На строительство челнинского онкодиспансера выделили еще 740 миллионов

Новый тендер

Главинвестстрой РТ объявил новый тендер на строительство филиала Республиканского онкодиспансера в Набережных Челнах. Начальная цена контракта по второй закупке составляет 741,3 миллиона рублей.

В 2019 году ГИСУ уже заказывало работы по возведению диспансера — это был тендер на 279,1 миллиона рублей. Единственным участником торгов и исполнителем стало ООО «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова.

Таким образом, к сегодняшнему дню стоимость строительства превысила 1,02 млрд рублей. Всего же на онкодиспансер предполагается потратить 2,19 миллиарда рублей из федерального и республиканского бюджетов в рамках национального проекта «Здоровье».

Строительство онкодиспансера началось в прошлом году. В феврале мэр Челнов Наиль Магдеев проверил, как идут работы. Судя по фотоотчету, подрядчик возвел железобетонный каркас, завершал кирпичную кладку и приступил к начальным работам по внутренней отделке. Полностью закончить строительные работы обещают в III квартале 2020-го, а потом до конца года установить оборудование и завершить отделку помещений.

В феврале мэр Челнов Наиль Магдеев проверил, как идут работы. Фото vestikamaza.ru

На что пойдут 2,19 миллиарда?

Ранее уже сообщалось, что челнинский онкодиспансер будет находиться рядом с корпусами БСМП. Под здание выделен земельный участок площадью 2 780,15 кв. м. Общая площадь помещений в нем составит 8 544,19 кв. м, из них 6 415 кв. м — амбулаторно-онкологический центр, а на 2 129,19 кв. м разместится радиотерапевтический корпус.

По проекту, прикрепленному к тендеру, в отделении амбулаторной хирургии разместятся две операционные. В онкоцентре пациентов будут принимать врачи семи специальностей: абдоминальный онколог, торакальный онколог, онкоуролог, дерматолог-онколог, онкогинеколог, маммолог, ЛОР-онколог.

Предусмотрено отделение химиотерапии на 16 коек — пять палат по три койки и одна палата на одну койку. А еще в современном онкоцентре будут эндоскопическое отделение, кабинеты функциональной диагностики, отделение лучевой диагностики, рентген-диагностические кабинеты, кабинет рентгеновской компьютерной томографии, лаборатории, отделение выездной паллиативной помощи, радиотерапевтическое отделение. Запланированы и другие помещения, в том числе теплый переход в здание БСМП.

Челнинский онкодиспансер будет находиться рядом с корпусами БСМ. Фото сhelny-biz.ru

100 тысяч посещений в год

Амбулаторно-онкологический центр будет рассчитан на 200 посещений в смену (100 тысяч посещений в год), как следует из технической документации. Предполагается, что его врачи будут проводить 4,5 тысячи операций в год. Мощность радиологического корпуса — 60 посещений в смену или 30 тысяч сеансов лучевой терапии в год.

Предварительно режим работы амбулаторно-онкологического центра планируется организовать в две смены. С понедельника по пятницу медики будут работать с 7.00 до 13.00 и с 13.00 до 19.00. Работать здесь, согласно проекту, будут 189 человек медперсонала и 12 человек из числа административного персонала.

Евгений Калашников