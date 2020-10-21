Папа римский поддержал гражданские гей-браки в интервью уроженцу Казани

Папа римский Франциск поддержал гражданские браки однополых пар. Такое заявление он сделал для документального фильма, который снял уроженец Казани Евгений Афинеевский.

«Гомосексуалисты имеют право на семью. Они дети Божьи», — приводит слова главы католической церкви Daily Mail.

Фильм Афинеевского «Франческо» показали сегодня на Римском кинофестивале, отмечает издание.

Работающий в США режиссер и продюсер Евгений Афинеевский смог пообщаться с кардиналами, самим папой и просмотреть телеархивы Ватикана. Он объяснил, что получил доступ к этим материалам благодаря своей настойчивости, а также поставкам аргентинского чая мате и печенья Alfajores, которые он посылал Франциску через знакомых влиятельных выходцев из Аргентины.

Фото: youtube.com / скриншот

Напомним, что в 2016 году Афинеевский выдвигался на «Оскар» со своим документальным фильмом «Зима в огне» о событиях на Майдане в 2014 году. Еще одной известной его картиной является израильский игровой фильм «Ой вэй! Мой сын гей!».

Евгений Афинеевский — режиссер, актер, продюсер и сценарист. Президент голливудской компании New Generation Films. Родился в 1972 году в Казани.

