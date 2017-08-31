ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»

Общая информация

Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ РТ) создано в 1960 г. Изначально занималось строительством школ, объектов здравоохранения, жилья. В 1990-е г. деятельность ГИСУ РТ расширилась.На сегодняшний день структура управления состоит из 25 отделов и 300 сотрудников с двумя территориальными отделами в г. Набережные Челны и г. Альметьевск.В 2014 году в состав ГКУ «Главивестстрой РТ» вошло Государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству подземных транспортных сооружений», которое ныне переименовано в отдел строительства подземных транспортных сооружений ГКУ «ГИСУ РТ».

В этом же году на базе «Главинвестстрой РТ» была создана некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан».



ГИСУ РТ является главным заказчиком Правительства РТ, реализует инвестиционно-строительные проекты «под ключ», осуществляя предпроектную подготовку, проектирование, организацию тендерных торгов по выбору исполнителей ПИР, СМР и поставщиков оборудования, строительный контроль, ввод объектов в эксплуатацию.

Руководитель - Айзатуллин Марат Мансурович

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