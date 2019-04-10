«Штрафная рота»: 125 предприятий РТ должны ГИБДД 23,5 млн рублей — среди них есть госкомпании, РКБ, даже УФСИН

В списке штрафников как госкомпании, включая крупнейшие больницы Минздрава РТ и даже колонии УФСИН РТ, так и коммерческие. СК Равиля Зиганшина и автомонстр Шафагата Тахаутдинова — в лидерах по числу нарушений

В настоящий момент в долгу перед ГИБДД находится больше сотни государственных и коммерческих предприятий, которые нарушили ПДД, были оштрафованы, но «забыли» оплатить штрафы уже на 23,5 млн рублей. Среди проштрафившихся две крупные больницы Минздрава РТ, включая РКБ, которые лидируют и по числу нарушений: на двоих медучреждения нарушили 376 раз. И отказались платить. Учитывая, что с проштрафившихся взимают необходимое судебные приставы, то, к примеру, Альметьевское ПОПАТ и «Управление материального обеспечения» Минземимущества РТ, на которых тоже висит «просрочка ГИБДД», могут лишиться части своего автопарка. Среди нарушителей аналитическая служба «Реального времени», изучив «штрафной батальон», нашла даже две колонии УФСИН. В числе рекордсменов по числу нарушений есть как стройкомпания Равиля Зиганшина, так и транспортный автомонстр и предприятие, отвечающее за хоккейный клуб «Ак Барс».

«В долгу перед ГИБДД»: 125 государственных и коммерческих компаний просрочили выплату штрафов на 23,5 млн рублей

Два года назад газета «Реальное время» писала, что согласно статистике в Татарстане не оплачиваются 16% от всех выписанных штрафов ГИБДД, после чего за просроченные штрафы судебным приставам направляют больше миллиона постановлений о принудительном исполнении. Сколько в этих 16% сидит юридических лиц, неизвестно. Но они просрочивают выплату штрафов тоже. И в настоящий момент, по данным ГИБДД, в Татарстане 3 655 дел об административных нарушениях находятся в стадии исполнительного производства: 125 компаний как государственных, так коммерческих, работники которых нарушили те или иные правила дорожного движения, должны государству 23,5 млн рублей. И это имеются в виду только просроченные штрафы.

Еще четыре дела об административном нарушении заведено на приход Казанской соборной мечети «Аль-Марджани» мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов Казани ДУМ РТ. Мусульманская организация должна за превышение скорости или нарушение правил парковки, правда, всего 2 тыс. рублей.

Две больницы Минздрава — РКБ и Высокорская ЦРБ — нарушили ПДД уже 376 раз на двоих

Согласно списку проштрафившихся и не заплативших, а дело касается теперь судебных приставов, нарушают ПДД и отказываются или «забывают» потом платить есть не только крупные строительные и нефтяные компании Татарстана, но и предприятия и организация, прямо принадлежащие государству.

К примеру, «Высококогорская центральная районная больница» ответственна уже за неисполнение 230 исполнительных листов. Ее сотрудники насовершали нарушений на 148,3 тыс. рублей. И до сих пор больница, которой заведует Минздрав РТ, не заплатила ни одного штрафа. 146 штрафов висит еще на одной больнице Минздрава РТ — РКБ МЗ РТ. Сумма, казалось бы, для такого крупного медучреждения несущественная — 97,3 тыс. рублей — но платить больница, по-видимому, не хочет.

Высококогорская центральная районная больница ответственна уже за неисполнение 230 исполнительных листов. Фото 2gis.ru



Альметьевское ПОПАТ и «Управление материального обеспечения» Минземимущества РТ могут лишиться своих авто

Принадлежащее Минземимуществу РТ ГБУ «Управление материального обеспечения» задолжало ГИБДД почти 80 тыс. рублей. Ее сотрудники уже успели нарушить ПДД 79 раз. Черемшанский лесхоз (принадлежит Минленсхозу РТ) оштрафован был всего дважды, зато на общую сумму в 71,5 тыс. рублей. Ни одно из ведомств не снизошло до своевременной оплаты, истребовать эти деньги теперь попробуют судебные приставы. А последние, напомним, вправе, арестовать и автомобили, принадлежащие этим госучреждениям-штрафникам.

Нарушают даже госучреждения, прямо ответственные за порядок на дорогах: так, АО «Альметьевское ПОПАТ», занимающееся пассажирскими перевозками и принадлежащее корпорации «Татавтотранс», нарушило ПДД восемь раз (при том, что при нарушении могли пострадать и пассажиры Альметьевска) на 51 тыс. рублей, очевидно, за нарушения ПДД на городских дорогах, что усугубляет положение дел.

Отвечающие за исполнение наказаний — две колонии УФСИН — в РТ нарушают тоже

Рекордсмены по числу нарушений — компания Равиля Зиганшина и автомонстр Шафагата Тахаутдинова

Одним из рекордсменов по числу нарушений ПДД стало ООО «Дорстрой» Равиля Зиганшина, чьи сотрудники нарушили 137 раз на сумму в 80,8 тыс. рублей. Помимо ГИБДД, «Дорстрой» должен налоговикам уже 5,5 млн рублей (данные на февраль 2019 года). При выручке в 380 млн рублей, чистая прибыль компании составила в 2017 году 962 тыс. рублей. Краткосрочная задолженность же — 2,7 млрд рублей. К слову, «Дорстрой», как и сам Зиганшин, в конце прошлого года стал поручителем по делу ФНС против ПСО «Казань» — налоговикам компания задолжала 2 млрд рублей.

Но лидером по числу нарушений является альметьевское ООО «Таграс-Транссервис» Шафагата Тахаутдинова, входящее в «Таграс-Холдинг», ставший в 2017 году мощным транспортным перевозчикомс парком более 2 тыс. единиц техники. Сам «Таграс-Транссервис» работает на свободном коммерческом рынке и обладает солидным парком еврофур, самосвалов и пассажирских автобусов. Известно, что ООО «Таграс-Транссервис» было поставщиком автобусов для участников Универсиады в Казани и обслуживало Сбербанк. На пассажирском перевозчике и нефтесервисном подрядчике висит уже 311 исполнительных листов на общую сумму 163,7 тыс. рублей. При выручке в 777,8 млн. рублей чистая прибыль в 2017 году составила 62 млн рублей (кредитов на компании на 1,7 млрд рублей).

Лидером по числу нарушений является альметьевское ООО «Таграс-Транссервис» Шафагата Тахаутдинова. Фото Олега Тихонова

Грузоперевозчик нарушил ПДД на 1,4 млн рублей и теперь повесил свой бизнес на новую компанию?

Самую большую сумму задолжало за нарушение ПДД ООО «Транспортные услуги», принадлежащая Артуру Галиуллину. По пяти административным делам на компании повисло уже 1,4 млн рублей, вероятность взимания которых, однако, стремится к нулю. Величина штрафа объясняется, по-видимому, видом бизнеса. «Транспортные услуги» занимались грузоперевозками, а штрафы за перегруз автомобиля доходят до 500 тыс. рублей.

Формально зарегистрированная в 2013 году компания сегодня действующая, но какой-либо коммерческой деятельности не ведет. Налоговикам же она проштрафилась за невыплату НДС. С 1 августа 2016 года она работает как микропредприятие, и именно в тот же день, по другому юридическому адресу Казани была зарегистрирована вторая компания Галиуллина ООО «Автотранс», занимающаяся грузоперевозками. У нее уже появилась недоимка перед ФНС, правда, незначительная — 200 рублей.

На «Транспортные услуги» с 2013 по 2017 год было заведено несколько дел о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной деятельности или перевозки. Проштрафилось ООО и перед Пенсионным фондом, который был вынужден обратиться в Арбитражный суд. Компании «Автотранс» в списке ГИБДД пока нет, зато судебным приставом она уже должна 10,5 тыс. рублей по одному из исполнительных производств.

Завод ЖБИ-2 за полгода сгенерировал сотни миллионов рублей и задолжала ГИБДД больше миллиона

Второй проштрафившийся — строительная компания, занимающаяся производством товарного бетона ООО «Завод ЖБИ-2» Бориса Меклера. По пяти делам на ней висит штрафов уже на сумму 1,3 млн рублей. Казанская компания, зарегистрированная 9 июня 2017 года, почти сразу же, 10 июля того же года, превратилась в микропредприятие, умудрившееся за какие-то полгода, по данным ФНС, получит доход в размере 188,5 млн рублей и израсходовать 186,6 млн рублей, заработав почти 2 млн рублей. Налоговикам компания по итогам 2017 года выплатили 1,1 млн рублей. Борис Меклер является (или являлся ранее) членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Гильдии арбитражных управляющих РТ» под номером 54. До бетонного бизнеса Мелкер был руководителем или замдиректора таких компаний, как ЗАО «Анком», концерн «Этакон», ТОО «Бэрл».

Среди крупнейших должников ГИБДД «дочки» «Татнефти» и ХК «Ак Барс»

Тройку штрафников закрывает нефтедобывающая компания АО «Татойлгаз», принадлежащая ПАО «Татнефть». По двум административным делам нефтяники задолжали полмиллиона рублей. До последнего времени «Татойлгаз» считалась одной из успешных малых нефтяных компаний Татарстана (по итогам 2016 года добыла 432,8 тыс. тонн нефти, уступив только ТПП «ТатРИТЭКнефть», АО «Татнефтеотдача», ЗАО «Кара Алтын» и АО «Татех». На тот момент в состав учредителей «Татойлгаза» входил экс-руководитель «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов. В ноябре 2017 года, как писала газета «Реальное время», «Татойлгаз» мог сменить своего основного владельца. Сегодня главным бенефициаром малой нефтяной компании по-прежнему является «Татнефть», делящая компанию с немецким ООО «Минералоль — Роштофф — Хандель, ГМБХ». При выручке в 7,2 млрд рублей «Татойлгаз» показал прибыль в 1,3 млрд рублей в 2017 году.

Еще одна «дочка» «Татнефти» — ООО «СКП «Татнефть-АК Барс», за которым стоит хоккейный клуб «Ак Барс», по одному только штрафу должно ГИБДД 100 тыс. рублей.

СКП «Татнефть-Ак Барс», за которым стоит хоккейный клуб «Ак Барс», по одному только штрафу должно ГИБДД 100 тыс. рублей. Фото prokazan.ru

К лениногорской СК «Ортэкс» уже снежный ком всевозможных претензий — от ГИБДД до «Ростехнадзора» — на 63 млн рублей

Крупная лениногорская строительная компания ООО «Ортэкс» Ильшата Тукаева задолжала 401,5 тыс. рублей сразу по четырем административным делам. При выручке в 6,4 млрд рублей в 2017 году компания с юго-востока РТ показала чистую прибыль всего в 8,2 млн рублей. Но интересно, что на компании висела и краткосрочная задолженность, равная выручке — 6,4 млрд рублей.

При этом, если в 2014—2015 годах в Арбитражном суде разбиралось лишь с десяток дел (о неисполнении обязательств по договорам поставки или подряда и т. д.), то в 2017-м число истцов, недовольных «Ортэксом», выросло в арифметической прогрессии, а в 2018 году превратилось уже в снежный ком.

Согласно данным судебным приставом, сейчас открыто 22 исполнительных производства. Налогов, включая пени, компания уже должна на 3,8 млн рублей, по «иным взысканиям имущественного характера не в бюджеты РФ» — всего девять исполнительных производств, «Ортэкс» должен 58,5 млн рублей. Всего затребовано 63,2 млн рублей.

Известно, что год назад компания, занимающаяся строительством объектов нефтегазодобывающей отрасли, не прошла проверку Приволжского управления Ростехнадзора, нашедшего 12 нарушений промышленной безопасности, в результате чего гендиректора компании, партнерами которой являлись «Татнефть», «Лукойл», «Транснефть», «Роснефть» и «Газпром», оштрафовали, правда, всего на 20 тыс. рублей. Тукаев владеет также самарской «Тимашевской птицефабрикой» («ОРТЭКС» в 2009 году вложил 3,2 млрд рублей в реконструкцию «Тимашевской птицефабрики»), компанией ООО «Репродукт», производителем кормов для содержащихся на фермах животных и бугульминским ООО «Племрепродукт» (учрежденное самим «Ортэксом»).

Как перед ГИБДД проштрафились и АО «Аммоний», и его подрядчик

Пятерку крупнейших должников закрывает нижнекамское ООО «Крекинг-Проф», задолжавшее 400,5 тыс. рублей по четырем административным делам ГИБДД. Принадлежащая Игорю Васильеву и Вадиму Иванову компания показала в 2017 году выручку 4,6 млрд рублей, чистую прибыль — 8,5 млн рублей.

Занимается компания предоставлением «прочих услуг в области добычи нефти и природного газа», то есть, также имеет отношение к нефте-строительной и транспортной сфере (поставка и перевозка нефтепродуктов).

АО «Аммоний» же задолжао ГИБДД 250 тыс. рублей только по одному делу. Фото Максима Платонова

В «штрафном батальоне» ГИБДД немало любопытного. Так, в нем есть как строитель АО «Аммоний» менедлеевский «Спецстрой», созданный Геннадием Парамоновым в 1990 году и ему ныне на 40% принадлежащий. «Спецстрой» проштрафился уже на 400 тыс. рублей, при этом его финансовые дела оставляют желать лучшего: при выручке в 31,4 млн рублей компания показала прибыль всего в 226 тыс., одновременно задолжав налоговикам порядка 700 тыс. рублей по 25 исполнительным производствам. Одним из главных заказчиков после постройки «Аммония» у «Спецстроя» является ОЭЗ «Алабуга». АО «Аммоний» же задолжал ГИБДД 250 тыс. рублей только по одному делу. При выручке в 16 млрд рублей, гигант в 2017 году показал убыток почти в 700 млн рублей. На предприятии лежит громадная долгосрочная нагрузка, компания должна 94,8 млрд рублей.

Штрафы ГИБДД по исполнительным листам

№ Наименование Вид деятельности Совладельцы Сумма исполнительных производств, штрафы ГИБДД, руб. Количество дел об административном правонарушении 1 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, ООО Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Галиуллин Артур Ренатович 100% 1.351.374,00 5,00 2 ЗАВОД ЖБИ-2, ООО Производство товарного бетона Меклер Борис Абрамович 100% 1.250.000,00 5,00 3 ТАТОЙЛГАЗ, АО Добыча сырой нефти ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МИНЕРАЛОЛЬ-РОШТОФФ-ХАНДЕЛЬ, ГМБХ» 50%

ТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНА, ПАО 50% 500.000,00 2,00 4 ОРТЭКС, ООО Строительство жилых и нежилых зданий Тукаев Ильшат Гасимович 100% 401.500,00 4,00 5 КРЕКИНГ-ПРОФ, ООО Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа Васильев Игорь Николаевич 50%

Иванов Вадим Владимирович 50% 400.500,00 4,00 6 СПЕЦСТРОЙ, ООО Подготовка строительной площадки Парамонов Геннадий Николаевич 40%

Ясавеев Олег Латыпович 40%

Латыпов Рустем Габдульбарович 20% 400.000,00 2,00 7 ИНВЕСТ-К, ООО Обработка отходов и лома драгоценных металлов Фомин Артем Сергеевич 100% 400.000,00 1,00 8 БЕХТЕРЕВО, ООО Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур Лазарева Зинаида Михайловна 100% 400.000,00 1,00 9 СПЕЦБУРСТРОЙ, ООО Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения Юнусов Арсен Арсланович 100% 392.800,00 60,00