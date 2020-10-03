События недели: конфликт в Нагорном Карабахе, возвращение ковид-ограничений и гибель главреда Koza.Press

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: корреспондент.net

На уходящей неделе одной из центральных тем стало возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе. Азербайджан и Армения отказываются останавливать обстрелы и обвиняют друг друга в нарушении международных норм. Дональд Трамп утверждает, что заразился COVID-19. В Москве вновь вводят ограничения, правда пока не такие жесткие. Нижегородская журналистка подожгла себя у здания МВД.

Нагорный Карабах

На прошлых выходных на территории непризнанной республики Нагорный Карабах начались активные военные действия. Стороны обвиняют друг друга в начале боестолкновений и обстреливают друг друга.

Точных данных о потерях нет, поскольку военные Армении и Карабаха сообщают об убитых солдатах Азербайджана и наоборот. Если верить этим данным, то погибли уже тысячи солдат с обеих сторон. Есть жертвы и среди мирного населения.

Международные организации и лидеры мировых держав (например, выступившие совместно президенты России, США и Франции) призывают стороны прекратить боестолкновения и вернуться к мирным переговорам.

Азербайджан и поддерживающая его Турция заявляют, что прекращение боевых действия возможно только после того, как Армения уйдет из Нагорного Карабаха, юридически находящегося под контролем Баку.

Фото: kremlin.ru

В Татарстане представители обеих диаспор стараются не вставать на чью-то сторону и призывают не поддаваться на провокации. Они уверяют, что напряженности между армянами и азербайджанцами в республике нет.



О снятии и возвращении антиковидных ограничений

Прошло полгода с принятия в России первых карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса.

К концу сентября в стране вновь стали фиксировать рост заболеваемости COVID-19. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге опять вводят отдельные ограничения.

Эксперты уверяют, что о второй волне коронавируса говорить нельзя, поскольку не закончилась первая. На фоне этого «Реальное время» вспомнило, как самоизоляция постепенно вводилась, потом долго снималась, а теперь все говорит о возвращении некоторых мер.

Фото: Илья Репин

Например, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о необходимости перевести треть сотрудников на удаленку и отправил школы на двухнедельные каникулы, хотя обычно осенью они длятся неделю.



Самоподжог главреда нижегородской «Козы»

В пятницу главный редактор нижегородского издания «Коза Пресс» (Koza.Press) Ирина Славина пришла к зданию областного главка МВД и подожгла на себе одежду.

Спасти женщину не удалось ни прохожему, пытавшемуся сбить пламя курткой, ни полицейским, выбежавшим с огнетушителями.

Прямо перед тем, как приехать к зданию МВД, журналистка оставила запись в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

За день до этого происшествия Славина жаловалась на обыски, организованные силовиками по делу о деятельности нежелательной организации и причастности журналистки к «Открытой России» Михаила Ходорковского.

Фото: vk.com/kolebanova73

В Следственном комитете утверждают, что действия Славиной не могли быть вызваны этими обысками, поскольку она проходила по делу только свидетелем. В СКР пообещали устроить посмертную психиатрическую экспертизу.



Трамп и коронавирус

Президент США Дональд Трамп, как всегда через Twitter, сообщил, что заразился коронавирусом.

Кто-то стал злорадствовать, что «ковид-диссидента» настигла кара за пропаганду отказа от масок (многие сторонники американского президента не признавали СИЗы). Другие усмотрели в этом попытку уклониться или перенести президентские выборы, назначенные на начало ноября.



После сообщения мировые цены на нефть ощутимо снизилась. Цена барреля нефти Brent упала ниже $39 — на 4,79%.

Эксперты считают, что новость о COVID-19 действительно коррелирует с нефтяными котировками. Она прибавляет неопределенности в вопрос о политической стабильности США. Среди других факторов специалисты видят, например, данные о потреблении углеводородов Китаем.



Новый министр образования Татарстана

В Татарстане после переизбрания Рустама Минниханова идет формальная процедура назначения членов правительства республики.

Министры остались на своих местах почти в полном составе. Единственное исключение — Ильсур Хадиуллин, возглавивший Минобрнауки РТ после ухода Рафиса Бурганова.



Фото: mon.tatarstan.ru

«Реальное время» проследило карьерный путь нового министра, отметив главные задачи, на которых в разное время концентрировался чиновник. Он дважды занимал пост первого замминистра образования Татарстана, возглавлял управление образования казанского исполкома. К сфере интересов Хадиуллина можно отнести вопросы преподавания на татарском языке.



«Автодор» о трассе M-12

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко рассказал татарстанцам подробности о платной трассе М-12, которая свяжет Москву и Казань.

Он рассказал о принципах взимания платы, возможности проехать по автобану всего за 6 часов и возможностях принять участие в строительстве для татарстанских компаний.

Он ответил и на вопрос о трассировке. В Татарстане есть несколько поселений, жители которых просят пересмотреть расположение дороги. Петушенко подчеркнул, что предусмотрено несколько вариантов трассировки, но отказался подробно рассказывать о них: «Трассировка сложная, и мы абсолютно не хотим проблем, связанных с ее обсуждением общественностью».



Фото: pravdapfo.ru

Реконструкция трассы Казань — Оренбург

Любопытно, что «Волго-Вятскуправтодор» начинает реконструкцию татарстанского участка автодороги Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан.

«Реальное время» выяснило, какие работы планируется провести.

Из-за участившихся ДТП планируется установить барьеры, а также светофоры в Сокурах. Последняя мера вызвала сомнения у автомобилистов, которые считают, что в этом районе начнут скапливаться масштабные пробки. Однако других выходов пока нет — строить объезд слишком дорого.



Опасность родников

Российские активисты и гидрогеологи выяснили, что не меньше половины родников непригодны для питья.

Чтобы обеспечить безопасность, предлагается мониторить состав воды силами Роспотребнадзора. Однако только в Татарстане насчитывается более 4 тысяч источников. Как следить за каждым, ученые пока не представляют.



Убийство таксиста

Зеленодольский горсуд арестовал троих подростков, подозреваемых в убийстве таксиста Александра Кротова.

Фото: соцсети

В преступлении участвовали 15-летний школьник, а также 16-ти и 17-летний студенты местного технического колледжа. Их защита строится на конфликте, возникшем прямо в такси. Якобы один из ребят ударил водителя по голове.

Однако следствие полагает, что подростки заранее готовились к преступлению. Задушили таксиста, после чего решили спрятать его тело в лесу и похитили деньги и телефон убитого.