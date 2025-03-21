Эксперты: лизинг недвижимости может стать альтернативой ипотеке

Эксперты прогнозируют, что ставки по лизингу жилья в рамках девелоперского бизнеса могут составить 15—17% при ставках по ипотеке более 25%

На фоне высоких ипотечных ставок все больше компаний и предпринимателей начинают рассматривать лизинг недвижимости как альтернативу традиционному банковскому кредитованию. В отличие от ипотеки, лизинговая схема финансирования доступна только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По подсчетам аналитиков KEY CAPITAL, число лизинговых сделок с жилыми зданиями и помещениями в 2024 году в пять раз превысило показатель 2023 года. Эксперты прогнозируют, что ставки по лизингу жилья в рамках девелоперского бизнеса могут составить 15—17% при ставках по ипотеке более 25% (разница — 8—10 процентных пунктов).

Эксперты, в частности руководитель отдела лизинга недвижимости ООО «Лизинг-Трейд» Розалия Миндарова, отмечают еще один важный фактор, привлекающий бизнес к лизингу, — возможность оптимизации налоговых расходов за счет учета НДС и списания затрат на содержание объекта.

Массовый рынок лизинга жилой недвижимости в России пока не сформирован, но в сегменте коммерческой и элитной недвижимости популярность этого инструмента растет.