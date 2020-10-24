События недели: варианты трассы М-12, сроки открытия KazanMall и шум вокруг продажи исторической лестницы

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе были представлены варианты прокладки платной трассы Москва — Казань. Власти и общественники опять не пришли к компромиссу по трассировке М-12. Застройщик крупнейшего ТЦ Казани озвучил сроки его открытия. В Нурлате задержали зампрокурора, уволившегося за день до этого. Историк высказал непопулярную точку зрения на взятие Казани в 1552 году. Комитеты Госсвета РТ обсудили бюджет Татарстана на 2021 год. ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, Папа Римский поддержал однополые браки, а уфимская бизнес-леди чуть не увезла из казанского дома историческую лестницу.

Споры о трассе М-12

Власти Татарстана и активисты обсудили трассировку трассы М-12.

В Госсовете РТ прошел круглый стол, на котором представители госструктур и общественники поговорили о трех вариантах прохождения платной дороги Москва — Казань.

Представители Минтранса и проектной организации впервые озвучили членам инициативной группы и журналистам ориентировочную стоимость автобана. Татарстанский этап оценивается приблизительно в 123 млрд рублей.

Руководству больше всего нравится наименее затратный вариант трассировки. Жителям расположенных возле проектируемой дороги населенных пунктов ближе всего самый дорогой — по нему дорога проходит максимально далеко от жилья.



Фото: Инна Серова

Когда откроется KazanMall?

Как стало известно «Реальному времени», торговый центр на ул. Павлюхина KazanMall должен открыться в декабре.

Техническое открытие может состояться в ноябре.

Владельцы главного конкурента казанской «Меги» утверждают, что 90% площадей в торговом центре уже заняты арендаторами.



Фото: Teamsky / skyscrapercity.com

Обсуждение бюджета Татарстана

На уходящей неделе в Госсовете различные комитеты обсуждали проект бюджета республики на 2021 год.

Так, члены Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству выслушали прогноз по социально-экономическому развитию Татарстана. У членов правительства РТ и депутатов вызвали сомнения обещанные цифры роста.



На заседании комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию замглавы Минфина РТ Алексей Шишкин рассказал, что впервые в республике подоходного налога соберут больше, чем налога на прибыль. Там же с публичным докладом впервые выступил новый глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.



В этом году собираемость налога на прибыль упала в два раза, а республиканская казна в целом недосчиталась 34 млрд рублей.



Домашний арест для бывшего зампрокурора

В Казани суд отправил под домашний арест бывшего зампрокурора Нурлата Евгения Сергеева.

Он уволился за день до задержания. Экс-сотруднику надзорного ведомства инкриминируют посредничество во взятках на 600 тысяч рублей.

Фото: Ирина Плотникова

Сергеев уже написал явку с повинной, где описал не только те эпизоды, по которым его задержали, но и несколько других.



Альтернативный взгляд на взятие Казани

Казанский историк Александр Овчинников высказался на тему Дня памяти погибших при взятии Казани войсками Ивана Грозного.

Он считает, что такое внимание к Хәтер көне зародилось только в 70-х годах XX века и отражает скорее столкновение элит, чем исторические события.

«Учебники истории отражают интересы московских федеральных элит, учебники же по истории Татарстана — элит местных. Это свидетельствует о внутренней непрочности нынешней России, так как российская идентичность существует не сама по себе, а в виде простой суммы русского, татарского, башкирского и иных этнонационализмов», — заявил Овчинников.

В интервью «Реальному времени» (под которым набралось уже более 250 комментариев) ученый назвал мифом утверждение о России как преемнице Золотой Орды. Он уверен, что и понятие татарской нации сконструировали в годы советской власти.



Историческая лестница на Avito

Уфимская бизнесвумен Рада Русских купила чугунную лестницу дома Коровина на улице Пушкина в Казани.

Фото: ttttt.me/arhitekturasi

Визажист, антиквар и блогер нашла объявление о продаже на Avito. После того как она похвасталась приобретением в Instagram, градозащитники и активисты начали возмущаться и требовать оставить объект в «родном» здании.



Предпринимательница уверяет, что хотела спасти историческую лестницу, чтобы она не ушла на металлолом. До сих пор дом не имел статуса исторического памятника, так что сделка совершенно законна. Специалисты указывают, что лестница имеет ценность как элемент всего здания.

Комитет по охране объектов культурного наследия Татарстана наложил 90-дневный мораторий на любые строительные работы в доме, чтобы подробно разобраться в ситуации. С момента появления поста Рады Русских в соцсети до момента наложения запрета на демонтаж прошло меньше суток. Сейчас предпринимательница ведет переговоры с казанской мэрией.



Новые руководители институтов КФУ

Ректор КФУ Ильшат Гафуров подписал соглашения с директорами институтов вуза.

Большинство руководителей остались на своих местах. Трое новых директоров — пока с приставкой и.о. Институт химии возглавил Иван Стойков, институт физики — Дмитрий Таюрский, институт вычислительной математики и информационных технологий — Дмитрий Чикрин.

Фото: Максим Платонов

Новое здание Росгвардии за 225 миллионов

В Казани построят новое здание для республиканского управления Росгвардии.

На него предполагается потратить почти 225 млн рублей. Расположится новый офис в Кировском районе татарстанской столицы.

По материалам тендера, здание примет сотрудников аппарата Управления вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии по Казани; батальон полиции №3 УВО по Казани; отдел лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР) по Казани.



Татарстанские СИЗО переполнены

«Реальное время» выяснило, что в Татарстане переполнены следственные изоляторы. Некоторых арестованных уже высылают в соседние регионы.

Фото: Олег Тихонов

По данным источников, в целом по республике в различных СИЗО уже содержится на 260 человек больше норматива. В казанском СИЗО-1 превышение составляет 40 человек, а в «двойке» — 100.



«Заморозка» онлайн-школы татарского языка

Онлайн-школа татарского языка «Ана теле» приостановит разговорные уроки с 30 октября.

Ученики смогут получить доступ ко всем материалам и заданиям. Однако живого общения с преподавателями пока не будет.

Руководитель центра онлайн-школы «Ана теле» ИФМК КФУ Кадрия Фатхуллова объяснила, что вынужденная заморозка курса вызвана исчерпанным бюджетом: «На 2 месяца мы останавливаем, потому что есть вопросы с оплатой».



Фото: tatar-inform.ru

Обоснован ли рейтинг научно-технического развития?

Татарстан выбыл из тройки лидеров рейтинга научно-технического развития регионов РФ за 2019 год.

Его обогнал Нижний Новгород, вошедший в топ-3 вместе с Москвой и Санкт-Петербургом. Татарстан же сместился на четвертое место.

Опрошенные «Реальным временем» эксперты усомнились в объективности подсчетов. Ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов отказался верить рейтингу. Президент Академии наук РТ Мякзюм Салахов предположил, что основным критерием оценки стало количество полученных патентов.



Миллиардный кредит на МСЗ

Строящая казанский мусоросжигательный завод компания «РТ-Инвест» получила от ВЭБ.РФ кредит на проект в размере 2,5 млрд рублей. В целом создание предприятия оценивается в 28 млрд.

Фото: inkazan.ru

Аналитики считают, что речь идет о бридж-кредите — краткосрочным заимствовании, которое позволит дождаться более крупного синдицированного соглашения.



Ключевая ставка, Папа Римский и руководитель Муслюмовского исполкома

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Совет директоров ЦБ видит краткосрочные риски в распространении коронавируса и геополитических факторах. Поэтому регулятор пока не спешит снижать ставку.



Уроженец Казани Евгений Афинеевский снял документальный фильм «Франческо» — о папе римском Франциске. Ленту уже показали на Римском кинофестивале. В интервью для картины Франциск высказался в поддержку гражданских браков однополых пар.



Полиция и СКР задержали главу исполкома Муслюмовского района. Его подозревают в причастности к уводу сельхозтехники и имущества на 88 млн рублей.



Руководителем исполкома Казани назначен Рустам Гафаров. До этого он был первым заместителем Дениса Калинкина.

