Казанский суд удовлетворил антикоррупционный иск на 31 млн рублей к сотруднику Следкома

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Советский райсуд Казани вынес решение по иску прокурора Татарстана к экс-главе отдела по Приволжскому району Казани Следкома Марселю Мустафину, ныне работающему на посту и. о. руководителя райотдела СК в Нижнем Новгороде. Требования об обращении в доход государства недвижимости и денежных средств на 34 млн рублей удовлетворены частично — почти на 31 млн рублей, суд исключил один из пунктов исковых требований, передает с места журналист «Реального времени».

Напомним, в сентябре 2023-го на рассмотрение в районный суд Казани поступил иск к Мустафину и членам его семьи за подписью Илдуса Нафикова, ныне прокурора Марий Эл. Еще одним из соответчиков глава надзорного ведомства республики указал бывшего одноклассника ВИП-следователя — Алмаза Залалтдинова, который в рамках расследования уголовного дела в статусе подозреваемого и обвиняемого заявил, что являлся номинальным владельцем части активов Мустафина. В суде по «раскулачиванию» Залалтдинов эти показания подтвердил.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Исковые требования надзорного ведомства касаются периода службы ответчика в 2015—2023 годах на посту начальника следственного отдела по Приволжскому району Казани и приобретений на 34 млн 40 тысяч рублей. Сюда включены Lexus 2018 года выпуска Эльзы Мустафиной и пять объектов недвижимости: нежилое помещение 138,4 кв. м на ул. Фучика (также зарегистрировано на Мустафину), участок 0,13 га (оформлен на Залалтдинова) с недостроенными коттеджем и баней в поселке «Алтан». Также в стоимость иска включены уже проданные активы — квартира в Турции и нежилое помещение в Казани, за которые прокуратура выставила счет на 6 млн рублей, требуя изъять остальное в натуральном виде.

Суд согласился с доводами прокуратуры по активам в «Алтане», постановив прекратить право собственности Залалтдинова на эти объекты, а также по нежилому помещению на улице Фучика и иномарке. При этом постановил взыскать с Мустафиных только 2,7 млн рублей — средства от продажи квартиры в Турции. Еще одно нежилое помещение оставлено в собственности семьи.

В параллельном гражданском споре на активы в «Алтане» с апреля 2023-го претендует друг Мустафина и бизнесмен Эдуард Спиридонов. В Приволжском райсуде он утверждал — давно выкупил этот участок у Залалтдинова, но не оформлял на себя, потому что прежний собственник взялся построить ему дом, а теперь якобы хочет все забрать себе. В сентябре 2024-го райсуд требования Спиридонова к Залалтдинову отклонил, а по встречному иску признал недействительными все договоры, допсоглашения и расписки о получении денег, установив, что данные документы Залалтдинов заполнял задним числом по просьбе Мустафина, при этом сам выступал лишь номинальным собственником имущества.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Впрочем, в силу это решение не вступило — забуксовало в апелляционной инстанции. Очередное заседание Верховного суда РТ по этому спору состоялось 10 марта и было отложено на месяц ввиду подачи дополнений к апелляционным жалобам адвокатами Мустафина и Спиридонова.

Тем временем в Приволжском райсуде Казани огласили приговор Залалтдинову и его супруге — оба признаны виновными в мошенничестве и наказаны условными сроками.