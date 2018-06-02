Список персон

Дембич Александр Алексеевич

Образование и наука, Строительство
Дембич Александр Алексеевич

Общая информация

Заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ

Образование:

Казанский инженерно-строительный институт, архитектурный факультет (1973), кандидат архитектуры, доцент

Трудовая деятельность:

С 1973 года — преподаватель кафедры архитектурного проектирования, заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест факультета архитектуры КГАСУ, профессор.

1983 — защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата архитектуры.
1986 — 1989 — декан архитектурного факультета.

Помимо педагогической деятельности активно занимается общественной проектной и научно-методической работой в области архитектуры и градостроительства.

1985 — 2004 гг. являлся членом правления союза архитекторов РТ.

Один из разработчиков концепции градостроительного развития г. Казани; градостроительного устава г. Казани; стратегия развития г. Казани до 2015 г.; проекта детальной планировки центральной части г. Казани (коллектив авторов в 2003 г. удостоен Большой медали РААСН).


В настоящее время в составе авторских коллективов принимает участие в разработках генерального плана г. Казани и генерального плана г. Альметьевска.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Телефон: + 7(843) 510-47-04
  • Email: grado@kgasu.ru
  • Сайт: www.kgasu.ru

Дата последнего обновления: 02.06.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам