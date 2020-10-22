«Ана теле» уходит в режим молчания из-за вопросов с оплатой

Есть ли будущее у онлайн-школы татарского языка в Год сохранения родных языков в Татарстане?

Как стало известно «Реальному времени», пользователи созданной в 2014 году по поручению Рустама Минниханова и финансируемой из бюджета Татарстана онлайн-школы «Ана теле» получили сообщение, что с 30 октября разговорные уроки будут временно прекращены. Это значит, что все материалы и задания останутся доступны, но от личного общения с преподавателем придется отказаться. При этом судьба проекта пока не определена — в школе, которая должна была просуществовать всего 4 года, надеются, что продолжат работать и в следующем году. Однако платформа «Ана теле» уже явно устарела и нуждается в модернизации.

Как «Ана теле» отменила ограничения в десять тысяч человек

Проект «Ана теле» стал формироваться в 2013 году по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова. Детище нескольких организаций — Министерства образования и науки РТ, КФУ и компании EF Education First (к тому времени почти 2 года в Казани работал международный центр компании).



Источник финансирования проекта — бюджет республики. Суммы никто не озвучивал, но, к примеру, в программе «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020—2023 годы)» есть строка «Сопровождение образовательного проекта дистанционного обучения татарскому языку «Ана теле» (понятно, что это лишь часть расходов) и на 2020-й выделено 2 151 000. На последующие годы деньги не заложены. При запуске ресурса предполагалось, что «Ана теле» будет развиваться года четыре. Тем не менее в самой школе сильно надеются, что будут работать и в 2021 году, объявленном президентом республики Годом родных языков.

О запуске проекта заявили 4 февраля 2014 года. В онлайн-школе девять уровней — определить свой можно при регистрации. Исходя из этого, есть и четыре уровня сложности — А1, А2, B1, Б2. Внутри проекта — 288 видео, 10 950 аудио, 6 795 графических файлов, около тысячи заданий, 72 темы. Интерфейс — на русском, английском и татарском.

В онлайн-школе девять уровней — определить свой можно при регистрации. Фото: rt-online.ru

К примеру, автор резво «шагнув» почти в самый финал обучения, оказался в мире растений и посмотрел ролик, как владелица цветочного магазина помогает давней подруге с выбором. В семь вечера стало возможным подключиться к виртуальному уроку на 45 минут, где с тобой общается преподаватель (который отметил, что Радиф ставит глаголы не в конце предложения). Надо сказать, что автор был единственным ее собеседником. От преподавателя же стало известно, что в прошлом году проект не работал, будет ли дальше — неизвестно. Интересно, что если раньше такие уроки шли с 16:00 до 20:00 (по Москве, хотя проект международный), то теперь — с 18:00 до 21:00.

Известно, что несколько лет назад организациям, занимающимся образованием, Минобрнауки РТ направляло запрос на создание новой электронный платформы по изучению татарского языка. Результата пока нет, но «Ана теле», безусловно, требует доработки. У школы есть очевидные минусы. Ее методика не обновляется, по ней можно обучаться только с 14 лет (хотя основы языка лучше закладывать в самом раннем детстве), саму платформу EF надо обновлять согласно современным стандартам интерактивности (к примеру, у сайта даже нет мобильной версии).

К примеру, автор резво «шагнув» почти в самый финал обучения, оказался в мире растений и посмотрел ролик, как владелица цветочного магазина помогает давней подруге с выбором

«Многие говорят — у меня психологический барьер»

В здании КФУ на улице Татарстана у школы есть свой кабинет. До пандемии отсюда преподаватели могли вести диалоги с учениками. Сейчас работают дома. В проекте от университета 17 человек: два методиста, занятые расписанием и техническими вопросами, и преподаватели.

Как говорит руководитель центра онлайн-школы «Ана теле» ИФМК КФУ Кадрия Фатхуллова, немногие добираются до девятого уровня: «Но мы видим, кто активно пользуется. Мы пишем им письма, они нам отвечают, говорят спасибо. Вот, к примеру, из последних: в Красноярске живет Александр Алкин — он стопроцентный татарин, но в семье по-татарски не говорил, я рекомендовала наши курсы в землячестве, он с удовольствием занимается и дочек подтянул».

К слову, Кадрия Сунгатовна — один из соавторов популярного учебника «Давайте говорить по-татарски».

Общаться с преподавателем по вечерам можно с первого же урока, однако в одном классе может находиться только шесть учеников. Казалось бы, они должны быть переполнены, но преподаватели утверждают, может быть и меньше: «Мы общались с теми, кто проходит первый уровень, многие говорят — у меня психологический барьер, я не могу еще понять, могу ли я общаться. Даже с изучающими английский такое происходит, мол, зайду на урок, а говорить не могу. Никакой записи в классе нет, просто за 15 минут появляется надпись. Я не считаю это недостатком. Не все курсы дают такую возможность».

— Вы довольны проектом? У нас ведь очень много неговорящих татар, почему они все не учатся?

— Я вижу в этом проблему самосознания. Почему в Красноярске или Иркутске у человека есть желание, хотя он живет в русской среде, а дети ходят в русскую школу? У него возник запрос. Если человек богат духовно, если он заинтересован, он будет учиться. Человека нельзя заставить выучить язык. В Казани, наверное, здесь нужны массовые разъяснения. Ведь есть учебники, есть курсы в КФУ — мы по 400—500 человек проводили, в этом году пандемия не позволила.

Для этого нужно всем объединиться, доводить информацию до людей. Мы, со своей стороны, прилагаем все усилия. В первые годы в обязательном порядке регистрировали учителей. Смотрите, мол, какие способы есть, можно учить детей по-современному. Однако можно ли заставить выучить насильно — я с этим согласиться не могу. Нужен запрос на знание языка, чтобы, если ты его знаешь, у тебя было больше возможностей по работе, по социализированности.

— Может ли ваша онлайн-система улучшиться?

— Да, ее можно изменить, но для этого нужно дополнительное финансирование.

Учиться приходят компаниями

В первые годы в «Ана теле» было нелегко попасть — по соглашению сторон количество учащихся было ограничено десятью тысячами. Сообщалось, что в проекте зарегистрированы представители диаспор из 34 стран. Тогда желающие получали такое сообщение: «Спасибо за регистрацию. К сожалению, на данный момент нет доступных лицензий. EF свяжется с вами по электронной почте, как только они появятся». Опрошенные преподаватели из Москвы и Петербурга отметили, что платформой не пользуются. При этом сообщили, что в столице на местные автономии спускался план по количеству зарегистрировавшихся. Еще один анонимный источник сообщил, что бывают среди учащихся и подростки, за которых потом задания вынуждены выполнять завучи.

В последние годы по числу участников проекта ограничений нет. Как говорит Айгуль Басырова, руководитель по продвижению проекта «Ана теле», сейчас число обучающихся — 26,5 тыс. человек. При этом за последний год записались 21,5 тысячи. В этом она видит свою заслугу — Басырова специально переехала из Шанхая, где занималась образовательным проектом, чтобы продвигать «Ана теле»: «Раньше никто этим не занимался. Тут много вариантов — я участвую в форумах, разговариваю с компаниями. В связи с пандемией было много компаний, которые хотели бы научить своих сотрудников татарскому. Типа «Билайна», словом, компании, которые предоставляют услуги, сервис, им необходим татарский язык. Когда заходишь в магазин сотовой связи, иногда видишь, что пожилые люди не могут общаться с консультантами. Были компании, которые в обязательном порядке обучали всех, были те, кто рекомендовал сотрудникам».

Фото: kazanreporter.ru

Минобрнауки выделяет определенный бюджет на преподавателей. Так что не все пользователи могут использовать разговорные уроки

— Почему вы приостанавливаете работу виртуальных классов? И почему их так мало?

— Это бюрократический вопрос. Это связано с бюджетом, Минобрнауки выделяет определенный бюджет на преподавателей. Так что не все пользователи могут использовать разговорные уроки. На 2 месяца мы останавливаем, потому что есть вопросы с оплатой.

— У проекта есть аккаунты в соцсетях, но там не так много пользователей и постов.

— В прошлом году их создали, но продвижением как таковым не занимались. Я меняла их дизайн, выкладывала посты. Но это продукт Министерства образования, так что я не могу постить все, что хочу.

— Как вы видите развитие этого проекта?

— В период пандемии был прирост, потому что люди перешли на онлайн-образование, а раньше относились к нему скептически. К тому же это будущее, онлайн будут внедрять в школе. Следующий год назван Годом родных языков. Это объявил Рустам Минниханов.

— Будете внедрять проект в школы?

— В нем могут учиться люди от 14 лет, не младше. Он для взрослых и подростков. Мы будем его внедрять по компаниям Татарстана. Если будут мероприятия, будем работать. Например, в КФУ, когда собирались иностранные студенты, мы предлагали им изучить татарский.

Фото: vk.com/anateletat

В нем могут учиться люди от 14 лет, не младше. Он для взрослых и подростков. Мы будем его внедрять по компаниям Татарстана. Если будут мероприятия, будем работать

— Сколько человек заканчивают школу, хотя бы начальный уровень?

— Могу сказать, что примерно 20 процентов.

— Сейчас при кабмине работает комиссия по сохранению и развитию татарского языка. Вы общались с ними?

— Мы сейчас остановили эти процессы. Сменился министр образования, а мы не можем выйти из-за пандемии. Если мы продолжим совместные проекты, то только после пандемии, когда все уляжется. Но Минобрнауки заинтересовано в нас. Есть много проектов, в которых мы хотим участвовать.

