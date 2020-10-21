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Папа римский поддержал гражданские гей-браки в интервью уроженцу Казани

18:02, 21.10.2020 1
Папа римский поддержал гражданские гей-браки в интервью уроженцу Казани
Фото: flickr.com

Папа римский Франциск поддержал гражданские браки однополых пар. Такое заявление он сделал для документального фильма, который снял уроженец Казани Евгений Афинеевский.

«Гомосексуалисты имеют право на семью. Они дети Божьи», — приводит слова главы католической церкви Daily Mail.

Фильм Афинеевского «Франческо» показали сегодня на Римском кинофестивале, отмечает издание.

Работающий в США режиссер и продюсер Евгений Афинеевский смог пообщаться с кардиналами, самим папой и просмотреть телеархивы Ватикана. Он объяснил, что получил доступ к этим материалам благодаря своей настойчивости, а также поставкам аргентинского чая мате и печенья Alfajores, которые он посылал Франциску через знакомых влиятельных выходцев из Аргентины.

Фото: youtube.com / скриншот

Напомним, что в 2016 году Афинеевский выдвигался на «Оскар» со своим документальным фильмом «Зима в огне» о событиях на Майдане в 2014 году. Еще одной известной его картиной является израильский игровой фильм «Ой вэй! Мой сын гей!».

Евгений Афинеевский — режиссер, актер, продюсер и сценарист. Президент голливудской компании New Generation Films. Родился в 1972 году в Казани.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:05
    если не поддерживать такие браки,прихожан не останется.
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