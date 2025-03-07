Девелопер ТОЧНО стал партнером Domclick Digital Day в Казани

Фото: предоставлено ООО «Специализированный застройщик 1». Коммерческое обозначение ТОЧНО

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) стала титульным партнером Domclick Digital Day — масштабной конференции об инновациях рынка недвижимости от Домклик и Сбербанка.

27 февраля в столице Республики Татарстан прошла первая в 2025 году конференция Domclick Digital Day для застройщиков, руководителей агентств недвижимости и представителей строительной отрасли. Ее участниками стали более 800 представителей отрасли, онлайн-трансляцию посмотрели более 29 000 человек.

Группа компаний ТОЧНО, самый динамично развивающийся застройщик в стране*, стала титульным партнером Domclick Digital Day. Директор по продажам ГК ТОЧНО Александр Михайлов и директор проектов Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Артем Петросян поделились первыми результатами «цифровой трансформации». Договор о внедрении в работу девелопера новых технологий для увеличения рентабельности и развития конкурентоспособности на рынке ТОЧНО и Сбер заключили в августе 2024 г.

За 6 месяцев проекта ТОЧНО сократила время адаптации новых сотрудников на 40%, ускорила бизнес-процессы на 20%; объединила более 2 тыс. партнеров на единой платформе; внедрила речевую аналитику для call-центров и отдела качества.

предоставлено ООО «Специализированный застройщик 1». Коммерческое обозначение ТОЧНО

«Активно работаем над внедрением технологий в строительство. Цифровизация помогает нам быстрее реагировать на изменения рынка, искать дополнительные ресурсы в разработке новых продуктов для клиентов. Мы уверены в экспертах Сбера, нашего давнего партнера, и нацелены на эффективный результат», — отметил Александр Михайлов, директор по продажам ГК ТОЧНО.

Отметим, что ТОЧНО — один из первых девелоперов, который участвует в комплексном партнерстве с ведущим банком страны.

На конференции партнерский отдел ТОЧНО также представил стенд, где презентовал свой портфель проектов: сегодня девелопер построил, обслуживает и возводит 5,4 млн кв.м в 6 регионах и 13 городах России. Соглашения с девелопером подписали более 90 представителей агентств недвижимости.

Особый интерес у гостей вызвал дебютный проект ТОЧНО в Республике Татарстан. Девелопер построит в Зеленодольске «город-курорт» по механизмам КРТ — площадью 88 га и с собственным озером. В планах — еще один проект в г. Казани. Суммарно ГК ТОЧНО инвестирует в развитие Республики Татарстан 300 млрд рублей.

ГК ТОЧНО примет участие еще в трех конференциях Domclick Digital Day: 24–25 апреля во Владивостоке, 24 июля в Тюмени и 2 декабря в Москве.

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