Девелопер ТОЧНО объявил старт продаж проекта «Васильевский остров» в Республике Татарстан

Новый город-курорт на 10 тысяч жителей возведут в Зеленодольске по механизмам комплексного развития территорий

Фото: предоставлено пресс-службой ГК "ТОЧНО"

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) объявила старт продаж жилого комплекса «Васильевский остров». Новый город-курорт на 10 тысяч жителей возведут в Зеленодольске по механизмам комплексного развития территорий — он станет одним из самых масштабных проектов в регионе.

Дебютный проект в Республике ТОЧНО возводит в поселке Васильево, вблизи Зеленодольска. Комплекс станет продолжением заповедного памятника природы «Ильинская балка» и будет расположен в 10 минутах езды от Зеленодольска, в 40 — от центра Казани. Около часа займет дорога до аэропорта.

Город-курорт с инфраструктурой столичного уровня площадью 88 га объединит 64 дома высотностью от 6 до 14 этажей. ТОЧНО возводит «Васильевский остров» по механизмам комплексного развития территорий — в проекте предусмотрены социальный, спортивный, гастрономический, бытовой, развлекательный и медицинский кластеры.

предоставлено пресс-службой ГК "ТОЧНО"

Так, под социальную инфраструктуру в «Васильевском острове» запланировано 5,6 га: здесь появятся школа на 1 224 ученика, два детских сада по 340 мест каждый, детская и взрослая поликлиника на 200 посещений. Построят и фитнес-клуб с акватермальным комплексом Balance — авторской фитнес-сети девелопера, которая уже представлена в Краснодаре и Туапсе.

Сердце проекта — собственное озеро, вокруг которого ТОЧНО сконцентрирует курортную инфраструктуру: пляж, прокатную лодочную станцию, панорамный ресторан с террасой и ярморочную площадь. Живописный водоем превращает «Васильевский остров» в круглодичный курорт.

Почти треть территории проекта — более 300 тыс.кв.м — отвели под озеленение и благоустройство. Также предусмотрены просторные площадки для питомцев и лапомойки в каждом литере. Безопасность придомовой территории обеспечат круглосуточное видеонаблюдение и зонированный паркинг на 2500 машино-мест.

Под коммерцию выделили 30 тыс. кв.м — в комплексе будут представлены магазины известных брендов, салоны красоты, кафе и рестораны, аптеки. «Васильевский остров» обеспечит более 4 тыс. новых рабочих мест и создаст условия для развития частного бизнеса — для предпринимателей доступны офисные помещения от 40 до 1000 кв.м.

предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Девелопер открыл продажи первых 4-х корпусов проекта. В наличии — студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры от 25 до 93 кв.м для разных сценариев жизни. Предусмотрены комфортные платежи до окончания строительства корпусов.

Реализация проекта I этапа ЖК «Васильевский остров» запланирована на II квартал 2027 года.

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