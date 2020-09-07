Камиль Исхаков о «новом» комбинате «Здоровье»: «Пока он готов только внешне»

Многофункциональный центр стоимостью свыше 1,2 млрд рублей может быть сдан уже осенью

Фото: Ринат Назметдинов

Семья экс-мэра Казани и помощника президента Татарстана Камиля Исхакова завершает строительство многофункционального комплекса класса «А» на месте снесенного в центре города комбината «Здоровье». Ансамбль из нескольких зданий переменной этажности, построенный на пересечении центральных улиц Право-Булачной, Университетской и Островского, становится еще одной архитектурной доминантой. Как стало известно «Реальному времени», сдача сооружения общей площадью 42 тысячи кв. м в эксплуатацию ожидается в конце сентября — начале октября этого года. Сам Камиль Исхаков пока держит в секрете концепцию, но участники рынка ожидают увидеть бизнес-центр класса «А» под офисы финансовых учреждений с элитными апартаментами для приезжающих на работу в Казань федеральных топ-менеджеров.

На финишной прямой

С фасадов многофункционального каскада зданий, построенных экс-мэром Казани Камилем Исхаковым в престижной части центра Казани на месте бывшего комбината «Здоровье», в эти дни сняли строительные леса и ограждения. Полностью их внешний облик открывается со стороны улицы Право-Булачной. Над землей вырос комплекс переменной этажности в пять-шесть этажей, но под ним построена еще двухуровневая парковка. Общая площадь сооружения свыше 42 тысяч кв. м. Согласно паспорту строительства, комплекс зданий должен быть сдан в третьем квартале 2020 года.



Однако помощник президента Татарстана Камиль Исхаков затруднился назвать «Реальному времени» точный срок сдачи объекта, уточнив лишь, что еще не закончены внутренние работы.



Фото Олега Тихонова

— Не могу сказать точной даты, потому что работы внутри еще много. Пока он готов только внешне, — сообщил Камиль Шамильевич нашему изданию.

Однако представители генподрядчика строительства ООО «Евростройхолдинг +» Владимира Казилова полагают, что успеют сдать здание в конце сентября — начале октября. Застройщиком и заказчиком многофункционального комплекса выступило ООО «Здоровье», созданное в мае 2014 года. Концепцию застройки одобрили на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях в феврале 2019 года.

Кто будет арендовать здание и как распределятся площади, Камиль Исхаков держит в секрете. По его словам, пока рано говорить об этом, так как здание не введено в эксплуатацию. Однако участники рынка полагают, что «состав ему известен», так как без предварительных договоренностей «деньги в бетон не закапывают». Объем инвестиций также не называется. Хотя на старте проекта три года назад Исхаков называл сумму в 1,2 млрд рублей. Тогда он пояснял, что сроки строительства и предназначение здания будут зависеть от финансирования. «Сумма кредита большая. Это очень сложный вопрос. К счастью, есть всеобщая поддержка и помощь в решении этих вопросов. Иначе было бы вообще невозможно добиться кредитования», — отмечал он.

Это комплекс традиционной прямоугольной формы, характерной для социальных учреждений

«Город в миниатюре»

Элитная новостройка в «золотой миле» Казани выделяется на общем фоне грандиозностью и массивностью, словно строители боялись потерять каждый метр земли. С первого взгляда ансамбль удивляет объемностью и простотой архитектурного решения. Это комплекс традиционной прямоугольной формы, характерной для социальных учреждений. Генпроектировщиком выступило ГУП «Татинвестгражданпроект». В пресс-службе ТИГП, куда «Реальное время» обратилось за разъяснениями, не внесли ясности по проекту.

Как ни странно, но по своей конструкции комплекс действительно чем-то напоминает снесенное здание комбината «Здоровья» советской эпохи. Только вместо одного демонтированного три года назад культового советского сооружения на этом участке появилось сразу несколько корпусов переменной этажности — от пяти до шести этажей. Они выстроены по периметру улиц Право-Булачной, Университетской и Островского. При этом все строения вплотную примыкают друг к другу, формируя внутри маленький закрытый двор, куда с улицы можно попасть, только пройдя в здание. Так, со стороны Право-Булачной можно обнаружить два парадных входа с лестничным подъемом, которые придают величественность комплексу. Со стороны Университетской входов нет, а со стороны Островского здание пока прикрыто защитными ограждениями. По большому счету Камиль Исхаков построил внутри центра Казани «город в миниатюре».

Строения вплотную примыкают друг к другу, формируя внутри маленький закрытый двор, куда с улицы можно попасть, только пройдя в здание

Впритык к Luciano

Как и ожидалось, фасадное исполнение повторяет стилистику элитного спа-комплекса Luciano, возведенного по соседству с «новым комбинатом «Здоровье» несколько лет назад. Многофункциональный комплекс отделан светлым керамогранитом, как и Luciano, но из-за больших размеров здесь применили больше стеклянных витражей, чтобы облегчить визуальное восприятие огромного сооружения. Со стороны улицы Право-Булачной клининговые компании уже начали мыть стекла витражей.

Внутри комплекса, действительно, идут строительные работы. Корреспондент «Реального времени» увидела, что где-то рабочие монтируют потолочные конструкции из легких алюминиевых панелей из Подмосковья, где-то устанавливают панели Kerama Marazzi. Напрочь отсутствуют слаботочные системы. Пустыми оказались шахты лифта: здесь планируют монтировать лифты OTIS. На этажах одного из зданий комплекса вдоль всего пролета началась установка входных дверей. Оценить помещения внутри не удалось: все двери оказались закрыты. Судя по внутренней планировке, комплекс ориентируется на размещение офисов либо на сдачу под апартаменты. На это указывают обычные лестничные пролеты, узкие коридоры, а также сантехнические узлы.

Из-за больших размеров здесь применили больше стеклянных витражей, чтобы облегчить визуальное восприятие огромного сооружения

Однако здесь, похоже, нет места банному оздоровительному комплексу, о котором говорил Камиль Исхаков при сносе комбината «Здоровье». «Это тоже будет оздоровительный комплекс, но с конкурентными преимуществами относительно соседа. Однако это не повтор и не соревнование», — рассказывал он о планах по возведению данного комплекса несколько лет назад. Но принцип закрытого двора это исключает.

Бизнес-центр класса «А» и VIP-апартаменты

— На мой взгляд, в этой локации города правильнее было бы разместить бизнес-центр класса «А», — полагает заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. — Месторасположение здания на пересечении улиц Право-Булачной, Университетской и Островского идеально подходит для этих целей. Как показала практика, Казань испытывает дефицит качественных офисных площадей, которые востребованы у банковских, финансовых структур и управляющих компаний. Судя по внешнему облику, первый этаж здания обладает панорамным остеклением с хорошими видами на центр города, что привлечет многих игроков из стрит-ретейла.

Собеседник «Реального времени» добавил, что конкуренцию БЦ Исхакова может составить недавно открытый бизнес-центр Urban класса «А» на улице Спартаковской. «Если вы заметили во внутренней планировке частые сантехнические узлы, то это только плюс. Универсальность, скорее всего, навязана пандемией. Чтобы инвестор мог трансформировать площади и под другие цели», — полагает Шайхиев.

— Я не думаю, что весь комплекс он отдаст под отель. Рядом и без того построено большое количество элитных гостиниц разной звездности, — рассуждает президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина.

По ее словам, новый комплекс может быть интересен в качестве площадки для размещения VIP-апартаментов, поскольку в Казань приезжают работать немало федеральных топ-менеджеров. И здесь в плюс может сыграть близость к спа-салону Luciano, где пользуются спросом детокс-программы и тренажеры для укрепления здоровья. На первых же этажах, по мнению эксперта, лучше разместить стрит-ретейл.

1 / 24 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева

Луиза Игнатьева