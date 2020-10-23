Татарстанская Росгвардия обзаведется новым штабом за четверть миллиарда — но на выселках Казани

Фото: Ирина Плотникова

Росгвардия готовится переехать

Как стало известно «Реальному времени», татарстанское территориальное Управление Росгвардии получит новое пятиэтажное здание в Кировском районе Казани. Его построят на улице Лазарева — республиканское ГБУ «Главстрой» уже начало поиск подрядчика для строительства. Завершить строительство планируют не позднее конца августа 2021 года.

Начальная сумма госконтракта на строительство — 224,9 млн рублей, подрядчика определят 29 октября. Интересно, что источником финансирования указаны «внебюджетные средства».

Здание будет оснащено всем необходимым для деятельности сотрудников Росгвардии: в том числе там будет средних размеров тренажерный зал, свой стрелковый тир, конференц-зал на 150 человек, комнаты для приема граждан. Целый этаж будет отведен под дислокацию батальона полиции. Кроме того, у здания будут собственный гараж и парковка, а также огороженная территория с контрольно-пропускным пунктом.

Источник: документы тендера

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Интересно, что материалы тендера почти не содержат информации о том, в чьих интересах строится здание, — это можно обнаружить лишь в отдельных проектных документах. Согласно им, здание готовится принять сразу несколько казанских структур Росгвардии, а именно:

сотрудников аппарата Управления вневедомственной охраны (УВО) Росгвардии по Казани — сейчас базируются в районе улицы Гагарина;

батальон полиции №3 УВО по г. Казани, который сейчас базируется в районе улицы Ямашева;

отдел лицензионно-разрешительной работы (ОЛРР) по городу Казани — сейчас базируется на улице Центральной.

Информацию о готовящемся переезде подтвердили в пресс-службе территориального управления Росгвардии по Татарстану — лишь с той оговоркой, что вопрос о переезде аппарата казанского УВО все же еще обсуждается. Среди преимуществ новой локации отметили, в частности, парковку.

УВО и отдел лицензионно-разрешительной работы — это те направления, сотрудникам которым часто приходится контактировать с людьми, например, по вопросам выдачи и продления лицензий на оружие. Фото: Максим Платонов

При этом улица Лазарева — все же довольно отдаленная часть Казани, расположенная на самом краю Кировского района. В свою очередь, УВО и отдел лицензионно-разрешительной работы — это те направления, сотрудникам которым часто приходится контактировать с людьми, например, по вопросам выдачи и продления лицензий на оружие. Однако в пресс-службе Росгвардии обратили внимания, что у того же центра ЛРР есть еще и ряд офисов для приема граждан в районах города — и в целом львиная доля функций по взаимодействию с гражданами осуществляется именно там.

Александр Артемьев