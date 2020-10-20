Как в Муслюмово сдали на металлолом подарки «Татагролизинга» под 90 миллионов

По подозрению задержан и.о. главы исполкома, уже имеющий статус подсудимого

Следком по РТ «обезглавил» исполком Муслюмовского района. Сегодня после обыска в собственном доме был задержан и.о. руководителя ИКМО Ильнур Ахметов. Его подозревают в причастности к уводу сельхозтехники и имущества на 88 млн рублей, которые власти по бумагам списали на металлолом, а по версии СК и оперативников УЭБиПК МВД РТ, раздали приближенным предпринимателям. Как выяснило «Реальное время», последние месяцы задержанный рулил исполкомом уже в статусе подсудимого по другому делу.

Операция «Утилизация»



Уголовное дело о преступной «утилизации» имущества в Муслюмово татарстанский Следком возбудил еще в марте по материалам оперативных проверок сотрудников альметьевского подразделения экономической полиции МВД РТ. Неустановленных чиновников района заподозрили в превышении полномочий и хищении имущества в особо крупном размере.

В активную фазу следственные действия перешли на прошлой неделе. 15 октября у одного из нерядовых аграриев района провели обыск, а сегодня ранним утром наведались к и.о. руководителя исполкома района Ильнуру Ахметову, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах. Вместо работы Ахметов отправился под конвоем на допрос в Набережные Челны, где получил статус подозреваемого и был задержан.



По версии следствия, весной 2019 года АО «Татагролизинг» передало по договору пожертвования Муслюмовскому району здания и сельхозтехнику на сумму более 88 млн рублей. Фото: agroxxi.ru

По версии следствия, весной 2019 года АО «Татагролизинг» передало по договору пожертвования Муслюмовскому району здания и сельхозтехнику на сумму более 88 млн рублей. Причем, по данным источников «Реального времени», этот договор подписал глава района Рамиль Муллин. А уже в июне и.о. главы ИКМО Ахметов распорядился списать в утиль солидный перечень муниципального имущества, в котором оказались и все дары «Татагролизинга» на 88 млн рублей с лишним. Именно в эту сумму силовики оценивают ущерб по данному делу.

«Как полагает следствие, часть имущества, в том числе сельхозтехника, продолжала использоваться гражданами, приближенными к руководству района», — уточнил претензии в адрес подозреваемого старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Версия эта основана на реальных доказательствах: часть якобы списанной и сданной на металлом в Набережных Челнах аграрной техники обнаружилась в ангарах и летних сельхозлагерях муслюмовских хозяйств, а часть железных конструкций — на земельных участках частников.

Мог ли глава района не знать о таком разбазаривании дареного имущества, разберутся следователи. Пока статус подозреваемого в деле получил лишь задержанный и.о. руководителя исполкома.

Причастность к преступлению 36-летний Ильнур Ахметов не признал. Для него это уголовное дело уже второе.

Мог ли глава района не знать о таком разбазаривании дареного имущества, разберутся следователи. Фото: kazanfirst.ru

Ахметова судят за сорванную крышу

С мая 2020 года Ахметов совмещает кресло и.о. главы исполкома района со скамьей подсудимых Муслюмовского райсуда. Двумя годами ранее в райцентре сорванная крыша здания торгового центра убила продавщицу на глазах у ее близких. Расследование показало, что жертв могло быть больше, ведь кровлю без проекта монтировали гастарбайтеры, а исполком незаконно выдал добро на реконструкцию и ввод объекта.

По версии следствия, работы по демонтажу и перепланировке этого здания начались еще весной 2016-го, а разрешение на реконструкцию было выдано лишь в октябре за подписью Ахметова, на тот момент замглавы исполкома, исполнявшего обязанности руководителя.

В ноябре прошлого года по делу о крыше суд избрал чиновнику в качестве меры пресечения запрет определенных действий, в январе 2020-го водворил в СИЗО, однако позже Верховный суд РТ отменил это решение. Так Ахметов отказался на воле и вернулся к работе в исполкоме. Причем не покинул ее и после предъявления финального обвинения в превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в неправомерной выдаче официального документа, удостоверяющего соответствие указанных работ требованиям безопасности, совершенной группой лиц и повлекшей по неосторожности смерть человека (п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).



Расследование показало, что жертв могло быть больше, ведь кровлю без проекта монтировали гастарбайтеры, а исполком незаконно выдал добро на реконструкцию и ввод объекта. Фото: vk.com

Второй фигурант этого дела — 54-летний владелец здания Ара Григорян — на следствии признал вину в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и подтвердил, что реконструкцию проводил так, чтобы было подешевле, и в отсутствие разрешений. А нужный документ задним числом получил в исполкоме якобы без всяких проблем и связей. Почему чиновники не запросили проект и его экспертизу, бизнесмен не знает.

Это дело Муслюмовский райсуд рассматривает уже пять месяцев. Правда, в начале октября в процессе был объявлен перерыв — в связи с болезнью судьи. Следующее заседание намечено на 5 ноября. Не исключено, что к тому времени, обвиняемый чиновник лишится свободы — в ближайшее время следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста.



Расследование дела о «утилизированном» имуществе ведут сотрудники 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Тот же отдел занимался и историей страшной смерти продавщицы.