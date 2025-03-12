Трое прокуроров против трех адвокатов: в Казани стартует суд над экс-главой КирМоса Сергеем Мироновым

Вину по всем эпизодам своего дела арестованный экс-чиновник по-прежнему отрицает

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани приступает к рассмотрению уголовного дела Сергея Миронова. Бывший глава двух районов Казани не признает вину ни по одному из эпизодов, при этом его матерью частично возмещен ущерб, — передает с заседания журналист «Реального времени».

Интересы подсудимого по договору представляют трое адвокатов из команды бюро «А2К Лигал» — Рамиль Ахметгалиев, Николай Соколов и Тимур Табакчи. Для противостояния им создана целая группа гособвинителей. Сегодня на процесс их пришло трое — представитель прокуратуры Татарстана Айрат Ибрагимов и двое его коллег из прокуратуры Советского района Светлана Белова и Лилия Суркова.

На заседании Миронов представился отцом трех сыновей и дочки в возрасте от 4 до 11 лет. И попросил суд разрешить конвою передать ему в стеклянный «аквариум» хотя бы один из костылей, чтобы можно было опираться, вставая. Объяснил, что вследствие коронавируса получил заболевание тазобедренного сустава и нуждается в его замене, а пока может передвигаться лишь на костылях.

Председательствующая по делу судья разрешила обвиняемому не вставать ради ответов, объяснив — вопрос о передаче костыля не в ее компетенции, тут у конвоя свои требования. Миронов разрешением отвечать сидя не воспользовался — отвечал, опираясь на стенки камеры.



Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, финальное обвинение экс-главе двух районов утверждал Альберт Суяргулов. В нем — четыре эпизода: злоупотребление полномочиями с согласованием задним числом перепланировки в помещениях своей матери, где открыли «Пятерочку», и три эпизода превышения полномочий с фиктивным трудоустройством в МУП «ДРЭУ» родни двух водителей служебной иномарки Миронова. Ущерб по зарплатным эпизодам составляет 2,6 млн рублей. При этом обвинения в хищении этих средств мошенническим путем с бывшего чиновника сняли.

Ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей на финише следствия погасила Ирина Миронова, мать обвиняемого. Остаток в 900 тысяч с лишним перевести не смогла, поскольку вовремя не получила актуальные реквизиты администрации Кировского и Московского района.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Уголовным дело бывшего главы КирМоса Сергея Миронова стало лишь в прошлом году, но фактически его преследование началось еще в 2023-м — с прокурорского иска о «раскулачивании» руководителя и его родни на 308 млн рублей. Решение по иску не принято до сих пор, однако глава успел потерять должность по утрате доверия и оказаться в СИЗО.

Иск об обращении 63 объектов недвижимости в доход государства не рассмотрен до сих пор — в доводах сторон в закрытом режиме разбирается Верховный суд Татарстана. Ходатайство защиты о рассекречивании процесса и его переносе назад, в Кировский райсуд Казани, было отклонено, и это решение устояло в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции.

На оглашение обвинения прокурорам понадобился час. После чего судья приняла решение отложить заседание и выслушать позицию подсудимого и его защитников по существу претензий 24 марта. Миронов и адвокаты не возражали, однако попросили решить технический вопрос — рассмотреть ходатайство об исключении супруги обвиняемого из числа свидетелей защиты и позволить ей посещать судебные заседания в качестве слушателя. «Она допрашивалась в ходе следствия лишь по характеризующим моментам», — объяснил суду Рамиль Ахметгалиев. Гособвинители возражали, и судья признала заявленное ходатайство преждевременным. Она сообщила — к рассмотрению вопроса о статусе Ольги Мироновой суд может вернуться после того, как свои доказательства в суде представит сторона обвинения.

По завершении процесса Миронов кратко сообщил журналистам — предъявленные обвинения не признает в полном объеме. На вопрос «Реального времени» относительно погашения ущерба обещал ответить попозже. Адвокат подсудимого сообщил, что на следующем заседании защита представит развернутую позицию по эпизодам обвинения.