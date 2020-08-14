Стройбат без комбата: уход «Татдорстроя», пике подрядчика «Транснефти», взлеты и падения ПСО

Как изменился строительный рынок Татарстана после футбольного мундиаля и насколько поредели ряды главных зодчих

Фото: Максим Платонов

Совокупный оборот ста крупнейших строительных компаний Татарстана в 2019 году вырос на 3,5% — до 181,16 млрд рублей (годом ранее — 175 млрд). Треть пришлась на десятку гигантов, выручка которых достигла почти 60 млрд рублей. Строительный рынок республики за год понес тяжелые потери: в результате банкротства топ-100 покинул один из его экс-лидеров — компания «Татдорстрой» Равиля Зиганшина. Другой его актив — ПСО «Казань» — потерял на волне проблем с налоговиками и заморозкой стройки космодрома Восточный 40% выручки. На грани рентабельности и новый лидер индустрии, крупный подрядчик «Транснефти» — компания «Спецстройсервис» тульского сенатора Дмитрия Савельева. Зато у главных застройщиков соципотечного жилья Татарстана, несмотря на их недовольство низкими сметами ГЖФ, обороты взлетели в 1,5—2 раза. Подробнее об этих и других изменениях — в аналитическом материале газеты «Реальное время».

«Татдорстрою» мундиаль показал «красную карточку»

Всего два года назад топ-100 строительных компаний Татарстана открывала СК «Татдорстрой» Равиля Зиганшина с оборотом в 16 млрд рублей (в 2017-м — он вырос на 63%). Но в июле 2019 г. компанию признали банкротом. Таким образом, «комбат» строительной индустрии РТ в прошлом году покинул поле боя на щите.



Незадолго до этого «Татдорстрой» был субподрядчиком строительства стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира по футболу. К 2018 году на компании висело 26,5 млрд рублей кредиторской задолженности. Иск о банкротстве фирмы подала подмосковная компания ООО «Стальмонтаж-электросталь» — один из субподрядчиков на строительстве арен, который жаловался на задержку платежей со стороны компании Зиганшина. «Самара Арена» была сдана в эксплуатацию позже всех стадионов и с многочисленными нарушениями.

Вокруг стройки то и дело разгорались скандалы: подрядчик не укладывался в графики, рисковал не достроить стадион в срок, увеличивал смету. К примеру, окончательная смета составила 18,92 млрд рублей, хотя изначально предполагалось потратить только 13,16 млрд рублей.

Окончательная смета «Самара Арены» составила 18,92 млрд рублей, хотя изначально предполагалось потратить только 13,16 млрд рублей. Фото samara-life.ru

Оборот ПСО «Казань» рухнул в 1,5 раза

Другая компания бывшего главного татарстанского строителя, ПСО «Казань», казалось бы, прочно застолбила себе место в первой тройке. Ее выручка в 2017 году составляла 15,3 млрд рублей, в 2018-м — все еще не малые 9,3 млрд рублей.

Однако в прошлом году ПСО «Казань» впервые вылетело из тройки лидеров стройотрасли Татарстана, столкнувшись с рядом проблем. В отношении компании, согласно данным арбитража, 14 июля 2020 года было возбуждено очередное производство по делу о несостоятельности (банкротстве). База данных «СПАРК-Интерфакс» относит ПСО к предприятиям с высоким риском: на его счету 14 незавершенных исполнительных производств, а ранее оно состояло в реестре недобросовестных поставщиков.



О непростой ситуации говорят и финансовые показатели: в 2019 году выручка компании упала на 40%, с 9,3 до 5,8 млрд рублей, это самый низкий показатель наряду с 5,6 млрд рублей оборота в 2014 году за последние десять лет. Чистая прибыль, еще в 2015 году составлявшая почти 400 млн рублей, рухнула в 2016 году в 400 раз и с тех пор покатилась под откос. В 2018 году ПСО «Казань» показало прибыль в размере 55 тыс. рублей, а прошлый год закрыло с плюсом всего в 17 тыс. рублей (данные «СПАРК-Интерфакс»).

В 2018 году ПСО «Казань» показало прибыль в размере 55 тыс. рублей, а прошлый год закрыло с плюсом всего в 17 тыс. рублей. Фото Романа Хасаева

Как стройки стадионов чуть не подрезали контракт по космодрому

Как следствие, размер чистых активов ПСО «Казань», еще два года назад превышавший 450 млн рублей, второй год уходит в минус на 1,6 млрд рублей (здесь и далее — данные открытых источников). С 2015 года в компании наличествует отрицательный денежный поток. На ПСО «Казань» висит объем краткосрочных обязательств в размере 53,5 млрд рублей — впервые отметку в 50 млрд рублей долгов ПСО превысило годом ранее, в 2018 году они уже составили 56,3 млрд рублей.



Проблемы у компании начались как раз перед ЧМ-2018 года, в рамках строительства стадионов. В 2014 году объем долгов вырос сразу в три с лишним раза, с 9,7 до 33,7 млрд рублей. К причинам нестабильного положения компании можно отнести те самые «космические» и «футбольно-стадионные» контракты. Так, ПСО после постройки второй очереди космодрома Восточный должны выплатить положенные госсредства, а известно, что общий объем капитальных вложений по объекту должен составить 38,7 млрд рублей.

Судя по всему, немалая часть этого госдолга перед ПСО сидит и в дебиторской задолженности (долгами перед самой компанией Зиганшина), которая хоть и чуть снизилась в прошлом году, но все равно составляет колоссальные 36,5 млрд рублей (согласно базе данных «Руспрофиль»).



Исками о банкротстве Равиля Зиганшина и компанию уже не удивить. Фото Максима Платонова

С другой стороны, у ПСО периодически возникают долги перед самим государством, а именно — перед налоговиками. Именно поэтому, к слову, исками о банкротстве Равиля Зиганшина и компанию уже никого не удивить. В прошлом году ПСО как минимум дважды отбивалась от исков о банкротстве. Урегулирование только спора с Федеральной налоговой службой на 2 млрд рублей стоило ПСО «Казань» «временной заморозки» выгодного контракта в 39 млрд рублей по строительству второй очереди космодрома Восточный. Выплата 2 млрд рублей, очевидно, сказалась и на резком снижении объема выручки в прошлом году. Следом за налоговиками признания финансовой несостоятельности империи Равиля Зиганшина попытался добиться и конкурсный управляющий «Татфондбанка» — сумма требований к ПСО по ряду поручительств составляла почти 4 млрд рублей. К концу прошлого года, помимо этого, ООО «Казань Экспо» подало к ПСО как своему генподрядчику два иска на 2,2 млрд рублей.

Зиганшину и его компании остается надеяться, что стройка космодрома вытащит их из долгового болота, куда ее затянули обстоятельства несколько лет назад в свете лакомых контрактов мундиаля. Известно, что и само строительство второй очереди Восточного забуксовало из-за финансовых проблем ПСО, которое для достройки как раз стадионов к ЧМ-2018 потратило собственные средства. ПСО «Казань» должно достроить стартовый комплекс на космодроме Восточный, предназначенный для пусков ракет семейства «Ангара». А «Ангара», как мы писали недавно, должна помочь вытащить уже «Центр Хруничева» из предбанкротного состояния.

ПСО «Казань» с 2019 года все же продолжила строительство космодрома Восточный, хотя Минобороны РФ и хотела сменить «татарского» подрядчика на своего, но Путин отказал. Завершить весь объем работ по созданию стартового комплекса «Ангара» генподрядчик должен к 31 декабря 2022 года. И именно 2020 год должен стать решающим для всех вышеупомянутых — на этот год придется пик работ на возводимом ПСО «Казань» стартовом столе Восточного, как заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в конце 2019 года. Работы особенно активизировались с наступлением тепла, весной этого года, и продолжались, даже несмотря на локаут и коронавирусный карантин: «Прибывающее пополнение рабочих и специалистов после прохождения карантина вливается в стройку. К лету их здесь уже будет несколько тысяч», — обещал Рогозин в мае.

ПСО «Казань» с 2019 года все же продолжила строительство космодрома Восточный. Фото roscosmos.ru

Почему у крупнейшего подрядчика «Транснефти» могут начаться проблемы

Несмотря на рост отрасли в абсолютных цифрах, проблемы появились, кажется, и у нового лидера — компании ООО «Спецстройсервис» экс-депутата Госдумы РФ и тульского сенатора Дмитрия Савельева, одного из главных до недавнего времени подрядчиков «Транснефти» (Савельев — экс-глава ОАО «АК «Транснефть»). Оборот в прошлом году просел сразу на треть, составив 9,7 млрд рублей. Выручка снижается второй год подряд, в 2018 году она упала с 15,6 до 14,7 млрд рублей.

Что интересно, больших оборотов на подрядах «Транснефти» савельевская компания добилась в год покупки (сделка прошла в октябре 2017 года) сенатором «Спецстройсервиса» у лениногорского бизнесмена Марса Арсланова. С 2016 по 2017 год выручка выросла чуть ли не в 2 раза, с 8,5 млрд рублей. Впрочем, это не только заслуга близкого к «Транснефти» человека, при Марсе Арсланове компания тоже раз за разом выигрывала контракты этой компании, получив только в июле 2017 года подряд на замену участка нефтепровода Ярославль — Москва на 620 млн рублей.

При Арсланове же «Спецстройсервис» набрал кредитов, задолженность уже в 2016 году выросла в 3 раза, составив 4,4 млрд рублей (при тогдашней выручке в 8,5 млрд), к 2018 году она снизилась до 3,8 млрд рубей, но, конечно, продолжала оставаться немаленькой. Что именно случилось с бизнесом подрядчика, непонятно. В 2019 году компания фактически исчезла с радаров, последняя новость датируется концом 2018 года, когда лениногорская компания стала победителем тендера АО «Транснефть-Прикамье» на реконструкцию нефтеперекачивающей станции «Киенгоп» в Удмуртии стоимостью 407,3 млн рублей.

Зато в картотеке арбитражных дел с завидной постоянностью появлялись иски к компании (к примеру, в марте этого года АС РТ удовлетворил иск елабужских «Буровых сервисных технологий» на 2 млн рублей).



Лавина исков привела к банкротству еще одного крупного подрядчика «Транснефти» в РТ — компанию «Центр ДиС» Сирина Бадрутдинова (кредиторам должна 2,5 млрд рублей). В декабре прошлого года один из представителей пула кредиторов «ДиС» юрист Амир Вафин говорил, что везде вместе с «ДиС» (в аукционах) участвовал «Спецстройсервис», контрагент «Транснефти»: «Сам «Спецстройсервис» балансирует на грани, к этому выводу наталкивает картотека Арбитражного суда России. Возможно, есть какая-то закономерность во всем этом».



Савельев, согласно декларации за 2018 год, заработал порядка 180 миллионов рублей и входит в десятку самых влиятельных людей Тульской области. Фото ldpr.ru

Газета «Реальное время» в прошлом году писала о том, что ФНС частично приостановила обороты по счетам «Спецстройсервиса». Согласно данным МРИ ФНС №17 по РТ, к 25 апреля 2019 года имелись действующие решения налоговиков по частичному приостановлению операции по счетам в некоторых банках. 19 апреля приостановлены обороты по счетам «Спецстройсервиса» в «Ак Барс» Банке, казанском филиале «Газпромбанка» и нижегородском филиале банка ВТБ. 24 апреля налоговики приостановили операции по счетам в двух отделениях Сбербанка и татарстанском филиале «Россельхозбанка».

Впрочем, несмотря на решение ФНС, согласно данным, предоставленным компанией редакции, по основным счетам операции на момент публикации статьи производились в полном объеме. Сам Савельев, согласно декларации за 2018 год, заработал порядка 180 миллионов рублей и входит в десятку самых влиятельных людей Тульской области. В феврале прошлого года он потратил на юбилей супруги, сообщали СМИ, 10 млн рублей.

Дорожники и реставраторы в топ-3 строительного рынка РТ

У «Татавтодора», который еще пару лет назад лишь замыкал пятерку крупнейших строительных компаний, напротив, выручка выросла на треть, с 6,4 до 8,4 млрд рублей. «Татавтодор» остается одним из крупнейших подрядчиков Татарстана, в 2018 году «Реальное время» писало даже о его лидерстве, тогда он набрал почти 80 заказов на 8,4 млрд рублей (отсюда и большая выручка). Главным заказчиком компании является ГКУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана» при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Для строительства дорог только в этом году компания собиралась закупить топлива на 831,6 млн рублей. Выручка в 8,4 млрд рублей — лучший результат компании за последние 10 лет (последним рекордом был 2016 год с 7,1 млрд). Несмотря на это, до сих пор чистая прибыль дорожного подрядчика РТ снижалась и достигла 99,5 млн рублей в 2019 г.

«Татавтодор» остается одним из крупнейших подрядчиков Татарстана. Фото tatavtodor.ru

Тройку замыкает «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова, чья выручка сократилась в 2019 году на 16%, составив 6 млрд рублей. Компания известна как реставратор Казанского цирка и кремля, а также застройщик собора Казанской иконы Божией Матери и других знаковых объектов.



В 2018 году ООО «Евростройхолдинг+» победило в конкурсе на определение исполнителя работ по ремонту Театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина и Театра оперы и балета им. Мусы Джалиля за 130,1 млн рублей (заказчик — ГИСУ РТ, деньги на ремонт театров выделены из бюджета РТ). Пару лет назад в собственности компании оказалось семейство крылатых барсов и зилантов руки бурятского скульптора Даши Намдакова, которые собирались устанавливать у Центра семьи «Казан».



В 2019 году «Евростройхолдингу» в качестве субподрядчика помогла ПСО «Казань» с достройкой нового казанского зоопарка «Река Замбези». Компания Казилова регулярно выполняет заказы Главинвестстроя и Минстроя. Сумма контрактов, например, в 2015 году составила 1,26 млрд рублей, в 2016 году — 389,6 млн рублей. В прошлом году «Евростройхолдинг+» получил 862 млн рублей на реставрацию объектов ансамбля Казанского Кремля. Оборот компании прямо зависит от этих заказов, и потому скачет все последние годы: так, с 2015 года он вырос чуть ли не в семь раз с 1,3 млрд рублей, а с 2014 года — в 10.

Компания Казилова регулярно выполняет заказы Главинвестстроя и Минстроя. Фото tatmitropolia.ru

Опасность для компании представляет существенная кредиторская задолженность, которая в 2018 году достигла отметки в 10 млрд рублей, тогда как еще четыре года назад она не превышала и 1 млрд. Стал ли причиной набора кредитов кризис 2014—2015 годов, можно только гадать. Прибыль тоже скребется по дну, ни разу за 10 лет не превысив и 50 млн рублей, составив в 2018 году лишь 40,3 млн.

Как Владимир Швецов завел челнинских дорожников в Крым

Пятая по величине строительная компания — набережночелнинский «Трест Камдорстрой», у которого выручка выросла вообще почти на 40%, составив 5,2 млрд рублей. Какая чистая прибыль, пока неизвестно, но в 2018 году компания впервые за 10 лет показала убыток в размере 166 млн рублей. Компания считается близкой экс-министру транспорта РТ Владимиру Швецову, который прошел в ней путь от мастера до директора. Ныне ему принадлежит лишь 0,5%, еще 6% принадлежит экс-замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Павлу Чернову, четверть — самому Татарстану, вместо директора — ЗАО «УК «Камдорстрой».



Трест один из немногих республиканских подрядчиков, ставший заметным на федеральном уровне, где компания занимается в том числе строительством, реконструкцией и ремонтом аэродромных взлетно-посадочных полос (ВВП), рулежных дорожек и площадей аэровокзальных комплексов. Среди проектов, в которых был задействован трест в последние годы, реконструкция аэропорта «Талаги» в Архангельске и реконструкция международных аэропортов Липецка, Минеральных Вод и Волгограда.

На этом трест и полетел: в январе 2018 года ФАС выявила картельный сговор на 25 млрд рублей (при том, что объем подрядов самого треста почти 30 млрд рублей) ПАО «Трансстроймеханизация» и ЗАО «Трест Камдорстрой» в рамках строительства взлетно-посадочных полос для аэропортов и строительство аэропортов. Было возбуждено уголовное дело, Генпрокуратора считала, что картель действовал в ходе торгов на вторую очередь реконструкции аэропорта Шереметьево, второй этап строительства аэропорта Нижнего Новгорода, реконструкцию аэропортового комплекса «Новый» в Хабаровске. Впрочем, особо компанию это не задело, прокуроры заявили, что после признания компаний в картельном сговоре одну компанию освободили от ответственности, а второй смягчили административную ответственность.



«Камдорстрой» считается компанией, близкой экс-министру транспорта РТ Владимиру Швецову. Фото: Амин Галямов

В марте 2018 года компании уже попало от МВД по РТ, которая выявила факт уклонения от уплаты налогов руководителя компании ЗАО «Трест Камдорстрой» на 82 млн рублей. А весной этого года челнинский трест оказался в центре крымского скандала: ООО «КерчьКапСтрой» обратилось в Арбитражный суд Татарстана с исками против челнинского АО «Трест Камдорстрой» на 88,7 млн рублей. Впрочем, в мае этого года от города Бахчисарай компания получила благодарность за реконструкцию памятного знака (1958 г.) в честь партизан, воевавших в Великую Отечественную войну на бахчисарайской земле. В Крым, что интересно, компания попала, видимо, с подачи все того же Швецова, который был первым замглавы холдинга «Волгомост», где курировал строительные объекты Крыма и сорвал на этой должности срок строительства трассы Керчь — Симферополь. Сегодня трест занимается реконструкцией улицы Машиностроительной в Набережных Челнах стоимостью 283,5 млн рублей.

Рекорды строителей спортобъектов в Челнах и Нижнекамске

На шестом месте челнинская же ООО «Евростиль» семьи бизнесмена Ильнара Гайсина, ее оборот за год почти не изменился, составив 5,1 млрд рублей (рост на 5%). За пять лет, впрочем, обороты компании выросли в 5 раз (и почти во столько же кредиторская задолженность, перевалившая рубеж в 2 млрд рублей). У компании очень небольшая чистая прибыль, в 2015—2016 годах она ползла на отметках 6,2—6,6 млн рублей, лишь в последние годы она превысила 50 млн.



«Евростиль» — один из королей госзаказа республики, только в 2018 году он набрал заказов на 600 млн рублей. В автограде компания также строила и продавала жилые комплексы «Парус», «Озерный», «Европейский», «Чаллы Яр», а также школы и детские сады. Она же строила и Набережночелнинский городской суд за почти 300 млн рублей, именно ей было в свое время поручено достраивать проблемные объекты «Фона». В настоящий момент «Евростиль» строит новый Татарский драматический театр в автограде за 1,1 млрд рублей на месте бывшего КРК «Колизей», объект может быть сдан уже в июне этого года. Одновременно компания возводит футбольный манеж стоимостью почти 300 млн рублей. В конце мая Банк «Открытие» выделил 400 млн рублей на строительство еще одного блока жилого комплекса «Парус», а также аккредитовал в числе прочих ЖК «Озерный» на ипотечные кредиты в рамках новой госпрограммы под 6,25% годовых.

Оборот ООО «Евростиль» семьи бизнесмена Ильнара Гайсина за год почти не изменился. Фото chelny-biz.ru

Выручка ООО «Капитал-Строй» выросла в 2019 году в рекордные три раза, составив 4,7 млрд рублей. С 2014 года оборот компании вырос вообще в 10 раз. Один из застройщиков ЖК «Столичный» (третьей очереди), компания перешла на проектное финансирование (эскроу-счета) еще до 1 июля 2019 года, одной из первых. Компания Руслана Халилова (ныне управляющий партнер «Фонда прямых инвестиций») и Сергея Данилова близка одному из крупнейших подрядчиков «Сетевой компании» — кукморской «Средневолжсксельэлектросетьстрой».

Сейчас «Капитал-Строй» занимается реконструкцией футбольного стадиона в Нижнекамске. На стадионе появятся искусственное поле с подогревом, трибуны с навесом, раздевалки для футболистов и тренеров, качественное освещение и современные системы безопасности.



Несмотря на низкие сметы ГЖФ, у «Ак Таша» выручка выросла в 1,5 раза

Несмотря на сниженную сметную стоимость строительства ГЖФ, заявленные убытки и задержки по зарплате, о которых в прошлом году высказывался владелец компании Газинур Ахметов, выручка «Ак Таша» выросла в 1,5 раза: с 3,1 до 4,6 млрд рублей. Это самая большая выручка за последние лет 10, не считая рекордного оборота 2015 года (5 млрд). При этом только в 2016 году чистая прибыль исчислялась десятками миллионов (40 млн), и все последние годы скребла на отметке 6—7 млн рублей.



У компании, как это привычно для строительной отрасли, немалая кредиторская задолженность, в последние лет 5 превышающая цифру в 4 млрд рублей. Помимо ООО «Ак Таш», в топ-100 попала и ООО «СМК «Ак Таш» (18-е место — выручка снизилась на четверть, до 2,7 млрд рублей) и ООО «СФ «Ак Таш» (27-е место — выручка выросла с 1,4 до 1,8 млрд рублей). Компания Ахметова известна как подрядчик ГЖФ, построивший соципотечные дома «Салават купере», комплекс М-14 на Оренбургском тракте, часть Иннополиса и т.д.



В 2019 году Ахметов поднял вопрос об убыточности строительства соципотечных объектов. Фото Максима Платонова

В активе «Ак Таша» дома на Зур Урам, ЖК «Садовое кольцо» на Аметьевской магистрали, ЖК «Триумф» на Губкина (на федеральной земле, полученной в обмен на достройку проблемных домов «ФОНа») и типовые школы и детсады на миллиарды рублей. В этом году компания достроила за 1,6 млрд рублей новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы.



В 2019 году Ахметов поднял вопрос об убыточности строительства именно соципотечных объектов, написав соответствующее письмо в ГЖФ, по его словам, стоимость квадратного метра, устанавливаемая ГЖФ (32,5 тыс.), занижена и должна дойти как минимум до 42,8 тыс.: из-за попытки уложиться в установленные правительством РТ рамки, считают участники рынка, качество таких квартир может сильно пострадать (на рынке коммерческого жилья средняя стоимость квадратного метра превышала еще в прошлом году 80 тыс. рублей).

АБС и «Татэлектромонтаж» нарастили выручку

Следом, на 9-м месте, идет близкая к ГЖФ компания ООО ПСК «Ак Барс Строй» (основанная не так давно — в 2015 году), выручка которой выросла за год в два раза, составив 4,6 млрд рублей. Всего за пару лет обороты компании увеличились в 4 раза, во столько же, впрочем, и кредиторская задолженность, в 2018 году чистая прибыль рухнула в два с лишним раза, до 8,8 млн рублей.

Близкая к «Ак Барс» Банку компания, часть структуры «Ак Барс Девелопмент», в годы руководства Талгата Абдуллина была подконтрольна фактически самому ГЖФ, которому принадлежала треть «АБД», в 2018 году «АБД» полностью перешел под крыло ГЖФ. Именно с подачи ГЖФ в 2017 году в «Ак Барс Строй» сменился гендиректор, на место Эдуарда Галеева пришел Азат Якупов (выходец из «АБД»), которому формально сегодня эта компания и принадлежит — формально же она никак не связана с «Ак Барс Девелопмент».

Проекты по строительству многоэтажных комплексов, на которых работал «Ак Барс Строй» — ЖК «Казань XXI век», «Солнечный город», «Светлая долина». Компания тесно сотрудничает с ГЖФ по строительству домов в Иннополисе (причем с использованием продукции завода «КДСК», принадлежащего «Ак Барс Девелопмент»).

Проекты по строительству многоэтажных комплексов, на которых работал «Ак Барс Строй» — ЖК «Казань XXI век», «Солнечный город», «Светлая долина». Фото Максима Платонова

В топ-10 входит и компания-старожил Юрия Солуянова (ему и его семье принадлежит почти 30% предприятия) «Татэлектромонтаж», выручка которого за год практически не изменилась (рост на 4%), составив 4,4 млрд рублей. В районе 4,2—4,7 млрд рублей выручка «Татэм» колеблется уже лет 10. Зато чистая прибыль, когда-то составлявшая и 260 млн (2011 год) и даже 770 млн рублей (2010 год), давно снизилась в 10 раз и в 2018 году составила, например, 24,8 млн рублей. «Татэм» построил почти 10 станций казанского метрополитена, работал на большинстве предприятий нефтегазового и нефтехимического сектора, принимал участие и в строительстве ТАНЕКО.



Помимо РТ, компания активно закрепляется в Москве, в частности, также на метростроительстве. Из-за строительства как раз станций метро в столице РФ «Татэм» в феврале этого года подал иск о банкротстве «Казметростроя» из-за долга в 40 млн рублей, он касается невыплаченных денег за субподряд на выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ на строительстве тоннелей Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена от станции «Раменки» до станции «Ново-Переделкино». Формально «Казметрострой» (принадлежит Татарстану) находится под производством о банкротстве с января 2020 года.

«Татэлектромонтаж» может построить новый жилой массив «Северная Чебакса» в Советском районе Казани, компания еще пять лет назад разработала за свой счет проект планировки и межевания этой территории. Руководит компанией сын Юрия Солуянова — Дмитрий, депутат Казгордумы.

Руководит «Татэлектромонтажом» сын Юрия Солуянова — Дмитрий, депутат Казгордумы. Фото vk.com

Как Швецовы и Демидовы поделили алексеевского игрока на дорожном рынке



Вплотную приблизилась к десятке еще одна компания, близкая к экс-министру транспорта РТ Владимиру Швецову, ОАО «АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ», оборот который составил в 2019 году 4 млрд рублей, прибыль компании составила 92,3 млн. Хотя еще в 2017 году она ушла в минус сразу на 190 млн рублей, а в 2018 году задекларировала всего 230 тыс. рублей. То есть за год чистая прибыль выроса сразу на 92 млн рублей.



Формально компания с пропиской в Алексеевском районе принадлежит Фоату Валиеву, депутату Госсовета от этого же района. Доля в 20% принадлежит сыну экс-министра Владимира Швецова (ранее 23% принадлежало дочке экс-министра Инессе Дроздецкой).

ОАО несколько лет назад попало в коррупционной скандал: 60 местных участков площадью в 7 га выставили на торги по 100 рублей за «квадрат» и продали на втором шаге за 8 млн (110 рублей за «квадрат») как раз этой компании. Отчасти это объясняется тем, что еще один собственник компании — семья Демидовых (сейчас 26% принадлежит Алексею Демидову): после скандала район возглавил Сергей Демидов, экс-замминистра земельных и имущественных отношений.

Ранее носители этой фамилии руководили Алексеевским и соседним Лаишевским районом. Нынешний председатель Счетной палаты РТ Алексей Иванович Демидов (дядя Сергея Демидова) с 1980 по 1990 год был председателем исполкома Алексеевского района и первым секретарем местного райкома КПСС. Отец Сергея Демидова, Анатолий Демидов, возглавлял Лаишевский район в 1987—1989 годах, а позже был первым секретарем райкома и председателем Лаишевского районного совета народных депутатов. Имеет ли Алексей Алексеевич Демидов, совладелец «Алексеевскдорстроя», какое-то отношение к председателю Счетной палаты, сказать трудно.

«Алексеевскдорстрой» несколько лет назад попал в коррупционный скандал

Сама компания — крупный игрок в дорожном строительстве РТ и обслуживает более 1,3 тыс. километров автодорог, в том числе 120 км — федерального значения. Выступает и подрядчиком программы «Наш двор» в Лениногорске.

Ранее она была замечена на важных инфраструктурных объектах Казани, в частности улиц Павлюхина и Петербургской, Оренбургского тракта и Аметьевской магистрали. Годом ранее компания получила восемь заказов на 843 млн рублей от «Главтатдортранса». В 2017 году она получил 55 госзаказов на 4,44 млрд рублей. Самый крупный из них, на 906 млн рублей, компания получила как раз от Управления автодорог Волго-Вятского региона на капремонт трассы Р-239.

Топ-100 крупнейших компаний строительной отрасли РТ по итогам 2019 года

№ Краткое наименование Руководитель Совладельцы 2019, выручка, тыс. руб. 2018, выручка, тыс. руб. Изменение 1 ООО "СПЕЦСТРОЙСЕРВИС" Управляющая компания УРАЛСТРОЙНЕФТЬ, ООО РИАЛТИ ЦЕНТР, ООО (7,000 руб., 70%)

ХК КАПИТАЛ, АО (3,000 руб., 30%) 9.745.835 14.762.069 -34% 2 АО "ТАТАВТОДОР" Шаймиев Айрат Минтимирович МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (8,805,000,000 руб.) 8.417.359 6.410.860 31% 3 ООО "ЕВРОСТРОЙХОЛДИНГ+" Казилов Владимир Александрович Казилов Владимир Александрович (10,000 руб., 100%) 6.083.552 7.218.092 -16% 4 ООО "ПСО "КАЗАНЬ" Зиганшин Равиль Хабибуллович Зиганшин Равиль Хабибуллович,

(72 300 000 руб., 100%) 5.818.893 9.312.050 -38% 5 АО "ТРЕСТ КАМДОРСТРОЙ" Управляющая компания КАМДОРСТРОЙ, АО УК ГОСКОМИМУЩЕСТВО РТ (25.25%)

Чернов Павел Петрович (5.92%)

Швецов Владимир Александрович (0.53%)

Якупов Сайдаш Равгатович (0.40%)

Якупов Фарид Фатыхович (0.19%)

Волков Виктор Васильевич (0.060%) 5.266.171 3.850.799 37% 6 ООО "ЕВРОСТИЛЬ" Гайсин Ильнар Ленарович Гайсин Зиннур Ленарович (3,500 руб., 33.33%)

Гайсин Ильнар Ленарович (3,500 руб., 33.33%)

Гайсина Гульнара Фоатовна (3,500 руб., 33.33%) 5.116.087 4.874.560 5% 7 ООО "КАПИТАЛ - СТРОЙ" Данилов Сергей Алексеевич Халилов Руслан Рафикович (6,000 руб., 60%)

Данилов Сергей Алексеевич (4,000 руб., 40%) 4.782.192 1.431.856 234% 8 ООО "АК ТАШ" Ахметов Газинур Абдулович Ахметов Газинур Абдулович (10,000 руб., 100%) 4.642.807 3.140.077 48% 9 ООО ПСК "АК БАРС СТРОЙ" Якупов Азат Харисович Якупов Азат Харисович (10,000 руб., 100%) 4.611.400 2.291.122 101% 10 АО "ТАТЭМ" Солуянов Дмитрий Юрьевич Солуянов Юрий Иванович (19.03%)

Солуянов Иван Юрьевич (9.83%)

Гатин Махмут Мингалимович (8.04%)

Халфин Шавкат Шаймухаметович (4.11%)

Шагивалиев Ахняф Ахметович (2.06%)

Солуянов Дмитрий Юрьевич (1.70%)

Кутуев Валерий Юлдашевич (0.89%)

Храмов Юрий Васильевич (0.71%) 4.463.636 4.346.745 3% 11 ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ" Саттаров Марат Дамирович Валиев Фоат Валиевич (26%)

Демидов Алексей Алексеевич (26%)

Швецов Владимир Владимирович (20%)

Закиров Рустам Файзрахманович (14%) 4.078.467 3.971.493 3% 12 ООО "ТАТНЕФТЕДОР" Гарифуллин Рустем Габдулбариевич ТАГРАС-ХОЛДИНГ, ООО (14,076,764 руб., 100%) 3.850.617 3.293.779 17% 13 ОАО "КАЗДОРСТРОЙ" Ярулин Ильдар Искандарович Ахунова Эльвира Равилевна (18.99%)

Пинская Миляуша Рашитовна (18.51%)

Гарипов Равиль Касимович (17.44%)

Гарипова Лилия Рашитовна (11.41%)

Николаева Светлана Хуршатовна (9.57%)

Фоварисова Зайнап Ахатовна (8.89%)

Нурутдинов Камиль (1.95%) 3.465.570 5.234.652 -34% 14 ООО "ГЕМОНТ" Акташ Мухиттин Акман Садык (25,000,000 руб., 100%) 3.411.203 2.126.163 60% 15 ООО "ГРАНЬ" Анисимов Леонид Витальевич Анисимова Нина Николаевна (1,200,000 руб., 100%) 3.368.068 5.436.673 -38% 16 ООО "ЛСР" Лишиленко Петр Иванович Низамутдинов Альзам Ангамович (10,000 руб., 100%) 3.266.889 2.915.631 12% 17 ООО "ДОМКОР СТРОЙ" Фролов Владимир Николаевич ДОМКОР, ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК (20,000 руб., 100%) 3.057.963 3.589.709 -15% 18 ООО "АЛАБУГА ДЕВЕЛОПМЕНТ" Бочихин Сергей Владимирович ОЭЗ ППТ АЛАБУГА, АО (10,000 руб., 100%) 2.889.735 2.292.987 26% 19 ООО "СМК "АК ТАШ" Ахметов Газинур Абдулович Ахметов Газинур Абдулович (10,000 руб., 100%) 2.772.598 3.627.927 -24% 20 ООО "УК "ТНХМ" Зотов Сергей Михайлович Зотов Сергей Михайлович (600,000 руб., 60%)

Кузьмин Олег Анатольевич (400,000 руб., 40%) 2.694.411 4.083.276 -34% 21 ООО "РСС ИНЖИНИРИНГ" Таунов Александр Юрьевич Резванова Ирина Юрьевна (550,000 руб., 54.46%)

Кулеев Шамиль Гадилевич (450,000 руб., 44.55%)

Таунов Александр Юрьевич (10,000 руб., 0.99%) 2.346.676 2.392.564 -2% 22 ООО "СТРОЙТРАСТ" Минегалиев Раиль Габдулхаевич Шарипов Фарит Фалихович (6,000 руб., 60%)

Минегалиев Раиль Габдулхаевич (2,800 руб., 28%)

Абдуллин Рустем Равилевич (1,200 руб., 12%) 2.273.473 1.680.297 35% 23 ОАО "ТАТНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ" Демидов Иван Петрович Пилишкин Александр Геннадьевич (39.62%)

Ведихин Сергей Валентинович (1.05%) 2.234.039 1.626.957 37% 24 ООО "КСК" Попов Дмитрий Валерьевич Сафин Дамир Фаритович (1,210,000 руб., 100%) 2.164.855 1.708.300 27% 25 ООО "ФОРТЭКС" Галямов Рауф Алмухаметович МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ, ООО (9,642 руб., 64.28%)

Галямов Рауф Алмухаметович (5,358 руб., 35.72%) 2.117.143 2.360.431 -10% 26 ООО "КИТ СТРОЙ" Курбанов Марат Альбертович НЕФТЕХИМСТРОЙ, ООО УК (110,000 руб., 100%) 1.980.571 1.040.231 90% 27 ООО "МОСТЫ РТ" Мухьянов Ринат Сагитович Мухьянов Ринат Сагитович (100,000 руб., 100%) 1.900.326 557.010 241% 28 ООО "СФ "АК ТАШ" Ахметов Газинур Абдулович Ахметов Газинур Абдулович (10,000 руб., 100%) 1.899.892 1.429.147 33% 29 ООО "ВОЛГАДОРСТРОЙ" Насыров Рустем Римович Иванов Олег Николаевич (103,545 руб., 67%)

Миннуллин Айрат Абдулович (51,000 руб., 33%) 1.804.999 1.267.024 42% 30 ООО "АПМК - БИЛДИНГ" Насибуллин Ринат Азгамович Насибуллин Ринат Азгамович (2,513,580 руб., 51.48%)

Шарафетдинов Фанис Марихович (2,369,260 руб., 48.52%) 1.721.198 1.402.304 23% 31 ООО "АРСЛАН" Галеев Миннахтям Ахметович Галеев Миннахтям Ахметович (10,000 руб., 100%) 1.707.090 1.949.965 -12% 32 ООО ПСК "ТАТЭНЕРГОСТРОЙ" Шаймарданов Шамиль Фаизович ЭНЕРГИЯ, ООО (9,919,900 руб., 99%)

Газетдинов Раиль Фанисович (100,200 руб., 1%) 1.643.534 872.956 88% 33 ООО ТРЕСТ "ТСНХРС" Томилов Федор Вячеславович НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ, ПАО (4,748,002 руб., 99.98%)

Султанов Айдар Рустэмович (1,000 руб., 0.020%) 1.622.327 1.632.525 -1% 34 ООО "СТРОЙЛИНИИ" Зиганшина Зульфия Галимзяновна Багавеев Ильдар Аюбович (10,000 руб., 100%) 1.609.430 2.474.310 -35% 35 ООО "ТАТМЕЛИОВОДСТРОЙ" Сунгатуллин Рустем Хизбуллович МЕЛИОРАЦИЯ, ООО (2,500 руб., 25%)

ТАТМЕЛИОРАЦИЯ, ООО (2,500 руб., 25%)

ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ ТАТМЕЛИОРАЦИЯ, ОАО (2,500 руб., 25%)

УПТК ТАТМЕЛИОРАЦИЯ, ООО (2,500 руб., 25%) 1.552.817 831.140 87% 36 АО "ОЭЗ ППТ "АЛАБУГА" Шагивалеев Тимур Наилевич ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ , АО ОЭЗ, АО (66%)

МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (34%) 1.516.618 1.457.590 4% 37 ООО "АРКАДА СТРОЙ УНИВЕРСАЛ" Карабанов Павел Игоревич Карабанов Павел Игоревич (10,000 руб., 100%) 1.463.571 1.352.922 8% 38 АО "УКС" Гатауллин Магдут Махмутович МИНЗЕМИМУЩЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН (5,792,000 руб., 100%) 1.437.511 2.521.098 -43% 39 ООО "СК "АК БАРС" Сафиуллин Дамир Харунович ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АК БАРС, АО (182,928,035 руб., 99.99%)

АК БАРС-АКТИВ, ООО (10,000 руб., 0.010%) 1.431.007 401.606 256% 40 ООО "ПСП" Яруллин Ильнур Гарафтинович Яруллин Ильнур Гарафтинович (10,000 руб., 100%) 1.426.026 128.285 1012% 41 ПАО "КАМГЭСЭНЕРГОСТРОЙ" Гильфанов Ильнар Мансурович ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ АК БАРС, АО (66.54%) 1.392.082 3.680.828 -62% 42 ООО "РУСРЕМСТРОЙ" Зарипов Руслан Рустамович Зарипов Рустам Галимзянович (10,000 руб., 100%) 1.340.350 767.746 75% 43 ООО "ЖИКСТРОЙ" Ермишин Сергей Валентинович Ермишин Сергей Валентинович (10,000 руб., 100%) 1.334.194 1.145.150 17% 44 ООО "СТРОИТЕЛЬ" Гафиятов Марсель Равилевич Гафиятов Марсель Равилевич (13,000 руб., 100%) 1.260.337 1.291.979 -2% 45 ООО "СОЛИДСТРОЙ" Льдинов Дмитрий Николаевич Льдинов Дмитрий Николаевич (10,000 руб., 100%) 1.255.184 1.066.624 18% 46 ООО "ВОЛГА-АВТОДОР" Дубинин Дмитрий Александрович Строкин Александр Петрович (10,000 руб., 100%) 1.243.312 415.867 199% 47 ООО СК "ТВОЙ ДОМ" Мингалимов Марсель Завидович Мингалимов Марсель Завидович (10,000 руб., 100%) 1.185.695 1.014.594 17% 48 ООО "СК "ОРИМЕКС-СТРОЙ" Сабиров Альберт Нигматзянович Сабиров Альберт Нигматзянович (160,000 руб., 100%) 1.156.974 1.227.040 -6% 49 ООО "ТСК "РУАЛ" Хабибуллин Альберт Рафаэлевич Баязитов Руслан Салаватович (700,000 руб., 70%)

Хабибуллин Альберт Рафаэлевич (300,000 руб., 30%) 1.129.044 2.273.042 -50% 50 АО "ТСНРУ" Егорушкин Юрий Анатольевич ТСНРУ, АО (10,000 руб., 100%) 1.106.669 1.034.079 7% 51 ООО "АИСК" Миннахметов Наиль Азгарович Миннахметов Наиль Азгарович (10,000 руб., 100%) 1.080.279 1.137.503 -5% 52 АО "ШЕШМАСТРОЙСЕРВИС" Управляющая компания ШЕШМАОЙЛ, ООО УК ШЕШМАОЙЛ, АО (76,000 руб., 76%)

Хисамов Раис Салихович (10,000 руб., 10%)

Тазиев Изаил Закиевич (7,000 руб., 7%)

Тазиев Марат Миргазиянович (7,000 руб., 7%) 1.071.131 1.437.835 -26% 53 ООО "АВАНГАРДЭНЕРГО" Гибадуллин Марат Тагирович ЭНЕРГОРАЗВИТИЕ, ООО ИЦ (9,990 руб., 99.90%)

Ахтямов Ренат Рустамович (10 руб., 0.10%) 1.048.963 271.671 286% 54 ООО "СМАРТГРУПП" Забиров Тимур Рустамович Габдуллин Шамиль Равилевич (13,300 руб., 100%) 1.019.342 578.770 76% 55 ООО "СЕРВИСТЕХНОМОНТАЖ" Ситдиков Махмут Мансурович Пилишин Николай Александрович (5,000 руб., 33.33%)

Ситдиков Махмут Мансурович (5,000 руб., 33.33%)

Ситдикова Таслимя Садриевна (5,000 руб., 33.33%) 1.006.828 755.193 33% 56 ООО "НЕФТЬЭНЕРГОСТРОЙ" Шнайдер Игорь Антонович Хузин Руслан Ильдарович (10,000 руб., 100%) 981.049 1.075.114 -9% 57 ООО "ЖИЛ СЕРВИС" Галиуллин Радик Раисович Галиуллин Радик Раисович (15,000 руб., 50%)

Карапетян Амазасп Мкртичович (15,000 руб., 50%) 966.549 1.419.490 -32% 58 ООО "ГРАД ИНЖИНИРИНГ" Хисмядуллина Оксана Васильевна Хисмядуллина Оксана Васильевна (210,000 руб., 100%) 952.402 587.218 62% 59 ООО "КАЗАНЬДОРСТРОЙ" Исмагилов Айрат Ахметович Исмагилов Айрат Ахметович (10,000 руб., 100%) 943.284 908.494 4% 60 ООО "МОСТОВИК" Валиев Рустем Фоатович Валиев Рустем Фоатович (10,000 руб., 100%) 938.262 603.063 56% 61 ООО "ЛИК ФОРСАЙД" Федин Антон Сергеевич Федин Антон Сергеевич (519,000 руб., 100%) 929.439 1.130.503 -18% 62 ООО "ЗОЛЬТ ГРУПП" Суботич Радомир Спирчин Денис Николаевич (380,000 руб., 38%)

Захаров Анатолий Владимирович (370,000 руб., 37%)

Суботич Радомир (250,000 руб., 25%) 912.396 1.680.095 -46% 63 ООО "СК ЭКОСТРОЙ" Леонтьев Максим Юрьевич Валиуллин Ратмир Олегович (88,000 руб., 80%)

Леонтьев Максим Юрьевич (22,000 руб., 20%) 907.381 730.400 24% 64 ООО "КАЗСТРОЙ" Хайруллин Рустем Рафикович Хусаинов Рамис Магазович (3,400 руб., 34%)

Саматов Риназ Анасович (3,300 руб., 33%)

Цапелик Александр Казимирович (3,300 руб., 33%) 906.959 753.412 20% 65 ООО ПКФ "АВТОСТРОЙ" Ростилов Анатолий Алексеевич Ростилов Анатолий Алексеевич (1,000,000 руб., 100%) 900.789 548.321 64% 66 ООО "РЕМОНТСТРОЙСЕРВИС" Насибуллин Миннегарай Закирович Насибуллин Миннегарай Закирович (96,040 руб., 50.49%)

Сахапов Зуфар Киямутдинович (92,670 руб., 48.72%)

Мингазова Зулайха Шаукатовна (990 руб., 0.52%)

Мингазов Рустем Ринатович (500 руб., 0.26%) 900.553 1.097.890 -18% 67 МУП "ГУАД" Хазипов Рашит Миратович ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГОРОДА АЛЬМЕТЬЕВСКА (24,434,333 руб., 100%) 890.767 830.194 7% 68 ООО СК "СТРОЙИНВЕСТИНЖИНИРИНГ" Сагитов Рафаэль Альбертович Садыков Руслан Ришатович (10,000 руб., 100%) 882.925 695.225 27% 69 ООО "СК "АТРИУМ" Мустафина Гульнара Хамитовна Мустафина Гульнара Хамитовна (11,000 руб., 100%) 859.189 1.814.489 -53% 70 ООО "КОНТУРДОРСТРОЙ" Газетдинов Илгиз Миршарипович Камалов Нияз Нуруллович (10,000 руб., 100%) 847.951 1.154.711 -27% 71 ООО "НХРС" Наумов Штефан Илларионович Наумов Штефан Илларионович (50,000 руб., 100%) 832.313 395.193 111% 72 ООО "ПРИКАМНЕФТЕСТРОЙСЕРВИС" Управляющая компания ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС, ООО ТАГРАС-НЕФТЕГАЗСТРОЙ, ООО (868,740.18 руб., 99.39%)

ЖБИ-СТРОЙ, ООО (5,309.82 руб., 0.61%) 824.855 748.304 10% 73 ООО "ЭСЭ" Сарваров Нияз Фоатович Сарваров Нияз Фоатович (30,000 руб., 100%) 824.683 21.756 3691% 74 ООО "АКВА-РЕГИОН" Вайнер Евгений Михайлович Вайнер Евгений Михайлович (6,750 руб., 67.50%)

Чудновский Марат Шамилевич (2,250 руб., 22.50%)

Анисимов Тимофей Михайлович (1,000 руб., 10%) 809.323 677.406 19% 75 ООО "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ" Сидоров Алексей Викторович Армянский Алексей Васильевич (5,000 руб., 50%)

Сидоров Алексей Викторович (5,000 руб., 50%) 805.606 150.835 434% 76 ООО "СК "ЦИТАДЕЛЬ" Поздеев Игорь Викторович Поздеев Игорь Викторович (10,000 руб., 100%) 795.970 732.036 9% 77 ООО "СО "ТОЗЕЛЕШ" Гимадиев Артур Фагромович Гимадиев Артур Фагромович (510,000 руб., 51%)

Зарипов Марсель Мансурович (490,000 руб., 49%) 791.645 498.739 59% 78 ООО "СК-ИЮВ" Мавлетбаев Айрат Асгатович УК АЛАБУГА-2.НЕФТЕХИМИЯ, ООО (6,000 руб., 60%)

Мавлетбаев Айрат Асгатович (4,000 руб., 40%) 785.380 779.778 1% 79 ООО "ОПОРА ПЛЮС" Баландин Евгений Валерьевич Баландин Евгений Валерьевич (10,000 руб., 100%) 747.348 636.781 17% 80 ООО "СЕКТОРСТРОЙ" Галявиев Зульфат Гаптлахатович Галявиев Зульфат Гаптлахатович (10,000 руб., 100%) 745.542 699.902 7% 81 ООО "СТРОЙИМПЕКС" Мухаметшин Адель Фаридович Мухаметшин Адель Фаридович (10,000 руб., 100%) 744.237 623.237 19% 82 ООО "НЕФТЕПРОМСТРОЙ" Денисов Алексей Иванович Денисов Алексей Иванович (3,430 руб., 33.33%)

Денисов Юрий Иванович (3,330 руб., 33.33%)

НЕФТЕПРОМСТРОЙ, ООО (3,330 руб., 33.33%) 739.294 1.008.655 -27% 83 ООО "ВОЛГОПРОМСТРОЙ" Николаев Олег Юрьевич Николаев Олег Юрьевич (4,000,000 руб., 100%) 731.167 707.587 3% 84 ООО "ЛИФТ-НК" Федотова Екатерина Анатольевна Федотова Екатерина Анатольевна (11,000 руб., 100%) 731.061 512.237 43% 85 ООО "ПНГМ" Фархетдинов Ленар Асгатович Абросимов Владимир Николаевич (100,000 руб., 100%) 714.844 133.258 436% 86 ООО "СВЕТЛЫЙ ДОМ - СТ" Марнаутов Егор Викторович Шалымова Светлана Витальевна (10,000 руб., 100%) 707.461 0 0% 87 ООО "СК ВОЛГА-АВТОДОР" Фирсов Василий Алексеевич Нигматуллин Артур Анварович (16,000 руб., 100%) 706.311 1.179.610 -40% 88 ООО "ГРАНЬ ЖИЛСТРОЙ" Хафизова Роза Салиховна Хафизова Роза Салиховна (10,000 руб., 100%) 704.475 1.589.692 -56% 89 ООО "ПАРАЛЛАКС ПОВОЛЖЬЕ" Чернов Евгений Николаевич Чернов Евгений Николаевич (50,000 руб., 100%) 703.330 554.715 27% 90 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ГРАНЬ ДЕВЕЛОПМЕНТ" Волчкова Ольга Владимировна ГРАНЬ, ООО (139,197,045.01 руб., 92.80%)

Волчкова Ольга Владимировна (10,803,954.99 руб., 7.20%) 702.589 0 0% 91 ООО "РЕНТСИТИ К" Вафин Ильдар Рафаилович Вафин Ильдар Рафаилович (5,000 руб., 50%)

Усманов Альмер Гарафович (5,000 руб., 50%) 663.650 197.572 236% 92 ООО "ГСК - ПТ" Криницын Владимир Борисович Клименко Валерий Васильевич (6,000 руб., 60%)

Криницын Владимир Борисович (4,000 руб., 40%) 657.442 928.473 -29% 93 ООО "АРСУ" Управляющая компания ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС, ООО ТАГРАС-НЕФТЕГАЗСТРОЙ, ООО (10,000 руб., 100%) 656.241 926.680 -29% 94 ООО "ФСК СТРОЙТЭКС" Хайруллин Рустем Рафикович Саматов Риназ Анасович (3,340 руб., 33.40%)

Абитов Александр Викторович (3,330 руб., 33.30%)

Хусаинов Рамис Магазович (3,330 руб., 33.30%) 652.455 1.056.615 -38% 95 ООО "ДЖАСПЕР УОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ" Колесов Денис Николаевич Колесов Денис Николаевич (5,000 руб., 50%)

Хамитов Дамир Фаритович (5,000 руб., 50%) 645.120 417.001 55% 96 ООО "ГРАНАТ-СТАН ИНЖИНИРИНГ." Управляющая компания УК ГРАНАТ-СТАН ГРУПП., ООО Ковалева Алина Сергеевна (119,988 руб., 99.99%)

Ромашина Елена Сергеевна (12 руб., 0.010%) 641.765 336.500 91% 97 ООО "РБР 16" Сунгатуллин Тагир Зайнуллович Сунгатуллин Тагир Зайнуллович (4,000 руб., 40%)

Краснов Эдуард Владимирович (3,000 руб., 30%)

Шарипов Марат Мансурович (3,000 руб., 30%) 634.210 622.163 2% 98 ООО "РНК+" Рослова Евгения Ивановна Рослова Евгения Ивановна (10,000 руб., 100%) 623.086 266.907 133% 99 ООО "КСС-Д" Ахметова Фарида Ирековна Ахметова Фарида Ирековна (12,000 руб., 100%) 618.061 1.025.135 -40% 100 ООО "АВАНГАРД" Родионов Сергей Николаевич Родионов Сергей Николаевич (10,000 руб., 100%) 614.280 818.619 -25%