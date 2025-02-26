Количество доступных квартир в новостройках Казани сократилось

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Казани в феврале составила 234 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Стоимость недвижимости на первичном рынке в российских городах-миллионниках начала стагнировать в первые три недели февраля в сравнении с январем, по данным сервиса «Яндекс Недвижимость».

Медианная цена метра в феврале в новостройках миллионников находится на уровне 180 000 рублей, за месяц она снизилась на 0,1%. Средняя полная цена за месяц не изменилась и осталась на уровне 9 млн рублей. При этом почти в половине мегаполисов отмечается более значительное сокращение цены.

В Казани медианная стоимость квадратного метра в новостройках в феврале составила 234 000 рублей. За месяц она увеличилась на 2,3%. При этом количество доступных предложений сократилось на 8,9%. Средняя полная стоимость квартиры на первичном рынке в феврале составила 12,2 млн рублей. Средняя площадь лота в Казани составляет 56 кв.м.



В среднем по российским мегаполисам количество объявлений о продаже новостроек в феврале 2025 года увеличилось на 4,9% относительно января, что связано с возвращением активности девелоперов к стандартным объемам после завершения новогодних праздников.

Миллионниками с самой высокой медианной ценой квадратного метра стали Москва (+1,8% за месяц до 397 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (-0,7% до 279 000 р/кв.м), Казань (+2,3% до 234 000 р/кв.м), Нижний Новгород (-0,7% до 185 000 р/кв.м) и Новосибирск (+5,3% до 167 000 р/кв.м).



Дарья Беззубова