ВЭБ.РФ одолжит казанскому МСЗ «срочные» 2,5 миллиарда

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Пилотный проект строительства казанского мусоросжигательного завода, выдержавшего в июне этого года международную экологическую экспертизу, получил первую кредитную поддержку российских банков. «РТ-Инвест» заключил краткосрочное кредитное соглашение с ВЭБ.РФ, выступающим одним из финансовых институтов программы строительства мусоросжигательных заводов по всей стране. ВЭБ.РФ сообщил сегодня о предоставлении первого транша бридж-кредита с лимитом выдачи до 2,5 млрд рублей под казанский проект оценочной стоимостью 28 млрд рублей. По мнению финансовых аналитиков, «РТ-Инвест» воспользовался краткосрочным заимствованием в ожидании подписания крупного синдицированного соглашения, которое должно покрыть до 50% расходов. Сам завод должен быть запущен в ноябре 2022 года, но пока еще не изготовлены даже котлы для термического сжигания отходов, волнуются подрядчики.

Первый, но короткий транш ВЭБ.РФ

ВЭБ.РФ предоставил первый транш бридж-кредита с лимитом выдачи до 2,5 млрд рублей по проекту строительства завода по энергетической утилизации ТКО мощностью 550 тыс. тонн в год и установленной электрической мощностью 55 МВт в Татарстане, сообщила пресс-служба госкорпорации.

— Кредитные средства будут направлены на финансирование первоочередных расходов по проекту компании «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Всего на рассмотрении в ВЭБ.РФ находятся проекты в сфере обращения с отходами общей стоимостью около 700 млрд рублей, в том числе по сортировке и переработке ТКО. При этом объем участия госкорпорации может быть на уровне 280 млрд рублей. Таким образом, глубина долгового заимствования определена в пределах в 50—60%.

В мае «Ростех», ВЭБ и «Росатом» заключили соглашение о строительстве в России не менее 25 заводов энергетической утилизации ТКО, прошедших сортировку. Оператором программы выступит «РТ-Инвест».

«Для финансирования проектов ВЭБ.РФ планирует привлечь инвестиции коммерческих банков, финансовых институтов и частных инвесторов, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, а также используя инструмент «зеленых» облигаций», — отмечается в сообщении ВЭБ.РФ.



«Мы рады, что ВЭБ.РФ имеет стратегический взгляд на отрасль, исполняя роль финансового института развития, и создает в стране практику работы с «зеленым» социально ответственным капиталом», — приводятся в сообщении слова генерального директора «РТ-Инвеста» Андрея Шипелова.

По его мнению, инвестиционный потенциал отрасли на ближайшие 10 лет превышает 1 триллион рублей. «Энергетическая утилизация представляет собой незаменимую и твердую основу сферы управления отходами в составе комплексной системы (раздельный сбор, переработка вторичных материальных ресурсов). Это создает единственную возможность избавиться от полигонов в любом их виде раз и навсегда. А это десятки тысяч стабильных рабочих мест, налоги и инвестиции в машиностроительный комплекс страны», — отметил он.

Банк дал менее 10%

Между тем первый бридж-кредит на 2,5 млрд не покрывает и половины ожидаемой суммы банковского заимствования. Год назад глава «РТ-Инвеста» оценивал стоимость казанского мусоросжигательного завода в 28 млрд рублей, указывая, что значительная часть будет обеспечена инфраструктурными банками — ВЭБ.РФ и «Газпромбанком». «Мы работаем с банками, финансовыми партнерами, чтобы сделать «финансовое закрытие», чтобы проект был обеспечен деньгами», — пояснили в компании.

Представитель «РТ-Инвеста» пояснял «Реальному времени», что схема финансирования отчасти основана на пролонгации кредитных соглашений с ВЭБ и «Газпромбанком», которые уже кредитуют строительство двух заводов по сжиганию мусора в Подмосковье. Два года назад в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи «РТ-Инвест» подписал соглашение с ВЭБ и «Газпромбанком» об инвестициях в строительство четырех заводов по термической переработке ТКО в энергию на территории Московской области. Их стоимость оценивалась в 155 млрд руб., из которых 80% будут покрываться банковскими кредитами.

ВЭБ.РФ сохраняет интерес к этим экологическим проектам. «Энергетическая утилизация — по сути, единственная альтернатива свалкам и захоронению, ведь все отходы переработать экономически невозможно. Учитывая объемы образования отходов в крупных городах, для их захоронения рано или поздно потребуются значительные территории. Наиболее устойчивой в условиях современной городской среды представляется компактная экологически безопасная технология энергетической утилизации. В приоритете — максимальная сортировка и развитие технологий, которые обуславливают экологическую безопасность и циклическую экономику», — отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский. «Реальное время» направило запрос в «Газпромбанк», но ответа не получило.

В ожидании главного события

Между тем финансовые аналитики уверены, что первый транш в 2,5 млрд на пару месяцев можно считать перехватывающими срочными деньгами, он был взят в ожидании крупного синдицированного соглашения с ВЭБ.РФ и «Газпромбанком».

«Бридж-кредит — это деньги на несколько месяцев. Очевидно, что «РТ-Инвест» ждет какого-то большого кредита, но пока принимается решение о его выдаче, они взяли короткий кредит, чтобы не простаивать, — рассуждает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. — Обычно подготовка синдицированного соглашения длится долго. Чтобы компания не останавливала производство работ, ВЭБ.РФ мог выдать короткие деньги. Бридж-кредит выдается в ожидании большого кредита, синдицированного несколькими игроками», — отметил он.

Банки встанут в очередь?

— 2,5 млрд — это, конечно, первый транш, — уверен президент Ассоциации операторов по обращению с промышленными отходами Марат Галиев. — Объемы кредитования будут нарастать по мере выполнения графика строительно-монтажных работ на объекте. Готовы ли остальные банки кредитовать этот проект? Я думаю, что банки внимательно присматриваются к реализации первого объекта. Они будут смотреть, и в случае удачи — то есть предприятие будет работать и все заявленные нормы и тарифы будут соблюдены — банки встанут в очередь и будут предлагать средства с минимальными процентными ставками для реализации проектов в других субъектах. Сейчас очень внимательно смотрят, как будет реализован проект, все ли будет соответствовать проектным решениям и технологически и технически соответствовать нормам природоохранного законодательства. Пилотный проект всегда получается дороже.

Но если получится влезть в проектную стоимость, то это хорошо. Лишь бы не потребовалось дополнительных средств. Татарстан привык удивлять. Может быть, они сделают даже дешевле, чем указано в проектно-сметной документации», — рассказал он.