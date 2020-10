Варианты трассировки М-12: каким будет маршрут платного автобана в Татарстане

Сильные и слабые стороны различных, в том числе гипотетических, вариантов прохождения трассы

Еще не утвержденная трассировка М-12 продолжает вызывать споры среди общественности. В начале октября в Казани состоялся очередной митинг. Требовать переноса трассы собрались более трехсот человек. Люди опасаются, что автобан пройдет слишком близко к их домам, а его строительство приведет к загрязнению водоемов и вырубке лесов. Пока окончательного решения по маршруту М-12 нет. «Автодор», который занимается проектом, рассматривает несколько вариантов. Точная трассировка будет определена только после завершения проектирования и утверждения проекта Главгосэкспертизой. О том, как власти намерены урегулировать вопрос с жителями близлежащих к трассе домов, какие варианты трассировки рассматриваются сейчас и многие другие детали проекта — в материале «Реального времени».

Путь к масштабному проекту

Что трассе М-12 быть, премьер-министр России Михаил Мишустин подтвердил в июле текущего года, во время визита в Татарстан. На совещании в ОЭЗ «Алабуга», он фактически дал старт реализации мегапроекта.

Дороге предназначено стать частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Он протянется на 8,4 тыс. километров и призван существенно расширить торгово-экономические связи между Россией, в том числе — Татарстаном, и Западным Китаем.

Идея магистрали, связывающей Европу и Китай, возникла еще в нулевых годах. Торговые отношения Старого Света и КНР стремительно развивались, обороты росли. Товарами приходилось обмениваться по морскому пути. Так они добираются 45 суток, но после строительства автомобильного коридора, путь должен сократиться в 4,5 раза — до 10 суток. Масштабы проекта по влиянию на развитие континента сравнивают со строительством Суэцкого канала, Транссибирской магистрали и тоннеля под Ла-Маншем.

М-12 — одна из частей магистрали «Европа — Западный Китай»

На российский участок дороги придется две тысячи километров. М-12 — одна из частей магистрали протяженностью 795 километров. Автотрасса обеспечит скоростное автосообщение между территориями Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Республик Чувашия и Татарстан.

Ее появление сократит время поездки из Казани до столицы почти в два раза: с 12 до 6,5 часа. К тому же трасса обещает стать надежным логистическим инструментом для выстраивания эффективных торгово-экономических отношений между регионами. Но не все видят в проекте только плюсы. В начале предполагалось, что трасса может пролечь между новым и старым поселками Орел и это вызвало беспокойство населения.

В начале октября они в очередной раз вышли на согласованный митинг желая быть услышанными. На плакатах — те же самые призывы «Проектировщики М-12, оставьте нашим детям лес и чистый воздух». Беспокойство у людей вызывает и то, что трасса может разделить ряд населенных пунктов на части.

— Трасса должна пройти конкретно через наш поселок, — сообщила на митинге Лариса Нугманова, чей дом находится в поселке Орел. — Наш населенный пункт фактически лишается инфраструктуры. В части, которая будет отделена от нас трассой, остаются магазины, аптеки, медпункты, а наш кусочек поселения остается без ничего. Нам обещают построить эстакаду, но ситуация непонятна. Получается, маломобильные граждане будут отрезаны от всего.

Позже этот маршрут был пересмотрен, но недовольные — остались.

— Конечно, при проектировании строящихся автомобильных дорог их трассу целесообразно прокладывать в обход населенных пунктов. Но при отсутствии такой возможности дорога может быть проложена и через населенный пункт или в непосредственной близости, — рассказывает руководитель пресс-службы ГК «Автодор» Татьяна Шадрина. — И здесь важно, чтобы объект не оказывал воздействия на прилегающие территории сверх норм. С этой целью выполняется прогнозная оценка негативного воздействия расчетного транспортного потока. В случае необходимости устанавливаются акустические экраны, выполняется замена окон с проветривающим шумозащитным устройством, монтаж шумозащитной облицовки строений. Безопасное расстояние до объектов варьируется в зависимости от эффективности мероприятий, определенных проектной документацией. Для того, чтобы не разрывать сложившиеся связи внутри региона, предусмотрено строительство путепроводов местных и региональных дорог, пешеходных переходов, — в интервью «Реальному времени» обозначил свою позицию «Автодор».

Но какие именно населенные пункты встанут на пути у М-12 пока неясно. Понадобились разъяснения. Их во время пресс-конференции, что состоялась 30 сентября на площадке «Татар-информ» в режиме видеоконференцсвязи, дал глава «Автодора». Вячеслав Петушенко подчеркнул, что окончательного проекта у заказчика строительства еще нет, и выводы делать рано.

Окончательного проекта у заказчика строительства еще нет, и выводы делать рано. Документ появится в течение трех недель.



Также руководитель госкомпании раскрыл некоторые детали трассировки, вариантов которой сейчас несколько. Впрочем, старался не слишком вдаваться в подробности.



Первый вариант трассировки



Первая оформленная версия трассировки (синий пунктир на карте, — прим. ред.) появилась в 2018 году. Путь должен был пролегать по территориям Апастовского, Верхнеуслонского, Камско-Устьинского, Лаишевского и Пестречинского районов, пересекая трассы Казань — Буинск — Ульяновск (Р241), Казань — Оренбург (Р239). Точка вхождения на территорию Татарстана — Кайбицкий район. Маршрут также проходил мимо села Никольское и Кирби и вел на дорогу Шали — Сорочьи Горы.



К списку новых объектов планировали добавить мост через Волгу, который продублирует мост в Займищах. Тогда проектировщики предложили построить объект рядом с селом Кзыл-Байрак в Верхнеуслонском районе. Это устроило не всех и на митинг пришли люди с плакатами «Не хотим жить под мостом».

Впрочем, от этого маршрута пришлось отказаться даже не по причине народных волнений. По одной из версий, основной причиной отказа от этого варианта стало прохождение нефтепровода «Холмогоры — Клин» (принадлежит АО «Транснефть-Прикамье», — прим. ред.) в непосредственной близости от маршрута, удобного для размещения моста. С технической точки зрения, размещение по соседству двух таких объектов — невозможно. Это опасно.

Хотя саму трассировку многие признавали заслуживающей внимания: глубина и состояние дна водоема значительно облегчили бы работу, ширина реки позволяла построить менее длинную, чем в любом другом месте переправу, протяженностью всего 3 641 м. Кроме того, далее дорога проходила бы по ряду неиспользуемых полей и землям лесного хозяйства. Населенных пунктов в этом направлении меньше, чем в каком-либо другом.

Второй вариант трассировки

Нефтепровод, перенести который просто физически почти невозможно — не единственная причина, по которой пришлось изменить планы. Замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Артем Чукин так же отметил, что в районе Кзыл-Байрака очень крутой берег, что заставило бы строителей дороги «раскрывать широкую выемку» — то есть срыть часть откоса, создавая искусственное углубление под прохождение трассы. Пришлось уйти севернее — туда, где рельеф берега и подъезды к нему — более удобные (зеленый маршрут на карте, — прим. ред.). Кроме того, это открывало возможность совместить часть маршрута с еще одним планируемым к реализации логистическим проектом: «Южный обход города Казани» (красный пунктир на карте, — прим. ред.). Правда, мост в этом случае, серьезно подрастает в длину и достигнет уже 4 700 метров.



Существует несколько вариантов трассировок трассы М-12, но ни один из них пока еще окончательно — не принят

В новом варианте трассировка вплотную приблизилась к участку в 259 гектаров, находящемся в долгосрочной аренде у Группы ТАИФ, и на котором еще с 2006 года, компания планировала построить санаторий.

Предлагая альтернативные варианты во время обсуждения трассировки, звучали предложения пустить дорогу по этому, практически единственному, пока еще не застроенному участку береговой линии. Теоретически вывести мост в этой точке арендованного Группой ТАИФ участка можно. Однако по карте (желтый пунктир) ясно видно, что в таком случае, поднимаясь к «Южному обходу», трасса неминуемо «прокатится» прямо по поселку Орел. И это точно не придется местным жителям по душе. Первая и вторая альтернативные трассировки предлагаются самими жителями населенных пунктов, попадающих в «зону тяготения» трассы (коричневый и фиолетовый маршруты на карте, — прим. ред.). Но они не нашли поддержки у проектировщика, так как снижают экономическую эффективность трассы.



Вторая рассматриваемая (но пока еще не принятая) версия трассировки, несмотря на то, что трасса не заходит ни в один населенный пункт и располагается на допустимом (согласно установленным нормам дорожного строительства) расстоянии от окраины поселков, сел и деревень (от 100 метров до 1,5 км), тоже вызывает множество недовольства у жителей населенных пунктов, находящихся в так называемой «зоне тяготения» к дороге. Частные владения пострадать не должны — отметил 30 сентября на пресс-конференции в «Татар-информ» предправления «Автодора» Вячеслав Петушенко. Но если такое все-таки произойдет, то выход из ситуации российским законодательством давно предусмотрен:

— В первую очередь нам нужно определиться с трассировкой. И если она по каким-то причинам попадет на частные владения, то земля будет выкупаться по рыночной стоимости для государственных нужд. В этом случае будет проводиться оценка. Если владелец земли не будет согласен, он вправе обратиться в суд, — сообщил Петушенко.

Not in my back yard: не на моем заднем дворе

В сентябре текущего года, во время специально организованной Миндортрансом РТ для журналистов республики дискуссии по теме строительства М-12, директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин подчеркнул:

— Не было в мировой практике дорог, по поводу которых не возражала бы общественность. Просто не было! Есть такое понятие — NIMBY (not in my back yard (англ.), — прим. ред.). «Не на моем заднем дворе» — это стандартная психология жителей любого города мира. У меня, у всех моих родственников есть машины, все ездят. Дорога необходима, но не на моем заднем дворе! И эксперт должен четко понимать, идет ли речь об эффекте NIMBY либо о том, что надо искать какие-то компромиссы.

При этом он добавил:

— Глобальных компромиссов по трассировке [дорог] не бывает. Это принципиальные вещи. Локальные, когда планы переносят на местность, вполне могут быть.

И это в самом конце сентября, на пресс-конференции в «Татар-информ» подтвердил глава правления «Автодор» Вячеслава Петушенко:

«Люди, мягко говоря, вводят всех в заблуждение, утверждая, что трасса пройдет по тому или иному дому, участку, так как окончательный вариант трассировки еще не принят», — отметил Петушенко, отвечая на вопрос журналиста о протестном движении относительно строительства трассы М-12. Впрочем, предправления «Автодора» добавил, что раздувать конфликт госкомпания точно не хочет.

По словам предправления «Автодора», окончательное решение о трассировке татарстанского участка и месте мостового перехода через Волгу не принято по понятной причине. В первую очередь, потому что госкомпания ищет оптимальные для собственников земельных участков варианты.

Несмотря на отсутствие четкого ответа о втором варианте трассировки, некоторые детали Вячеслав Петушенко все же рассказал. Дубль два был разработан по причине близости пролегания маршрута одного из ключевых объектов — моста к опасному объекту (нефтепроводу), неудобного рельефа местности и по рекомендации руководства республики. Новый маршрут разработали московское НИИ «Союздорпроект» и компания «Петербургские дороги» из северной столицы.



Второй вариант — дороже первого. Маршрут получается более изогнутый, чтобы обойти стороной часть населенных пунктов, через которые изначально планировалось пролегание трассы. Таким образом, татарстанская дистанция, строить которую на условиях субподряда будут татарстанские же компании, удлинится на 12 километров — до 145 км вместо прежних 133. Стоимость реализации проекта вырастет на 24 млрд рублей и составит 162 млрд. В целом трасса Москва — Казань обойдется в 730 млрд рублей. Реализация проекта планируется на условиях государственно-частного партнерства: 60% всех средств будут выделены из федеральной казны, оставшиеся 40% — частные инвестиции. Впрочем, предправления «Автодора» сообщил, что в проекте есть еще и третий вариант трассировки.

Подготовительные работы по М-12 стартуют уже в 2020 году

— Я полагаю, что в этом году мы начнем подготовительные работы, а в полном объеме строительство начнется во второй половине 2021 года, — сообщил предправления «Автодора» 30 сентября во время пресс-конференции в «Татар-информ». До начала работ трассировку М-12 должно утвердить Федеральное дорожное агентство, а это возможно лишь при наличии согласования со стороны субъекта РФ Республики Татарстан и ряда ведомств, включая Минэнерго, Минлесхоза, Минэкологии.



Точкой для входа М-12 в Татарстан остается Кайбицкий район

9 октября, на итоговой коллегии Минтранса РФ, первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов в своем докладе отметил: «... что из девяти этапов М-12 уже сейчас законтрактованы восемь этапов на принципах «проектирование плюс строительство», так сказать, первые крупные ласточки ЕРС-контрактов в автодорожном строительстве».

Начальной точкой для входа М-12 в Татарстан по-прежнему планируют сделать Кайбицкий район.



Оттуда трасса пройдет по Апастовскому, Верхнеуслонскому, Камско-Устьинскому, Лаишевскому и Пестречинскому районам. По новой схеме, трасса приблизится к Казани, с выходом к реке Волге на участке между деревнями Гребени и Нариман. По селу Никольское маршрут проходить не будет.

По новой схеме трасса приблизится к Казани, с выходом к реке Волга на участке между деревнями Гребени и Нариман

Порядка 30 поселков окажутся на удалении от М12 от ста до полутора тысяч метров. Мост через Волгу переместится ближе к Казани на 10 километров — что позволит совместить трассу с частью планируемого к строительству южного обхода столицы Татарстана. В результате 20-километровый участок в этом направлении станет платным. Примерную стоимость километра пути, разработчики пока оценивают в пределах 2,5 руб. Проезд негабаритной техники будет ограничен, а вот для всего остального автотранспорта заезд сделают упрощенным.

«Шлагбаумов на въездах на М12 не будет»

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана уточнили, что на автобане предполагается строительство 15 развязок, что сделает возможным заезд с региональных дорог. Казанский въезд планируется расположить не более чем в 20—30 километрах от столицы Татарстана, чтобы сделать его удобней для автомобилистов, а путь до Москвы — короче и комфортнее. Автобан постараются построить максимально близко к Казанскому аэропорту.

— Шлагбаумов на въездах на М-12 не будет. Трасса будет оснащена проектом «Умная дорога», — отметил Петушенко. По его словам, качество трассы и оснащение продвинутой системой, позволит использование на М-12 беспилотных автомобилей. В ноябре текущего года в Подмосковье пройдут тестовые испытания, а затем наработки будут распространены на строящуюся автомагистраль.

Деньги за оплату проезда пойдут на погашение долгов перед инвесторами. Но, как разъяснили «Реальному времени» в организации, для любой платной автодороги правительством определен предельный максимальный тариф. Назначить цену выше не получится. Сейчас речь идет о сумме в 2,5 рубля за километр пути, но точный размер платы за проезд «Автодор» установит после того, как будут проведены точные расчеты окупаемости проекта.

— Мы также дифференцируем тариф в зависимости от категории транспортных средств, формы оплаты (наличные или транспондер), времени суток, дня недели, сезона. Для этого изучаем кривые неравномерности транспортного потока, — рассказала руководитель пресс-службы ГК «Автодор» Татьяна Шадрина.

Госкомпания рассматривает возможность привлечь внебюджетное финансирование в объеме 243,6 миллиарда рублей путем выпуска облигаций, из которых 150 млрд. выкупаются за счет средств Фонда национального благосостояния России. Оставшиеся 93,6 миллиардов — рыночные облигации со ставкой до 8% и со сроком погашения до 20 лет, при условии предоставления гарантий Министерства финансов РФ.

Макроэффект от реализации проекта М-12 достигнет 2,45 трлн рублей. Изображение: avtorosdor.ru

В том, что дорога в будущем окупится и будет востребована, сомнений у исполнителей проекта нет. Хотя бы из-за повышенного комфорта, который предложат автомобилистам.

На протяжении всего маршрута у водителей не будет никаких помех: пересечения с другими дорогами будут решаться развязками на разных уровнях, пешеходные переходы планируется делать надземными или подземными, сообщил представитель госкомпании. Через каждые 50—80 километров на пути установят заправки, шиномонтаж, мини-отели и закусочные. Расчетная скорость движения — 120 км/ч.

На сайте avtorosdor.ru отмечается, что по всей длине маршрута планируются также выезды на бесплатные дороги-дублеры. И там же сообщается, что уже к 2025 году новая трасса планирует привлечь до 70 млн тонн грузопотока, а общий экономический макроэффект от реализации проекта достигнет 2,45 трлн рублей.

Скоростная автомобильная дорога, согласно опубликованному на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) Минэкономразвития РФ, относится к категории IБ, что предполагает 4—6 полос движения (2—3 в каждом направлении), с шириной полосы 3,75 м. В госкомпании уверены, что до первого ремонта магистраль прослужит 12 лет, а капитальный ей понадобится только через 24 года.

Помимо заботы об автовладельцах, подумают и о комфорте тех, по чьей территории пройдет М-12. Через сельскохозяйственные и местные проезды, пересекаемые трассой автомобильные и железные дороги, построят 196 переходов. Всего в планах соорудить 348 мостов и путепроводов для различных задач.

Особое внимание в ходе проектирования и строительства планируется уделить снижению ущерба объектам культурного наследия и дикой природе. Так, для миграции животных, обитающих поблизости, будут специально построены 62 прохода, вырубка леса будет сведена к необходимому минимуму с обеспечением компенсационной посадки.

В заключение о согласовании проекта изменений в схему территориального планирования правительство РТ внесло ряд требований

Также до проектировщиков доведены требования правительства РТ, изложенные в Заключении о согласовании проекта внесения изменений в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта. Документ, подписанный премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным и размещенный на сайте ФГИС ТП подчеркивает необходимость на стадиях дальнейшего проектирования предусмотреть минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, максимальный обход участков лесного фонда, работы на особо охраняемых природных территориях производить только после государственной экологической экспертизы. Кроме того, кабмин РТ предлагает предусмотреть возможность, при необходимости, корректировки оси трассы по результатам проведения проектных работ.



«Реальное время» продолжит следить за развитием событий и оперативно знакомить с актуальной информацией своих читателей.