На ремонт Дома дружбы народов в Казани выделили 100 млн рублей

Еще деньги выделили на шесть ДК в районах

Главное строительное управление Татарстана объявило электронный аукцион на проведение капитального ремонта семи домов культуры и одного специализированного учреждения. Согласно информации с официального портала государственных закупок, начальная цена контракта составляет 227,2 млн рублей.

Больше всего — 100 млн рублей — выделили на ремонт Дома дружбы народов Татарстана, который находится на улице Павлюхина в Казани. О планах отремонтировать здание заявляли два года назад.

Также деньги выделили на ремонт следующих объектов:

Черемшанского сельского Дома культуры в Апастовском районе (42,6 млн рублей);

Каран-Азиковского сельского клуба в Мензелинском районе (9,1 млн рублей);

Нармонского сельского Дома культуры в Лаишевском районе (16,8 млн рублей);

Нижненаратбашского сельского Дома культуры в Буинском районе (15 млн рублей);

Бишнинского сельского Дома культуры в Зеленодольском районе (35,6 млн рублей);

Масловского сельского Дома культуры в Рыбно-Слободском районе (8,1 млн рублей).

Закупка осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Прием заявок начался 27 февраля и продлится до 7 марта. Итоги аукциона будут подведены 11 марта текущего года.

По условиям контракта, все работы должны быть завершены до 16 января 2026 года.

Матвей Гавриков