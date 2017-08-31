ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ»
Общая информация
Государственное казенное учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» (ГИСУ РТ) создано в 1960 г. Изначально занималось строительством школ, объектов здравоохранения, жилья. В 1990-е г. деятельность ГИСУ РТ расширилась.На сегодняшний день структура управления состоит из 25 отделов и 300 сотрудников с двумя территориальными отделами в г. Набережные Челны и г. Альметьевск.В 2014 году в состав ГКУ «Главивестстрой РТ» вошло Государственное казенное учреждение «Дирекция по строительству подземных транспортных сооружений», которое ныне переименовано в отдел строительства подземных транспортных сооружений ГКУ «ГИСУ РТ».
В этом же году на базе «Главинвестстрой РТ» была создана некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан».
ГИСУ РТ является главным заказчиком Правительства РТ, реализует инвестиционно-строительные проекты «под ключ», осуществляя предпроектную подготовку, проектирование, организацию тендерных торгов по выбору исполнителей ПИР, СМР и поставщиков оборудования, строительный контроль, ввод объектов в эксплуатацию.
Руководитель - Айзатуллин Марат Мансурович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул. Лесгафта, 29
- Телефон: (843) 264-80-00
- Email: gisu.rt@tatar.ru
- Сайт: http://gisu.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 31.08.2017