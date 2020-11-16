Иннополис потребовал 2 миллиарда с ПСО «Казань» за недостроенный технопарк и нашел нового подрядчика

Фото: Максим Платонов

Миллиарды в десяти исках

Администрация особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» намерена взыскать свыше 2,23 млрд рублей с ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. Иски от лица ОЭЗ уже зарегистрировал Арбитражный суд Татарстана.

Всего администрация ОЭЗ направила разом десять исков на различные суммы. Самый крупный из них — на 1,26 млрд рублей.



ПСО «Казань» можно считать одним из «зодчих» Иннополиса. Компания строила дорогу, ведущую к городу высоких технологий, прокладывала там коммуникации, построила школу, детсад, пожарное депо, а также знаменитый технопарк им. Попова. Его площадь составляет 40 тыс. кв. м., он рассчитан на 2,2 тыс. рабочих мест.

Как следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс», в период 2015—2016 гг. ПСО заключило с ОЭЗ «Иннополис» контракты на сумму как минимум в 7,98 млрд рублей. И это не считая еще одного, который и оказался в центре судебных разборок.

ПСО «Казань» можно считать одним из «зодчих» Иннополиса. Фото Романа Хасаева

В 2016 году сообщалось, что ПСО «Казань» станет подрядчиком строительства нового, второго по счету технопарка, который будет носить имя Н.И. Лобачевского. Его общая площадь — 30 тыс. кв. метров, он рассчитан на 1,5 тыс. рабочих мест. В нем должно быть пять этажей. Сумма контракта составляла 2,06 млрд рублей, что сопоставимо с суммой поданных недавно исков.

Как сроки сдачи технопарка сдвинулись на четыре года

Изначально контракт предполагал, что новый технопарк появится уже в конце 2017 года, однако после этого сроки начали сдвигаться. В 2019 году курирующий Иннополис вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов сначала прогнозировал, что здание сдадут до конца года, после сдвинул сроки до середины 2021 года.

— С чем связан перенос сроков? В этом проекте участвовало ПСО «Казань» — именно в тот момент, когда велись работы по строительству стадионов и других объектов в рамках подготовки к ЧМ по футболу. Следовательно, силы были переброшены на чемпионат и произошло замедление строительства, — комментировал Шайхутдинов ситуацию в декабре 2019-го.

К концу 2019 года, по словам Шайхутдинова, заполненность технопарка составляла 90%. Фото Максима Платонова

Тем временем свободные площади в первом технопарке сокращались: к концу 2019 года, по словам Шайхутдинова, заполненность технопарка составляла 90%. Прогнозировалось, что закончатся площади уже к I кварталу 2021 года. Чтобы оттянуть этот момент, из технопарка в здание инженерного центра переводили сотрудников самой ОЭЗ «Иннополис».

Однако, судя по всему, после этого в ОЭЗ «Иннополис» устали ждать у моря погоды. В информации о контракте на второй технопарк на сайте госзакупок (речь в нем идет о строительстве второго технопарка, однако ПСО «Казань» там не упоминается, только заказчик») указано, что в марте 2020 года исполнение договора прекращено в связи с его расторжением.

Новым подрядчиком станет еще один «король госзаказа»

В пресс-службе ОЭЗ «Иннополис» подтвердили, что судебные иски связаны с расторжением контракта, причем расторжение произошло по соглашению сторон.

— Согласно условиям соглашений о расторжении договоров суммы неотработанных авансов подлежали возврату в 2020 году. В связи с нарушением срока возврата сумм неотработанных авансов АО «ОЭЗ «Иннополис» поданы в Арбитражный суд Республики Татарстан исковые заявления, — сообщили в ОЭЗ «Иннополис».

В связи с нарушением срока возврата сумм неотработанных авансов АО «ОЭЗ «Иннополис» поданы в Арбитражный суд Республики Татарстан исковые заявления. Фото Максима Платонова

Более того, в администрации также назвали нового подрядчика — им стал еще один крупный республиканский строитель и «король госзаказа», ООО «Евростройхолдинг+».

— Работы ведутся в соответствии с графиком строительства. Готовность объекта — 95%. В начале 2021 года технопарк будет готов принять новых резидентов, партнеров и стартапы. В настоящее время ведутся переговоры с компаниями, заинтересованными в аренде помещений в новом технопарке, — сообщили в ОЭЗ «Иннополис» «Реальному времени».

«Евростройхолдинг+» входит в тройку крупнейших стройкомпаний Татарстана, согласно рейтингу «Реального времени». Издание подробно писало о проектах компании, среди которых — реставрация объектов Казанского кремля, крытый экстрим-парк, новое здание Советского райсуда Казани и многое другое.



В ПСО «Казань» пока не прокомментировали расторжение контракта и судебное разбирательство.

Александр Артемьев