Дембич Александр Алексеевич
Общая информация
Заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ
Образование:
Казанский инженерно-строительный институт, архитектурный факультет (1973), кандидат архитектуры, доцент
Трудовая деятельность:
С 1973 года — преподаватель кафедры архитектурного проектирования, заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест факультета архитектуры КГАСУ, профессор.
1983 — защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата архитектуры.
1986 — 1989 — декан архитектурного факультета.
Помимо педагогической деятельности активно занимается общественной проектной и научно-методической работой в области архитектуры и градостроительства.
1985 — 2004 гг. являлся членом правления союза архитекторов РТ.
Один из разработчиков концепции градостроительного развития г. Казани; градостроительного устава г. Казани; стратегия развития г. Казани до 2015 г.; проекта детальной планировки центральной части г. Казани (коллектив авторов в 2003 г. удостоен Большой медали РААСН).
В настоящее время в составе авторских коллективов принимает участие в разработках генерального плана г. Казани и генерального плана г. Альметьевска.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Телефон: + 7(843) 510-47-04
- Email: grado@kgasu.ru
- Сайт: www.kgasu.ru
Дата последнего обновления: 02.06.2018