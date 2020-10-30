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Стало известно, кто займется переделкой нового казанского зоопарка

09:38, 30.10.2020 1
Стало известно, кто займется переделкой нового казанского зоопарка
Фото: Илья Репин

Реконструкцией нового казанского зоопарка займется компания «Евростройхолдинг+». Компания предложила выполнить работы за 477,4 млн рублей при стартовой цене контракта 479,8 млн рублей.

В техзадании указано, что зоопарк нуждается в прокладке дополнительных систем водопровода, отопления, канализации, освещения, вентиляции. В зоопарке появится видеонаблюдение, молниезащита, система «электропастух» для животных. Запланирован большой перечень общестроительных работ, благоустройство территории, в том числе вокруг кафе. Новой части зооботсада необходимы архитектурные решения, художественное оформление пространства и вольеров.

Фото Максима Платонова

Напомним, что зоопарк «Река Замбези» в Казани, открытый меньше года назад, требует переделки почти на полмиллиарда рублей. Международные кураторы считают, что он опасен для африканских животных.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:52
    Реконструкция — процесс обновления устаревшего объекта для использования его в новых условиях. Кто допустил?
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