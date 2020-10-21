Рустем Гафаров стал руководителем исполкома Казани

Сегодня во время II сессии Казгордумы четвертого созыва депутаты выбрали руководителя исполкома Казани. Им стал первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустам Гафаров.

19 октября состоялась конкурсная комиссия, которая из четырех кандидатов отобрала двух претендентов — первого заместителя главы администрации Кировского и Московского районов Ильсура Хисматуллина и первого заместителя руководителя исполкома Рустема Гафарова. Большинство депутатов проголосовали за Рустема Гафарова.

Рустем Гафаров родился 11 октября 1965 года в Казани. В 1988 году он окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «инженер-механик». С мая 2010 года работал на должности главы администрации Советского района Казани. С октября 2018 года до настоящего времени — первый заместитель руководителя исполкома столицы Татарстана.