
|75%
|43
|ООО "ЖИКСТРОЙ"
|Ермишин Сергей Валентинович
|Ермишин Сергей Валентинович (10,000 руб., 100%)
|1.334.194
|1.145.150
|17%
|44
|ООО "СТРОИТЕЛЬ"
|Гафиятов Марсель Равилевич
|Гафиятов Марсель Равилевич (13,000 руб., 100%)
|1.260.337
|1.291.979
|-2%
|45
|ООО "СОЛИДСТРОЙ"
|Льдинов Дмитрий Николаевич
|Льдинов Дмитрий Николаевич (10,000 руб., 100%)
|1.255.184
|1.066.624
|18%
|46
|ООО "ВОЛГА-АВТОДОР"
|Дубинин Дмитрий Александрович
|Строкин Александр Петрович (10,000 руб., 100%)
|1.243.312
|415.867
|199%
|47
|ООО СК "ТВОЙ ДОМ"
|Мингалимов Марсель Завидович
|Мингалимов Марсель Завидович (10,000 руб., 100%)
|1.185.695
|1.014.594
|17%
|48
|ООО "СК "ОРИМЕКС-СТРОЙ"
|Сабиров Альберт Нигматзянович
|Сабиров Альберт Нигматзянович (160,000 руб., 100%)
|1.156.974
|1.227.040
|-6%
|49
|ООО "ТСК "РУАЛ"
|Хабибуллин Альберт Рафаэлевич
|Баязитов Руслан Салаватович (700,000 руб., 70%)
Хабибуллин Альберт Рафаэлевич (300,000 руб., 30%)
|1.129.044
|2.273.042
|-50%
|50
|АО "ТСНРУ"
|Егорушкин Юрий Анатольевич
|ТСНРУ, АО (10,000 руб., 100%)
|1.106.669
|1.034.079
|7%
|51
|ООО "АИСК"
|Миннахметов Наиль Азгарович
|Миннахметов Наиль Азгарович (10,000 руб., 100%)
|1.080.279
|1.137.503
|-5%
|52
|АО "ШЕШМАСТРОЙСЕРВИС"
|Управляющая компания ШЕШМАОЙЛ, ООО УК
|ШЕШМАОЙЛ, АО (76,000 руб., 76%)
Хисамов Раис Салихович (10,000 руб., 10%)
Тазиев Изаил Закиевич (7,000 руб., 7%)
Тазиев Марат Миргазиянович (7,000 руб., 7%)
|1.071.131
|1.437.835
|-26%
|53
|ООО "АВАНГАРДЭНЕРГО"
|Гибадуллин Марат Тагирович
|ЭНЕРГОРАЗВИТИЕ, ООО ИЦ (9,990 руб., 99.90%)
Ахтямов Ренат Рустамович (10 руб., 0.10%)
|1.048.963
|271.671
|286%
|54
|ООО "СМАРТГРУПП"
|Забиров Тимур Рустамович
|Габдуллин Шамиль Равилевич (13,300 руб., 100%)
|1.019.342
|578.770
|76%
|55
|ООО "СЕРВИСТЕХНОМОНТАЖ"
|Ситдиков Махмут Мансурович
|Пилишин Николай Александрович (5,000 руб., 33.33%)
Ситдиков Махмут Мансурович (5,000 руб., 33.33%)
Ситдикова Таслимя Садриевна (5,000 руб., 33.33%)
|1.006.828
|755.193
|33%
|56
|ООО "НЕФТЬЭНЕРГОСТРОЙ"
|Шнайдер Игорь Антонович
|Хузин Руслан Ильдарович (10,000 руб., 100%)
|981.049
|1.075.114
|-9%
|57
|ООО "ЖИЛ СЕРВИС"
|Галиуллин Радик Раисович
|Галиуллин Радик Раисович (15,000 руб., 50%)
Карапетян Амазасп Мкртичович (15,000 руб., 50%)
|966.549
|1.419.490
|-32%
|58
|ООО "ГРАД ИНЖИНИРИНГ"
|Хисмядуллина Оксана Васильевна
|Хисмядуллина Оксана Васильевна (210,000 руб., 100%)
|952.402
|587.218
|62%
|59
|ООО "КАЗАНЬДОРСТРОЙ"
|Исмагилов Айрат Ахметович
|Исмагилов Айрат Ахметович (10,000 руб., 100%)
|943.284
|908.494
|4%
|60
|ООО "МОСТОВИК"
|Валиев Рустем Фоатович
|Валиев Рустем Фоатович (10,000 руб., 100%)
|938.262
|603.063
|56%
|61
|ООО "ЛИК ФОРСАЙД"
|Федин Антон Сергеевич
|Федин Антон Сергеевич (519,000 руб., 100%)
|929.439
|1.130.503
|-18%
|62
|ООО "ЗОЛЬТ ГРУПП"
|Суботич Радомир
|Спирчин Денис Николаевич (380,000 руб., 38%)
Захаров Анатолий Владимирович (370,000 руб., 37%)
Суботич Радомир (250,000 руб., 25%)
|912.396
|1.680.095
|-46%
|63
|ООО "СК ЭКОСТРОЙ"
|Леонтьев Максим Юрьевич
|Валиуллин Ратмир Олегович (88,000 руб., 80%)
Леонтьев Максим Юрьевич (22,000 руб., 20%)
|907.381
|730.400
|24%
|64
|ООО "КАЗСТРОЙ"
|Хайруллин Рустем Рафикович
|Хусаинов Рамис Магазович (3,400 руб., 34%)
Саматов Риназ Анасович (3,300 руб., 33%)
Цапелик Александр Казимирович (3,300 руб., 33%)
|906.959
|753.412
|20%
|65
|ООО ПКФ "АВТОСТРОЙ"
|Ростилов Анатолий Алексеевич
|Ростилов Анатолий Алексеевич (1,000,000 руб., 100%)
|900.789
|548.321
|64%
|66
|ООО "РЕМОНТСТРОЙСЕРВИС"
|Насибуллин Миннегарай Закирович
|Насибуллин Миннегарай Закирович (96,040 руб., 50.49%)
Сахапов Зуфар Киямутдинович (92,670 руб., 48.72%)
Мингазова Зулайха Шаукатовна (990 руб., 0.52%)
Мингазов Рустем Ринатович (500 руб., 0.26%)
|900.553
|1.097.890
|-18%
|67
|МУП "ГУАД"
|Хазипов Рашит Миратович
|ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА АЛЬМЕТЬЕВСКА (24,434,333 руб., 100%)
|890.767
|830.194
|7%
|68
|ООО СК "СТРОЙИНВЕСТИНЖИНИРИНГ"
|Сагитов Рафаэль Альбертович
|Садыков Руслан Ришатович (10,000 руб., 100%)
|882.925
|695.225
|27%
|69
|ООО "СК "АТРИУМ"
|Мустафина Гульнара Хамитовна
|Мустафина Гульнара Хамитовна (11,000 руб., 100%)
|859.189
|1.814.489
|-53%
|70
|ООО "КОНТУРДОРСТРОЙ"
|Газетдинов Илгиз Миршарипович
|Камалов Нияз Нуруллович (10,000 руб., 100%)
|847.951
|1.154.711
|-27%
|71
|ООО "НХРС"
|Наумов Штефан Илларионович
|Наумов Штефан Илларионович (50,000 руб., 100%)
|832.313
|395.193
|111%
|72
|ООО "ПРИКАМНЕФТЕСТРОЙСЕРВИС"
|Управляющая компания ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС, ООО
|ТАГРАС-НЕФТЕГАЗСТРОЙ, ООО (868,740.18 руб., 99.39%)
ЖБИ-СТРОЙ, ООО (5,309.82 руб., 0.61%)
|824.855
|748.304
|10%
|73
|ООО "ЭСЭ"
|Сарваров Нияз Фоатович
|Сарваров Нияз Фоатович (30,000 руб., 100%)
|824.683
|21.756
|3691%
|74
|ООО "АКВА-РЕГИОН"
|Вайнер Евгений Михайлович
|Вайнер Евгений Михайлович (6,750 руб., 67.50%)
Чудновский Марат Шамилевич (2,250 руб., 22.50%)
Анисимов Тимофей Михайлович (1,000 руб., 10%)
|809.323
|677.406
|19%
|75
|ООО "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ"
|Сидоров Алексей Викторович
|Армянский Алексей Васильевич (5,000 руб., 50%)
Сидоров Алексей Викторович (5,000 руб., 50%)
|805.606
|150.835
|434%
|76
|ООО "СК "ЦИТАДЕЛЬ"
|Поздеев Игорь Викторович
|Поздеев Игорь Викторович (10,000 руб., 100%)
|795.970
|732.036
|9%
|77
|ООО "СО "ТОЗЕЛЕШ"
|Гимадиев Артур Фагромович
|Гимадиев Артур Фагромович (510,000 руб., 51%)
Зарипов Марсель Мансурович (490,000 руб., 49%)
|791.645
|498.739
|59%
|78
|ООО "СК-ИЮВ"
|Мавлетбаев Айрат Асгатович
|УК АЛАБУГА-2.НЕФТЕХИМИЯ, ООО (6,000 руб., 60%)
Мавлетбаев Айрат Асгатович (4,000 руб., 40%)
|785.380
|779.778
|1%
|79
|ООО "ОПОРА ПЛЮС"
|Баландин Евгений Валерьевич
|Баландин Евгений Валерьевич (10,000 руб., 100%)
|747.348
|636.781
|17%
|80
|ООО "СЕКТОРСТРОЙ"
|Галявиев Зульфат Гаптлахатович
|Галявиев Зульфат Гаптлахатович (10,000 руб., 100%)
|745.542
|699.902
|7%
|81
|ООО "СТРОЙИМПЕКС"
|Мухаметшин Адель Фаридович
|Мухаметшин Адель Фаридович (10,000 руб., 100%)
|744.237
|623.237
|19%
|82
|ООО "НЕФТЕПРОМСТРОЙ"
|Денисов Алексей Иванович
|Денисов Алексей Иванович (3,430 руб., 33.33%)
Денисов Юрий Иванович (3,330 руб., 33.33%)
НЕФТЕПРОМСТРОЙ, ООО (3,330 руб., 33.33%)
|739.294
|1.008.655
|-27%
|83
|ООО "ВОЛГОПРОМСТРОЙ"
|Николаев Олег Юрьевич
|Николаев Олег Юрьевич (4,000,000 руб., 100%)
|731.167
|707.587
|3%
|84
|ООО "ЛИФТ-НК"
|Федотова Екатерина Анатольевна
|Федотова Екатерина Анатольевна (11,000 руб., 100%)
|731.061
|512.237
|43%
|85
|ООО "ПНГМ"
|Фархетдинов Ленар Асгатович
|Абросимов Владимир Николаевич (100,000 руб., 100%)
|714.844
|133.258
|436%
|86
|ООО "СВЕТЛЫЙ ДОМ - СТ"
|Марнаутов Егор Викторович
|Шалымова Светлана Витальевна (10,000 руб., 100%)
|707.461
|0
|0%
|87
|ООО "СК ВОЛГА-АВТОДОР"
|Фирсов Василий Алексеевич
|Нигматуллин Артур Анварович (16,000 руб., 100%)
|706.311
|1.179.610
|-40%
|88
|ООО "ГРАНЬ ЖИЛСТРОЙ"
|Хафизова Роза Салиховна
|Хафизова Роза Салиховна (10,000 руб., 100%)
|704.475
|1.589.692
|-56%
|89
|ООО "ПАРАЛЛАКС ПОВОЛЖЬЕ"
|Чернов Евгений Николаевич
|Чернов Евгений Николаевич (50,000 руб., 100%)
|703.330
|554.715
|27%
|90
|ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
|Волчкова Ольга Владимировна
|ГРАНЬ, ООО (139,197,045.01 руб., 92.80%)
Волчкова Ольга Владимировна (10,803,954.99 руб., 7.20%)
|702.589
|0
|0%
|91
|ООО "РЕНТСИТИ К"
|Вафин Ильдар Рафаилович
|Вафин Ильдар Рафаилович (5,000 руб., 50%)
Усманов Альмер Гарафович (5,000 руб., 50%)
|663.650
|197.572
|236%
|92
|ООО "ГСК - ПТ"
|Криницын Владимир Борисович
|Клименко Валерий Васильевич (6,000 руб., 60%)
Криницын Владимир Борисович (4,000 руб., 40%)
|657.442
|928.473
|-29%
|93
|ООО "АРСУ"
|Управляющая компания ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС, ООО
|ТАГРАС-НЕФТЕГАЗСТРОЙ, ООО (10,000 руб., 100%)
|656.241
|926.680
|-29%
|94
|ООО "ФСК СТРОЙТЭКС"
|Хайруллин Рустем Рафикович
|Саматов Риназ Анасович (3,340 руб., 33.40%)
Абитов Александр Викторович (3,330 руб., 33.30%)
Хусаинов Рамис Магазович (3,330 руб., 33.30%)
|652.455
|1.056.615
|-38%
|95
|ООО "ДЖАСПЕР УОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
|Колесов Денис Николаевич
|Колесов Денис Николаевич (5,000 руб., 50%)
Хамитов Дамир Фаритович (5,000 руб., 50%)
|645.120
|417.001
|55%
|96
|ООО "ГРАНАТ-СТАН ИНЖИНИРИНГ."
|Управляющая компания УК ГРАНАТ-СТАН ГРУПП., ООО
|Ковалева Алина Сергеевна (119,988 руб., 99.99%)
Ромашина Елена Сергеевна (12 руб., 0.010%)
|641.765
|336.500
|91%
|97
|ООО "РБР 16"
|Сунгатуллин Тагир Зайнуллович
|Сунгатуллин Тагир Зайнуллович (4,000 руб., 40%)
Краснов Эдуард Владимирович (3,000 руб., 30%)
Шарипов Марат Мансурович (3,000 руб., 30%)
|634.210
|622.163
|2%
|98
|ООО "РНК+"
|Рослова Евгения Ивановна
|Рослова Евгения Ивановна (10,000 руб., 100%)
|623.086
|266.907
|133%
|99
|ООО "КСС-Д"
|Ахметова Фарида Ирековна
|Ахметова Фарида Ирековна (12,000 руб., 100%)
|618.061
|1.025.135
|-40%
|100
|ООО "АВАНГАРД"
|Родионов Сергей Николаевич
|Родионов Сергей Николаевич (10,000 руб., 100%)
|614.280
|818.619
|-25%
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