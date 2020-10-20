Самый большой торговый центр Казани откроют со второй попытки

KazanMall обеспечил арендаторами 90% площадей и готовится к техническому открытию задолго до рождественских распродаж

Как стало известно «Реальному времени», главный конкурент казанской «Меги» — новый торговый центр на ул. Павлюхина KazanMall — готовится к техническому открытию 30 октября. В администрации комплекса утверждают, что между техническим и официальным открытием пройдет время, возможно до декабря. Тем не менее, владельцы молла ценой в 6 млрд рублей сообщили, что 90% площадей в торговом центре уже заняты — вероятно, комплекс не хотят запускать без полной загрузки. О планах девелопера UD Group по развитию ТЦ, якорных и других арендаторах «супермолла», а также оценке экспертов по проекту — в нашем материале.

«Центр должен приносить прибыль»



— Мы готовимся к 30-му октября, — сообщила «Реальному времени» в ответ на вопрос о «дате икс» Валентина Сахабеева, директор по развитию UD Group — компании-застройщика молла, но больше подробностей рассказывать не стала.

Позднее в компании уточнили, что речь пока о техническом открытии, причем оно состоится немного позднее:

— Официальное открытие молла пройдет в декабре, однако техническое открытие может состояться уже в ноябре, — сообщили в пресс-службе компании UD Group.

Как бы то ни было, запуска ТЦ в городе давно ждут — первоначально открыть молл планировали еще в августе, но из-за пандемии коронавируса сроки пришлось сместить. Информацию о грядущем открытии KazanMall подтвердили также в CBRE Group — зарегистрированной в Лос-Анжелесе международной консалтинговой компании в области недвижимости, которая выступает в качестве эксклюзивного консультанта KazanMall.

— Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено в сентябре, право собственности на здание зарегистрировано, больше 90 процентов площадей сдано и более чем на 80 процентах сданных в аренду площадей арендаторы завершают монтажные работы, — сообщила «Реальному времени» руководитель направления по связям с общественностью в московском офисе CBRE Екатерина Прокопова. — Это долгожданный проект, и он нужен, центр построен, он должен приносить прибыль.

Арендаторы на старте

— Работы на прилегающей к комплексу территории полностью завершены, запущен фонтан, установлены малые архитектурные формы, в ночное время работает уникальная архитектурная подсветка фасада здания. — рассказали «Реальному времени» в CBRE. — Территория торгового центра уже открыта для жителей и гостей города Казани, а в здании полностью завершен монтаж инженерных сетей и чистовая отделка служебных помещений, но продолжаются отделочные работы в торговых галереях.

По общей площади — 137 тыс. кв.м KazanMall обошел «Меггу», однако арендопригодная площадь выглядит куда скромнее — 54 тыс. кв. м. В центре три торговых уровня и два этажа паркинга, рассчитанного на 1 500 машиномест. Торговая галерея рассчитана более чем на 170 магазинов. Стоимость инвестиций в строительство молла оценивается в 6 млрд рублей.

Работы на прилегающей к комплексу территории полностью завершены. Фото Teamsky / skyscrapercity.com

На сегодня в аренду сдано более 80% площадей ТЦ, сообщил «Реальному времени» эксклюзивный консультант проекта. Договоры аренды подписаны, в том числе, с якорными арендаторами — это продуктовый гипермаркет «Лента» площадью 9 000 кв. м, девятизальный кинотеатр «Киномакс IMAX» (4 500 кв. м), первый в Казани супермаркет бытовой техники и электроники «Технопарк» (1500 кв. м), гипермаркет парфюмерии и косметики «Золотое Яблоко», детская развлекательная зона «Мегалэнд» (2600 кв. м), спортивный супермаркет «Спортмастер». Основным fashion-якорем проекта стала компания LPP, она открывает здесь пять брендов в новых форматах — Reserved, Sinsay, Mohito, Cropp, House.

— К монтажным работам приступили «Лента», кинотеатр «Киномакс IMAX», детский развлекательный парк Teika Boom, магазины группы компании LPP, сетей «Золотое Яблоко», «Технопарк», Gloria Jeans, «Спортмастер», Terranova, Calliope и другие, — сообщили в CBRE.

Территория торгового центра уже открыта для жителей и гостей города Казани. Фото Teamsky / skyscrapercity.com

KazanMall открывается «в сложный период»

Насколько перспективен запуск такого большого и затратного торгового центра в условиях пандемии коронавируса, когда арендаторы уже понесли серьезные финансовые убытки от самоизоляции, а потенциальные посетители нацелены на экономию денег и отказ от покупок сверх необходимого? Консультант проекта заявил, что «концепция объекта отвечает текущим трендам рынка: В KazanMall более 30% площадей отведено под развлечения и досуг для всей семьи», в том числе под рестораны, фудхолл, картинг.

— Благодаря профессионализму команды нам не только удалось сохранить в проекте арендаторов, подписавших договоры аренды до пандемии, но и привлечь еще больше новых интересных брендов, — рассказал директор отдела региональных торговых помещений CBRE Михаил Рогожин. — Тот факт, что в такой сложный для всех период нам удается открыть объект с высокой заполняемостью и отличным составом арендаторов, лишний раз подтверждает уникальность концепции объекта, его востребованность и качественную реализацию.

По словам Рогожина, «Казань относится к регионам с относительно невысоким уровнем обеспеченности населения торговыми площадями — порядка 350 кв. м на тысячу жителей, а средний возраст действующих профессиональных ТЦ составляет 12 лет». Поэтому, полагает он, «KazanMall будет востребован и ритейлом, и посетителями».

Не «Мега», но наплыв ожидается

— За судьбой нового проекта KazanMall с интересом наблюдают все участники рынка недвижимости и не только Казани, — говорит полномочный представитель РГУД в Татарстане Елена Стрюкова. — Уровень заполняемости и состав арендаторов такого крупного ТРЦ сейчас будет воспринят как самый наглядный маркер состояния рынка торговой недвижимости городов-миллиоников. Жив он или мёртв. Поэтому все профессионалы рынка, полагаю, с нетерпением ожидают открытия объекта. О точной дате открытия и полном составе арендаторов официальной информации нет. Но в любом случае, микс арендаторов разных ценовых категорий даёт хороший эффект. Особенно если такие арендаторы хорошо сгруппированы и удобно расположены в ТЦ. В последнем сомнений не возникает, концепцию делали профессионалы.

— Конец октября — не самое удачное время для открытия торгового центра, — считает генеральный директор консалтинговой компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. — Сейчас разгар пандемии, и в плане денег даже состоятельные клиенты не склонны тратиться и ходить по магазинам.

— Сложно давать оценку дате. Как правило собственник исходит из своих технических возможностей, плюс вносит коррективы коронавирус, — заметила генеральный директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гиззатова. — А так осень — традиционное время для открытий и увеличения деловой активности.

Но в целом Гиззатова неплохо оценила перспективы нового торгового центра:

— В связи с коронавирусом проблемы у всех ТЦ одни — снижение покупательского траффика, смещение ракурса в интернет-торговлю. Если возобновят противопандемические меры, то это «ударит» одинаково по всем комплексам. Но я уверена, что старт работы KazanMall будет отличным. Кто-то придет сюда из-за интересующих его магазинов, кто-то из праздного любопытства обязательно посетит этот ТЦ. Наверняка в первые месяцы будет наплыв.

При этом собеседница «Реального времени» все-таки не склонна переоценивать KazanMall в плане конкуренции с «Мегой»: «Я не думаю, что данный комплекс составит ей конкуренцию. Все-таки «Мега» — это межрегиональный игрок со множеством магазинов масс-маркета».