ДОМ.РФ представил список городов Татарстана, где можно будет купить вторичное жилье по семейной ипотеке

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ДОМ.РФ опубликовал список городов, где с 1 апреля можно будет оформить семейную ипотеку на вторичное жилье. Программа распространяется на населенные пункты, в которых на начало 2025 года строится не более двух многоквартирных домов.

В Татарстане в список вошли следующие города: Агрыз, Азнакаево, Арск, Бавлы, Бугульма, Буинск, Иннополис, Заинск, Болгар, Кукмор, Лаишево, Лениногорск, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши и Чистополь.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Эксперты отмечают, что влияние программы на рынок будет ограниченным. По мнению заместителя директора института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяны Школьной, незначительный эффект объясняется малым количеством домов, подходящих под условия программы (возраст зданий — не старше 20 лет). Исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина оценивает долю таких объектов в малых городах на уровне 10—15%.

Ограниченный объем подходящего жилья не позволит существенно повлиять на динамику цен в целом по городам, хотя единичные случаи роста стоимости квартир в отдельных домах возможны, заключают аналитики.

Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина расширяется действие семейной ипотеки на вторичное жилье. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов.



Матвей Гавриков