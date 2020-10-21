ВЭБ.РФ одолжит казанскому МСЗ «срочные» 2,5 миллиарда
Пилотный проект строительства казанского мусоросжигательного завода, выдержавшего в июне этого года международную экологическую экспертизу, получил первую кредитную поддержку российских банков. «РТ-Инвест» заключил краткосрочное кредитное соглашение с ВЭБ.РФ, выступающим одним из финансовых институтов программы строительства мусоросжигательных заводов по всей стране. ВЭБ.РФ сообщил сегодня о предоставлении первого транша бридж-кредита с лимитом выдачи до 2,5 млрд рублей под казанский проект оценочной стоимостью 28 млрд рублей. По мнению финансовых аналитиков, «РТ-Инвест» воспользовался краткосрочным заимствованием в ожидании подписания крупного синдицированного соглашения, которое должно покрыть до 50% расходов. Сам завод должен быть запущен в ноябре 2022 года, но пока еще не изготовлены даже котлы для термического сжигания отходов, волнуются подрядчики.
Первый, но короткий транш ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ предоставил первый транш бридж-кредита с лимитом выдачи до 2,5 млрд рублей по проекту строительства завода по энергетической утилизации ТКО мощностью 550 тыс. тонн в год и установленной электрической мощностью 55 МВт в Татарстане, сообщила пресс-служба госкорпорации.
— Кредитные средства будут направлены на финансирование первоочередных расходов по проекту компании «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Всего на рассмотрении в ВЭБ.РФ находятся проекты в сфере обращения с отходами общей стоимостью около 700 млрд рублей, в том числе по сортировке и переработке ТКО. При этом объем участия госкорпорации может быть на уровне 280 млрд рублей. Таким образом, глубина долгового заимствования определена в пределах в 50—60%.
В мае «Ростех», ВЭБ и «Росатом» заключили соглашение о строительстве в России не менее 25 заводов энергетической утилизации ТКО, прошедших сортировку. Оператором программы выступит «РТ-Инвест».
«Для финансирования проектов ВЭБ.РФ планирует привлечь инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, а также используя инструмент «зеленых» облигаций», — отмечается в сообщении ВЭБ.РФ.
«Мы рады, что ВЭБ.РФ имеет стратегический взгляд на отрасль, исполняя роль финансового института развития, и создает в стране практику работы с «зеленым» социально ответственным капиталом», — приводятся в сообщении слова генерального директора «РТ-Инвеста» Андрея Шипелова.
Банк дал менее 10%
Между тем первый бридж-кредит на 2,5 млрд не покрывает и половины ожидаемой суммы банковского заимствования. Год назад глава «РТ-Инвеста» оценивал стоимость казанского мусоросжигательного завода в 28 млрд рублей, указывая, что значительная часть будет обеспечена инфраструктурными банками — ВЭБ.РФ и «Газпромбанком». «Мы работаем с банками, финансовыми партнерами, чтобы сделать «финансовое закрытие», чтобы проект был обеспечен деньгами», — пояснили в компании.
Представитель «РТ-Инвеста» пояснял «Реальному времени», что схема финансирования отчасти основана на пролонгации кредитных соглашений с ВЭБ и «Газпромбанком», которые уже кредитуют строительство двух заводов по сжиганию мусора в Подмосковье. Два года назад в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи «РТ-Инвест» подписал соглашение с ВЭБ и «Газпромбанком» об инвестициях в строительство четырех заводов по термической переработке ТКО в энергию на территории Московской области. Их стоимость оценивалась в 155 млрд руб., из которых 80% будут покрываться банковскими кредитами.
В ожидании главного события
Между тем финансовые аналитики уверены, что первый транш в 2,5 млрд на пару месяцев можно считать перехватывающими срочными деньгами, он был взят в ожидании крупного синдицированного соглашения с ВЭБ.РФ и «Газпромбанком».
Банки встанут в очередь?
Но если получится влезть в проектную стоимость, то это хорошо. Лишь бы не потребовалось дополнительных средств. Татарстан привык удивлять. Может быть, они сделают даже дешевле, чем указано в проектно-сметной документации», — рассказал он.
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