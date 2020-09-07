Реставратор казанских цирка и кремля займется реконструкцией НКЦ за почти два миллиарда

Реконструкцию здания бывшего Национального культурного центра «Казань» под размещение Национальной библиотеки Татарстана с пристроем читального зала выполнит «Евростройхолдинг+». Об этом говорится в материалах сайта госзакупок. Победителя определили 4 сентября.



ООО «Евростройхолдинг+» занималось строительством многофункционального комплекса класса «А» на месте снесенного в центре города комбината «Здоровье». Компания также известна как реставратор казанских цирка и кремля, а также застройщик собора Казанской иконы Божией Матери и других знаковых объектов.



Напомним, что стоимость одного тендера на выполнение строительно-монтажных и прочих работ, в том числе установку и монтаж оборудования, составляет 961,6 млн рублей, второго — 930,4 млн.

