Дембич Александр Алексеевич

Общая информация

Заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ

Образование:

Казанский инженерно-строительный институт, архитектурный факультет (1973), кандидат архитектуры, доцент

Трудовая деятельность:

С 1973 года — преподаватель кафедры архитектурного проектирования, заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест факультета архитектуры КГАСУ, профессор.



1983 — защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата архитектуры.

1986 — 1989 — декан архитектурного факультета.

Помимо педагогической деятельности активно занимается общественной проектной и научно-методической работой в области архитектуры и градостроительства.

1985 — 2004 гг. являлся членом правления союза архитекторов РТ.



Один из разработчиков концепции градостроительного развития г. Казани; градостроительного устава г. Казани; стратегия развития г. Казани до 2015 г.; проекта детальной планировки центральной части г. Казани (коллектив авторов в 2003 г. удостоен Большой медали РААСН).



В настоящее время в составе авторских коллективов принимает участие в разработках генерального плана г. Казани и генерального плана г. Альметьевска.







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