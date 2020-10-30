Стало известно, кто займется переделкой нового казанского зоопарка

Фото: Илья Репин

Реконструкцией нового казанского зоопарка займется компания «Евростройхолдинг+». Компания предложила выполнить работы за 477,4 млн рублей при стартовой цене контракта 479,8 млн рублей.



В техзадании указано, что зоопарк нуждается в прокладке дополнительных систем водопровода, отопления, канализации, освещения, вентиляции. В зоопарке появится видеонаблюдение, молниезащита, система «электропастух» для животных. Запланирован большой перечень общестроительных работ, благоустройство территории, в том числе вокруг кафе. Новой части зооботсада необходимы архитектурные решения, художественное оформление пространства и вольеров.



Фото Максима Платонова

Напомним, что зоопарк «Река Замбези» в Казани, открытый меньше года назад, требует переделки почти на полмиллиарда рублей. Международные кураторы считают, что он опасен для африканских животных.

