Камиль Исхаков о «новом» комбинате «Здоровье»: «Пока он готов только внешне»
Многофункциональный центр стоимостью свыше 1,2 млрд рублей может быть сдан уже осенью
Семья экс-мэра Казани и помощника президента Татарстана Камиля Исхакова завершает строительство многофункционального комплекса класса «А» на месте снесенного в центре города комбината «Здоровье». Ансамбль из нескольких зданий переменной этажности, построенный на пересечении центральных улиц Право-Булачной, Университетской и Островского, становится еще одной архитектурной доминантой. Как стало известно «Реальному времени», сдача сооружения общей площадью 42 тысячи кв. м в эксплуатацию ожидается в конце сентября — начале октября этого года. Сам Камиль Исхаков пока держит в секрете концепцию, но участники рынка ожидают увидеть бизнес-центр класса «А» под офисы финансовых учреждений с элитными апартаментами для приезжающих на работу в Казань федеральных топ-менеджеров.
На финишной прямой
С фасадов многофункционального каскада зданий, построенных экс-мэром Казани Камилем Исхаковым в престижной части центра Казани на месте бывшего комбината «Здоровье», в эти дни сняли строительные леса и ограждения. Полностью их внешний облик открывается со стороны улицы Право-Булачной. Над землей вырос комплекс переменной этажности в пять-шесть этажей, но под ним построена еще двухуровневая парковка. Общая площадь сооружения свыше 42 тысяч кв. м. Согласно паспорту строительства, комплекс зданий должен быть сдан в третьем квартале 2020 года.
Однако помощник президента Татарстана Камиль Исхаков затруднился назвать «Реальному времени» точный срок сдачи объекта, уточнив лишь, что еще не закончены внутренние работы.
— Не могу сказать точной даты, потому что работы внутри еще много. Пока он готов только внешне, — сообщил Камиль Шамильевич нашему изданию.
Однако представители генподрядчика строительства ООО «Евростройхолдинг +» Владимира Казилова полагают, что успеют сдать здание в конце сентября — начале октября. Застройщиком и заказчиком многофункционального комплекса выступило ООО «Здоровье», созданное в мае 2014 года. Концепцию застройки одобрили на заседании межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях в феврале 2019 года.
Кто будет арендовать здание и как распределятся площади, Камиль Исхаков держит в секрете. По его словам, пока рано говорить об этом, так как здание не введено в эксплуатацию. Однако участники рынка полагают, что «состав ему известен», так как без предварительных договоренностей «деньги в бетон не закапывают». Объем инвестиций также не называется. Хотя на старте проекта три года назад Исхаков называл сумму в 1,2 млрд рублей. Тогда он пояснял, что сроки строительства и предназначение здания будут зависеть от финансирования. «Сумма кредита большая. Это очень сложный вопрос. К счастью, есть всеобщая поддержка и помощь в решении этих вопросов. Иначе было бы вообще невозможно добиться кредитования», — отмечал он.
«Город в миниатюре»
Элитная новостройка в «золотой миле» Казани выделяется на общем фоне грандиозностью и массивностью, словно строители боялись потерять каждый метр земли. С первого взгляда ансамбль удивляет объемностью и простотой архитектурного решения. Это комплекс традиционной прямоугольной формы, характерной для социальных учреждений. Генпроектировщиком выступило ГУП «Татинвестгражданпроект». В пресс-службе ТИГП, куда «Реальное время» обратилось за разъяснениями, не внесли ясности по проекту.
Как ни странно, но по своей конструкции комплекс действительно чем-то напоминает снесенное здание комбината «Здоровья» советской эпохи. Только вместо одного демонтированного три года назад культового советского сооружения на этом участке появилось сразу несколько корпусов переменной этажности — от пяти до шести этажей. Они выстроены по периметру улиц Право-Булачной, Университетской и Островского. При этом все строения вплотную примыкают друг к другу, формируя внутри маленький закрытый двор, куда с улицы можно попасть, только пройдя в здание. Так, со стороны Право-Булачной можно обнаружить два парадных входа с лестничным подъемом, которые придают величественность комплексу. Со стороны Университетской входов нет, а со стороны Островского здание пока прикрыто защитными ограждениями. По большому счету Камиль Исхаков построил внутри центра Казани «город в миниатюре».
Впритык к Luciano
Как и ожидалось, фасадное исполнение повторяет стилистику элитного спа-комплекса Luciano, возведенного по соседству с «новым комбинатом «Здоровье» несколько лет назад. Многофункциональный комплекс отделан светлым керамогранитом, как и Luciano, но из-за больших размеров здесь применили больше стеклянных витражей, чтобы облегчить визуальное восприятие огромного сооружения. Со стороны улицы Право-Булачной клининговые компании уже начали мыть стекла витражей.
Внутри комплекса, действительно, идут строительные работы. Корреспондент «Реального времени» увидела, что где-то рабочие монтируют потолочные конструкции из легких алюминиевых панелей из Подмосковья, где-то устанавливают панели Kerama Marazzi. Напрочь отсутствуют слаботочные системы. Пустыми оказались шахты лифта: здесь планируют монтировать лифты OTIS. На этажах одного из зданий комплекса вдоль всего пролета началась установка входных дверей. Оценить помещения внутри не удалось: все двери оказались закрыты. Судя по внутренней планировке, комплекс ориентируется на размещение офисов либо на сдачу под апартаменты. На это указывают обычные лестничные пролеты, узкие коридоры, а также сантехнические узлы.
Однако здесь, похоже, нет места банному оздоровительному комплексу, о котором говорил Камиль Исхаков при сносе комбината «Здоровье». «Это тоже будет оздоровительный комплекс, но с конкурентными преимуществами относительно соседа. Однако это не повтор и не соревнование», — рассказывал он о планах по возведению данного комплекса несколько лет назад. Но принцип закрытого двора это исключает.
Бизнес-центр класса «А» и VIP-апартаменты
Собеседник «Реального времени» добавил, что конкуренцию БЦ Исхакова может составить недавно открытый бизнес-центр Urban класса «А» на улице Спартаковской. «Если вы заметили во внутренней планировке частые сантехнические узлы, то это только плюс. Универсальность, скорее всего, навязана пандемией. Чтобы инвестор мог трансформировать площади и под другие цели», — полагает Шайхиев.
По ее словам, новый комплекс может быть интересен в качестве площадки для размещения VIP-апартаментов, поскольку в Казань приезжают работать немало федеральных топ-менеджеров. И здесь в плюс может сыграть близость к спа-салону Luciano, где пользуются спросом детокс-программы и тренажеры для укрепления здоровья. На первых же этажах, по мнению эксперта, лучше разместить стрит-ретейл.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым